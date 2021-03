 Veel Europeanen door pandemie begonnen met leren programmeren

Beter perspectief op de arbeidsmarkt voornaamste reden - Red Hat liet recentelijk onderzoeken hoeveel mensen sinds de pandemie hebben besloten om nieuwe vaardigheden te leren om zich bij te scholen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 30.000 respondenten, verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Zweden.



De resultaten van het onderzoek laten een opsomming zien van wat interessante resultaten.



Programmeren en software development populaire bijscholing-vakken

De resultaten van het onderzoek laten zien dat programmeren en software ontwikkeling op de eerste plaats staan in het rijtje van vaardigheden die mensen oppakken om hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt te verbeteren. Programmeren is in 2020 klaarblijkelijk een ‘nieuwe normaal hobby’ geworden, ontstaan uit carrièrekansen die de situatie (door Covid-19) met zich meeneemt.

Sinds de uitbraak van Covid-19, in 2020, heeft vijgf procent van de respondenten uit het onderzoek besloten zich bij te scholen binnen programmeren of software development. In Spanje is dit percentage het hoogst met tien procent, gevolgd door Italië (acht procent), Frankrijk (zes procent), Zweden (zes procent), Duitsland (vijf procent) en het Verenigd Koninkrijk (vier procent).

Vooral Zoomers (tussen de achttien en 24 jaar) besloten hun carrièrekansen te vergroten door te leren programmeren. Liefst twaalf procent van alle mensen in deze leeftijdsgroep besloot zich bij te scholen binnen programmeren of software development. In Italië en Spanje zijn deze percentages van alle onderzochte landen het hoogst, met respectievelijk achttien procent en veertien procent.



Carrièrekansen voornaamste motivatie voor om/bijscholing

35 procent van alle responden die aan bijscholing zijn begonnen, startte hiermee omwille van baankansen. Baankansen zijn tevens de grootste motivatie voor mensen die leren programmeren. Ook onder mensen die zich bijscholen binnen (digitale) animatie en grafisch design zijn kansen op een baan de sterkste drijfveer. Bijna twee derde (65 procent) van de nieuwe codeerders heeft aangeven dat kansen op een baan dé reden was om bij te scholen. Bijna een derde (29 procent) van de ‘nieuwe programmeurs’ deed het ook echt voor een compleet nieuwe baan (als programmeur).



Geen technische achtergrond

Een groot deel van de mensen die zich op digitaal gebied bijscholen had geen technische achtergrond en/of werkervaring. 79 procent van de mensen die zich bij bijscholen met programmeren heeft geen werkervaring binnen technologie. Sterker nog: 44 procent komt zelfs uit een niet-technische sector.

De conclusie? De pandemie heeft het een behoorlijke impact op het bedrijfsleven. Hierdoor is ook de manier waarop mensen (willen) werken drastisch veranderd. Men ziet het werkgerelateerde landschap verschuiven naar het digitale spectrum, waardoor men zich blijkbaar genoodzaakt voelt, mee te bewegen. Hoewel er vooralsnog genoeg ‘offline werkgelegenheid’ is, lijkt bijscholing binnen programmeren/software development populairder dan ooit.