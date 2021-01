 Invloed corona op arbeidsmarkt: banen in e-commerce en klantenservice in opkomst

LinkedIn geeft inzicht snelst groeiende banen, competenties en locaties met de meeste vacatures - In deze tijden laat de arbeidsmarkt zich moeilijk peilen. LinkedIn geeft inzicht in de snelst groeiende banen, gevraagde vaardigheden en bedrijven die talent aannamen over 2020. Uit deze data blijkt dat er veel vraag was binnen verwachte sectoren als onderwijs en gezondheidszorg.



Opvallend is de stijging in E-commerce en klantenservice: Nederlandse bedrijven reageren op de trend van thuiswerken en thuisblijven door hierin te investeren. Zo staat het banenaanbod binnen klantenservice op drie in de top vijftien met een groei van meer dan 31 procent in het afgelopen jaar.

Terwijl bedrijven zich blijven aanpassen aan een wereld met corona, zorgen het veranderend gedrag van consumenten en nieuwe zakelijke behoeften voor nieuwe banen. Het Jobs on the Rise rapport is een analyse onder de ruim acht miljoen leden van LinkedIn in Nederland. Als we kijken naar de grootste groei bij baan-categorieën in Nederland, is het duidelijk dat het merendeel daarvan een gevolg is van de pandemie. Zo staan er drie verschillende functies in de gezondheidszorg in de lijst. Variërend van verpleegkundigen en ondersteunend personeel tot professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Er is ook een grotere vraag naar freelance-talent om bedrijven te ondersteunen op prouctbasis, waarbij de focus ligt op digitale en creatieve content.

Het rapport laat zien dat de meeste van deze banen in Nederland worden gecreëerd in grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.



De top vijftien snelst groeiende banen in Nederland:

1. Onderwijs

2. Gespecialiseerde medische professionals

3. Klantenservice

4. E-commerce

5. Ondersteunend zorgpersoneel

6. Operations

7. Freelancers (creatief)

8. Professionele en persoonlijke coaches

9. Freelancers (digitale content)

10. Sales en Business development

11. Financiële dienstverlening

12. Social media en digitale marketing

13. AI & Data science

14. Wetenschap en onderzoek

15. Professionals in de geestelijke gezondheidszorg



Nieuwe kansen

Arno Nienhuis, Director Talent Solutions LinkedIn Benelux: "COVID-19 heeft ongetwijfeld voor veel baanonzekerheid gezorgd, maar ook een golf van nieuwe kansen aangewakkerd doordat bedrijven zich - vaak blijvend - aanpassen aan de pandemie. Nederlandse bedrijven spelen hier duidelijk op in door professionals in te huren voor hun klantenservice. We zien ook een nieuwe groei in de vraag naar digitale en creatieve freelancers en professionele coaches om bedrijven en medewerkers te ondersteunen. We verwachten verdere groei door de verlengde lockdown in Nederland en de groeiende gewenning aan digitaal werken. Nu er in heel Nederland nieuwe banen worden gecreëerd, is het voor bedrijven nu zaak om gebruik te maken van de expertise van recruiters om nieuwe talentpools aan te boren, te profiteren van een grotere diversiteit aan mensen en vaardigheden maar ook vaardigheden van bestaande medewerkers verder te ontwikkelen."



Meer inzicht in de top drie

1. Onderwijs

Binnen de categorie onderwijs waren het de universiteiten die in 2020 de meeste openstaande vacatures hadden. Waarschijnlijk om online leren te faciliteren toen de universiteiten en scholen gedwongen werden de deuren te sluiten. Bij de functies binnen deze categorie wordt er veel meer dan bij de functies binnen de andere categorieën waarde gehecht aan overdraagbare vaardigheden. Zo stapten bijvoorbeeld veel onderzoeksbegeleiders over op de functie van universiteitsdocent, werden muzikanten uugdconsulenten en maakten salesprofessionals een switch naar een assisterende functie binnen het onderwijs.

Top Vaardigheden: lesgeven, coachen, educatief leiderschap, scheikunde, kunsteducatie, wetenschap en natuurkunde.

Toplocaties: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven.



2. Gespecialiseerde medische professionals

De wereldwijde gezondheidscrisis in 2020 heeft er natuurlijk toe geleid dat er meer vraag is naar gespecialiseerde medische professionals. De vraag naar IC-verpleegkundigen steeg in 2020 maar liefst 112 procent als gevolg van de enorme aantallen IC-opnames in het hele land. De bedrijven met de meeste openstaande vacatures – van radiologen tot gediplomeerd verpleegkundigen – binnen deze categorie waren dan ook ziekenhuizen, zoals Amsterdam UMC en UMC Utrecht.

Top Vaardigheden: verpleegkunde, radiologie, tandheelkunde, anesthesiologie en medisch onderwijs.

Toplocaties: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Nijmegen.



3. Klantenservice

Reisbeperkingen, lockdowns en andere coronamaatregelen hebben bedrijven ertoe gedwongen nieuwe manieren te vinden om hun klanten van dienst te kunnen zijn. Hierdoor is het aantal vacatures binnen deze categorie met 31 procent toegenomen. Bedrijven en instanties met veel openstaande vacatures in 2020 waren Teleperformance en UWV. Onder de mensen met een functie in zwaar getroffen sectoren, zoals horeca-, verkoop- en kassamedewerkers, maakten velen de overstap naar een functie in de klantenservice.

Top Vaardigheden: customer experience, klantenservice en klant-communicatie.

Toplocaties: Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Den Haag en Nijmegen