 Het kiezen van EV-software is geen koud kunstje

Negen tips om op te letten bij het selecteren van de juiste leverancier - Technische innovaties volgen elkaar in een rap tempo op en zetten zodoende de autowereld op zijn kop. Elektronische voertuigen (EV's) boeken vooruitgang. Daardoor zijn autonomie, connectiviteit en het veilig delen van data de volgende grote stappen voor EV-fabrikanten. Leiders in mobiliteit moeten hun EV-softwareleveranciers daarom zorgvuldig selecteren. Software als uitgangspunt is de beste tactiek.



Traditionele autofabrikanten hebben vaak niet genoeg expertise in huis op het gebied van softwarevaardigheden en vice versa; techbedrijven hebben meer kennis van auto’s nodig. EV-fabrikanten moeten daarom een ​​partner kiezen met diepgaande expertise in autosoftware om hen te helpen bij het oplossen van hun uitdagingen. Om meer inzicht te geven, deelt Grant Courville, VP bij BlackBerry QNX, negen belangrijke punten voor het selecteren van een EV-softwareleverancier.



1. Veiligheid boven alles

Een betrouwbare softwareleverancier is een bedrijf dat de juiste investeringen doet in veiligheidscertificeringen én voldoet aan de industrienormen voor veilige producten.



2. Certificering en competentie

Gecertificeerde software is niets zonder het deskundige en technische personeel erachter. Dit geldt zowel voor nieuwe EV-makers als voor gevestigde autofabrikanten die nieuwe lidarsystemen bouwen en experimenteren met infotainment. Het in-house EV-engineeringpersoneel van de meeste autofabrikanten is veelal niet op de hoogte van bepaalde certificering.



3. Software voor de gehele auto

Elke verbonden auto wordt ondersteund door tientallen afzonderlijke subsystemen die elk aspect regelen: deursloten, ramen, remsystemen, verlichting, motor, airbags en nog veel meer. Eén enkele softwarearchitectuur is essentieel om de software in elke module overkoepelend, of holistisch, te beheren – zowel veiligheidsmodules onder de motorkap als de applicaties op dashboards. EV-software moet daarom aansluiten bij nieuwe EV-architecturen, waardoor eenvoudig onderhoud, updates en aanpassingen mogelijk zijn.



4. Hypervisors en isolatie

Virtualisatie is een andere architectonische verandering in de branche die de kosten verlaagt en elektronica vereenvoudigt. Hypervisors maken dit mogelijk door elk subsysteem te isoleren en verschillende functies apart uit te voeren, zoals instrumentenclusters, infotainment en displays. Het maakt ook updates op afstand voor EV-teams mogelijk en voorkomt catastrofale cyberaanvallen door elk subsysteem gescheiden te houden.



5. Gebouwd voor beveiliging

Als auto's niet verbonden waren, waren er geen zorgen over aanvallers die data zouden stelen of auto's zouden uitschakelen. Dat is niet langer het geval; nieuwe, altijd verbonden EV-architectuur moet goed beveiligd zijn en dit inbouwen in de architectuur. Betrouwbare kennispartners zijn van cruciaal belang voor de algehele naleving én beveiliging.



6. Verbonden met de cloud

Iedereen vertrouwt regelmatig op over-the-air (OTA) software-updates voor hun telefoons en verbonden apparaten. Hierdoor zijn bugfixes en beveiligingspatches mogelijk voor optimaal gebruik. Hetzelfde is nodig voor elektrische voertuigen, waardoor het gebruiksgemak toeneemt en de felbegeerde merkentrouw wordt gerealiseerd.



7. Fusie van sensoren

Sensoren verzamelen continu gegevens van autonome voertuigen en hun omgeving: camera, lidar, gps-locatie, enzovoorts. Sensorfusie voegt deze databronnen vervolgens samen tot één datastroom die de herkennings-, beslissings- en controlemechanismen van de autonome auto aanstuurt. Eenmaal ingevoerd in de cloud, voeden die gegevens ook de algoritmen voor machine learning (ML) waarmee voertuigen voortdurend kunnen verbeteren. Hiervoor moet EV-software met de cloud verbonden zijn.



8. Betrouwbaar zelfrijdend

Het zelfrijdende systeem van een auto gebruikt andere softwaretechnologieën dan normale embedded software voor auto's. ML-algoritmen gebruiken bijvoorbeeld vaak de programmeertaal Python, terwijl machine vision-systemen meestal GPU-programmering nodig hebben. Beide systemen vereisen echter nog steeds real-time prestaties en betrouwbaarheid. De combinatie van deze attributen en technologieën is een cruciale factor bij het kiezen van een leverancier.



9. De verst haalbare afstand

Elektronica voor verbrandingsmotoren (ICE) kan altijd vertrouwen op een draaiende motor om een ​​constante stroomtoevoer te leveren. Dit betekent dat de elektrische componenten van de auto niet erg energiezuinig zijn – en dat was ook niet nodig. Een auto met elektrische batterij maakt energie-efficiëntie een aanzienlijke prioriteit; de elektriciteit moet worden uitgebalanceerd tussen systemen en blijven bewegen. Slecht ontworpen software kan te veel stroom verbruiken en kan ervoor zorgen dat minder actieradius wordt behaald.