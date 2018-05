 Zakelijke leaserijder wil portemonnee trekken voor duurzame mobiliteit

Werkgever investeert nog nauwelijks in duurzame mobiliteit - Van de Nederlandse leaserijders is 51 procent bereid meer te betalen als hun werkgever duurzame oplossingen voor mobiliteit biedt, zoals elektrische vervoermiddelen. Organisaties lopen op dit gebied een stap achter: 55 procent heeft niet eens een mobiliteitsplan.



De voornaamste reden hiervoor is een gebrek aan kennis. Dat blijkt uit benchmarkonderzoek van Business Lease Nederland onder 700 wagenparkbeheerders en leaserijders.

Het verduurzamen van mobiliteit staat bij organisaties op de zesde plaats van prioriteiten op het gebied van duurzaamheid. De ingewikkelde invoering, angst voor ontevreden werknemers en de bijkomende kosten worden aangedragen als argumenten. Om een elektrisch wagenpark in de toekomst te realiseren, vinden organisaties een fiscale stimulans vanuit de overheid dan ook noodzakelijk.



Gebrek aan kennis en bewijs grootste drempels

Ondanks alle kansen en ontwikkelingen binnen duurzame, zakelijke mobiliteit, heeft ruim de helft van de organisaties vooralsnog helemaal geen mobiliteitsplan. Mogelijkheden zoals het mobiliteitsbudget en een mobiliteitskaart worden nog nauwelijks ingezet. Bij organisaties die dit wel hebben, is 58 procent ontevreden over het effect daarvan. Stijn Otten, directeur Innovatielab Business Lease: "Bijna driekwart van de ondervraagde wagenparkbeheerders heeft behoefte aan bewijslast uit de markt. Wat levert duurzame en slimme mobiliteit nu daadwerkelijk op? Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers ervoor open staan. Echter blijft het voor werkgevers lastig te bepalen welke mobiliteitsoplossingen bij de organisatie passen."



Elektrisch wagenpark volgens beheerders toekomstmuziek

Alhoewel werknemers wel open blijken te staan voor nieuwe mobiliteitsoplossingen, is de daadwerkelijke invulling hiervan voor organisaties nog niet zo makkelijk. Weliswaar vindt een kwart van de wagenparkverantwoordelijken verduurzaming belangrijk, maar 88 procent vindt het behalen van een volledig elektrisch wagenpark binnen vijf jaar niet realistisch. Momenteel biedt twintig procent van de werkgevers wel elektrisch vervoer, toch rijdt slechts een procent van de Nederlandse leaserijders daadwerkelijk in een volledig elektrische auto. "Overduidelijk worstelen organisaties met duurzame mobiliteit. Maar een duurzamer wagenpark - bijvoorbeeld door de inzet van elektrische auto’s - draagt ook rechtstreeks bij aan het verminderen van CO2-voetafdruk. Daarnaast zien we dat de zakelijke rijder de volledige elektrische auto steeds meer beschouwt als een interessant alternatief. Quick wins dus, om enerzijds de organisatie te verduurzamen en anderzijds aantrekkelijk te zijn als werkgever," aldus Otten.