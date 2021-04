  Pandemie zet ook Nederlandse bedrijven aan tot aannemen op basis van vaardigheden

Bijna de helft (48 procent) van de banen werden in 2020 ingevuld door werknemers die naar een nieuwe bedrijfstak of functie overstapten - Bedrijven beoordelen professionals naast directe ervaring en kwalificaties ook steeds vaker op vaardigheden. Bijna de helft (48 procent) van de banen in Nederland afgelopen jaar werd ingevuld door werknemers die naar een bedrijfstak of functie overstapten waar ze nog geen eerdere ervaring in hadden, blijkt uit data van LinkedIn.



De pandemie heeft professionals - soms noodgedwongen - aangezet tot een switch van sectoren waar meer kansen liggen. Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop bedrijven hun wervingsproces inrichten, met meer nadruk op vaardigheden en algemeen potentieel bij de beoordeling van kandidaten. Microsoft en LinkedIn hebben daarom als doel gesteld om in 2021 250.000 bedrijven wereldwijd te helpen om werknemers op basis van vaardigheden aan te nemen. Dat gebeurt onder andere via Skills Path: een manier voor bedrijven om talent te recruiten aan de hand van skills en zo de mismatch tussen vraag en aanbod verder te dichten.

Arno Nienhuis, LinkedIn Director Benelux: "Om het aannemen van nieuw talent eerlijker en effectiever te maken, helpt het bedrijven om niet uitsluitend te focussen op de werkervaring van kandidaten. Werven op basis van skills zal dan ook alleen maar belangrijker worden, zeker ook voor de banen van de toekomst. Vaardigheden zijn de motor van groei."



Skills voor de banen van de toekomst

Dat het aanleren van nieuwe skills in de lift zit, blijkt ook uit gegevens van Microsoft en LinkedIn. In de afgelopen 6 maanden hebben Microsoft en LinkedIn wereldwijd 30 miljoen mensen - onder wie meer dan 600.000 Nederlanders - geholpen met het aanleren van een breed scala aan (digitale) vaardigheden voor de banen van nu en morgen. Microsoft en LinkedIn deden onderzoek naar banen waar momenteel het meeste werk in te vinden is en bieden deze trainingen aan via het platform Werk in het Vooruitzicht.

Nienhuis: "Populaire richtingen voor om- en bijscholing zijn onder andere data analist, software developer, IT-administrator, grafisch ontwerper en klantenservice medewerker. Banen met een digitale component, binnen én buiten de technologie- en ICT-sector. We moeten blijven investeren in gerichte om- en bijscholing voor de banen van de toekomst. Dat is essentieel om mensen aan werk te helpen en om bedrijven te helpen aan de professionals die ze nodig hebben."