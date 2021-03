  Vier tips voor managers voor voordelig én duurzaam wagenparkbeheer

Besparen op brandstof: zuinige kilometers leveren dubbel voordeel - Wie bespaart op brandstof, helpt niet alleen zijn eigen financiën. Ook het milieu is gebaat bij zo weinig mogelijk schadelijke uitstoot. Bedrijven in de mobiliteitsbranche gaan massaal de strijd aan met klimaatverandering, en ook bij DKV heeft het thema (onder het motto ‘Lead in Green’) de hoogste prioriteit.



In dit artikel geeft DKV vier tips voor bedrijven om zuiniger te rijden, om zo de wereld én de portemonnee te helpen.



1. De goedkoopste kilometer, is er één die u niet af hoeft te leggen

Als u moet omrijden, of extra kilometers moet maken om een tankstation te vinden dat service levert voor uw provider, houdt u onderaan de streep niets extra over. Zoek daarom naar een tankpasleverancier met een groot netwerk aan stations, zodat u (bijna) overal kunt stoppen voor uw brandstof, of andere services.



2. Monitor het verbruik van uw wagens

Een goede leverancier heeft ook een goed rapportagesysteem dat de wagenparkbeheerder kant-en-klare rapporten aanlevert over brandstofverbruik en CO2-uitstoot, de bezochte tankstations en de prijs die voor de brandstof betaald is. Wie niet op zijn minst een beetu stuurt op voordelig rijden en voordelig tanken laat zelfs bij een klein wagenpark al duizenden euro’s liggen.



3. De juiste auto is essentieel

Bekijk goed met welke (vracht)wagens u de weg opgaat. Diesel heeft een slechte reputatie, maar scoort juist goed als het om CO2-uitstoot gaat. Een plug-in hybride auto is ook een zeer goede keuze, zeker als de auto veel voor woon-werkverkeer ingezet wordt en incidenteel voor langere ritten. De kans is groot dat de meeste kilometers dan elektrisch afgelegd worden. Een benzineauto is fiscaal aantrekkelijker dan een diesel en stoot minder fijnstof uit, maar een elektrische auto verslaat de benzineauto in beide opzichten met gemak.

Een speciaal woord van waarschuwing is hier op zijn plaats voor SUV’s, die de laatste jaren een trend zijn geworden. Deze zware auto’s verbruiken méér, hebben slechtere aerodynamica, een minder goede weglegging en grotere banden, waardoor ze (ook weer) meer verbruiken. Een gewone stationwagen voldoet meestal ook, en is voor uw bedrijf een stuk voordeliger.



4. Maak uw medewerkers bewust van hun rijgedrag

In welke auto u ook rijdt: de rijstijl bepaalt voor een groot deel het verbruik. Stel, u hebt als bedrijf vijftig auto’s die 25.000 km/jaar rijden. Als u het voor elkaar krijgt dat u uw medewerkers een liter per honderd afgelegde kilometers besparen, een reëel doel, scheelt dat u op jaarbasis zo’n 15.000 euro. Wat is daarvoor nodig? Houd u aan de snelheid, schakel op tijd, laat de auto uitrollen en let op uw bandenspanning. Het zijn basisvaardigheden die in een ideale wereld voor elke automobilist vanzelfsprekend zijn.

Om uw mensen aan te moedigen zuinig en duurzaam te rijden is het mogelijk als bedrijf uw mensen te laten delen in de gerealiseerde besparingen: het levert hen dan óók voordeel op! Hier is enige inspanning van de wagenparkbeheerders en fleet managers voor nodig, maar de ervaring is dat die moeite zich terugbetaalt. Het zorgt voor betrokkenheid bij de organisatie en diens duurzaamheidsdoelstellingen en laat uw medewerkers delen in de besparingsambities binnen de organisatie.