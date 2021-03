 Twee op drie salesprofessionals: “Vak veranderd door corona”

41 procent haalt minder voldoening uit hun werk - Volgens maar liefst 64 procent van de Nederlandse salesprofessionals vraagt hun vak op dit moment om andere vaardigheden dan in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van prospex onder 451 Nederlanders salesverantwoordelijken, uitgevoerd door PanelWizard. Deze verandering is niet per se positief.



Zo zeggen vier op de tien respondenten dat zij door de coronamaatregelen minder voldoening halen uit hun werk.

Vooral zestigplussers (77 procent) merken dat het vak is veranderd. Toch zijn het met name salesverantwoordelijken jonger dan dertig jaar (46 procent) die nu minder werkplezier hebben dan voor de coronacrisis. "Digitalisering van het salesvak is door corona flink versneld," zegt Maxim Spek, oprichter en eigenaar van prospex. "Van de ene op de andere dag zaten verkopers niet meer in hun auto of bij relaties op kantoor, maar achter een computerscherm. Hierdoor ziet de gemiddelde werkweek van een salesprofessional er nu compleet anders uit dan voor de coronacrisis. Ik snap dat niet iedereen hier blij mee is. Toch draait sales nog steeds om hetzelfde; contact maken en relaties opbouwen. Digitalisering en social media maken dit alleen maar makkelijker. U bent beter zichtbaar en u kunt veel meer mensen ontmoeten per dag."



Salessuccessen

De coronamaatregelen maken sales niet alleen minder leuk, maar ook uitdagender. Zo zegt ruim de helft van de ondervraagde professionals dat de coronacrisis invloed heeft gehad op zijn of haar persoonlijke salessuccessen. Dit is ook te wijten aan de verkoopteams zelf, blijkt uit het onderzoek; negentien procent van de commercieel verantwoordelijken heeft het salesproces onvoldoende afgestemd op de nieuwe werkomstandigheden. Met 26 procent zijn vooral respondenten jonger dan dertig jaar kritisch op hoe hun organisatie hiermee is omgegaan. Spek: "Ook in het bedrijfsleven geldt survival of the fittest, of beter: the smartest. Slimme organisaties anticiperen op veranderingen en buigen obstakels om tot kansen. Hetzelfde geldt voor de digitale transformatie waar we ons nu in bevinden. Pak de switch naar digitale communicatie dus met beide handen aan en betrek jonge werknemers hierbij. Zo voorkom u dat uw salesorganisatie ten onder gaat aan het ‘oude werken’."



Chatten

Uit het onderzoek blijkt dat de digitalisering van het vak zich het afgelopen jaar stevig heeft doorgezet. Zo merkt maar liefst 56 procent van de ondervraagde salesprofessionals dat hun (potentiële) klanten beter bereikbaar zijn via chatkanalen als WhatsApp en LinkedIn dan via e-mail en telefoon. Spek: "Door de omslag naar thuiswerken is zakelijke communicatie nog persoonlijker geworden. Als u een algemeen bedrijfsnummer belt, krijg u negen van de tien keer niemand te pakken. Daarom is het heel belangrijk dat u precies weet wie u nodig hebt en hoe u diegene bereikt. Hierin kunnen jong en oud elkaar ondersteunen: ervaren salesprofessionals weten goed bij wie ze moeten zijn en hun jonge collega’s kunnen helpen met hoe u diegene via sociale mediaplatformen kunt bereiken."