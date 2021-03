Grote knowledge gaps in IT remmen innovatie en ontwikkeling Wat kunnen de overheid, organisaties en werknemers doen om de ‘knowledge gap’ binnen de IT te overbruggen? - Er dreigt een gapend gat te ontstaan tussen IT-vaardigheden waar de internationale markt om vraagt, en de daadwerkelijke kunde van Nederlandse werknemers in die branche. Dat laat het nieuwe IT Skills and Salary Report van Global Knowledge zien, waarin het bedrijf zogenaamde ‘knowledge gaps’ blootlegt voor de IT-industrie.



Nederland is een toonaangevend land als het gaat om technische kennis en om dat zo te houden moeten de ontstane gaten gedicht worden. Een actie die volgens Peter Salzer, CEO bij Global Knowledge, de verantwoordelijkheid is van zowel de overheid, de werkgever én de werknemer. "De certificering van personeel heeft een positieve impact op alle lagen van de organisatie."

Het IT Skills and Salary Report van Global Knowledge is ‘s werelds grootste studie in zijn soort onder professionals in de technologische industrie. Het onderzoek wordt sinds 2006 gehouden en Global Knowledge ondervroeg bijna 10.000 experts om tot zijn resultaten te komen.



Overheid als aanjager voor méér onderzoek en innovatie

In oktober 2020 maakte het CBS bekend dat Nederland de op twee na meest geavanceerde digitale technologie heeft van Europa, en de op drie na meest concurrerende economie ter wereld. ICT-bedrijven maakten bijna 4.5 procent uit van alle ondernemingen in Nederland en exporteerden voor tientallen miljarden euro’s.

Zonder context zeggen die cijfers echter niet veel. De trend die het CBS zag geeft namelijk redenen tot enige zorgen: de Nederlandse export van ICT-producten bedroeg in 2018 zo’n 40 miljard euro, maar dat was wel vijf procent minder dan een jaar eerder. Nederland importeert ook méér ICT-goederen en diensten dan het uitvoert. Salzer: "Nederland kan, en moet, méér kennis in huis halen om de internationale marktpositie te verstevigen en versterken, en een netto leverancier te worden, in plaats van een internationale afnemer, op het gebied van (innovatieve) IT en talent."

De Nederlandse overheid beseft dat, en trekt al jaren de portemonnee om te investeren in onderzoek en ontwikkeling van ICT. In 2018 gaf de staat er bijna 5 miljard euro aan uit. De vraag is alleen of er politieke stappen mogelijk zijn die méér Nederlandse innovatie mogelijk maken. Volgens de rijksbegroting gaan de uitgaven van de overheid aan IT dit jaar namelijk zo’n vijftine procent achteruit, en ook in 2022 spendeert de staat zo’n zeven procent minder.



Ongefundeerde angst houdt rem op organisaties

De overheid heeft niet de grootste invloed op de scholing van werknemers. Werkgevers en het personeel zelf moeten daar óók in investeren. Één van de redenen dat werkgevers huiverig zijn met het aanbieden van scholing, kan de angst zijn dat hun mensen vertrekken zodra zij een nieuw certificaat aan hun CV toevoegen.

Die angst is ongefundeerd, en bovendien zelfs gevaarlijk voor het behoud van mensen, zo laat het IT Skills and Salary Report zien. Slechts zes procent van de Nederlandse werknemers zegt op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging na het behalen van een nieuw certificaat. Een deel van die mensen zal waarschijnlijk intern ‘hogerop’ willen, wat de uiteindelijke groep verwaarloosbaar maakt. Daartegenover staan veel meer verontrustende cijfers: 47 procent van de werknemers veranderde ooit van baan omdat hun werkgever niet in hen investeerde. Maar liefst 90 procent van de IT’ers zegt juist naar een andere job te gaan kijken als ze ontevreden zijn in hun huidige situatie. Salzer: "Het investeren in opleidingen voor mensen is daarom niet optioneel: het is noodzakelijk om als werkgever aantrekkelijk te blijven. Het aantal vacatures in de markt stijgt al jaren. Als uuw mensen niet tevreden houdt, zijn ze snel weg."



Proactieve werknemers werken beter en krijgen méér salaris

Een laatste rol in het op peil brengen én houden van het kennisniveau van de Nederlandse IT-er ziet Salzer ook voor de werknemer zelf weggelegd. "Als de overheid in IT wil investeren en werkgevers bereid zijn hun mensen cursussen en scholingstrajecten te bieden, dan moet de werknemer daar voor open staan. En wil het bedrijf niet meewerken, dan moet de werknemer voor zichzelf op durven komen."‘Knowledge gaps’ kosten organisaties tot wel 520 verspilde uren per jaar, of zo’n 24.000 euro, aldus het IT Skills & Salary Report. Dat is een probleem, bekeken vanuit de situatie van de werkgever, vooral ook omdat de kosten van een certificering gemakkelijk weg zijn te strepen tegen de extra output. 94 procent van de beleidsmakers zegt namelijk dat collega’s met een certificaat méér waarde voor hun organisatie toevoegen dan dat hun certificering kostte.

Voor veel IT’ers rest de hamvraag: ‘wat levert het voor mijzelf op?’ Het antwoord: volgens het rapport kunnen nieuwe certificaten (met betrekking tot bijvoorbeeld cloud computing of cybersecurity) een loonsverhoging betekenen tot wel 10.000 euro per jaar. IT’ers die een training in Microsoft Azure volgden verdienen zo ongeveer 25 procent méér dan de gemiddelde Europese collega zonder deze certificering. Gecertificeerde Google Cloud-architecten verdienen in Europa gemiddeld zelfs bijna de helft méér.



Meer salaris is slechts een deel van de bonus

De overheid is uiteraard gebaat bij de succesvolle export van IT-producten en technische kennis. Ze investeert al miljarden in research en development, maar zou nog méér kunnen doen, bijvoorbeeld op het gebied van subsidies. Organisaties doen er goed aan hun mensen op te leiden en te certificeren: het vergroot de werknemerstevredenheid, aangezien 34 procent van de werknemers meer betrokkenheid voelt na het behalen van een certificaat. Het behouden van talent in de organisatie wordt zo al een stuk gemakkelijker gemaakt. En juist dat behouden blijft een hele uitdaging in de IT. Salzer: "Werknemers, om wie het uiteindelijk zou moeten draaien, zijn misschien nog het meest geholpen bij specifieke scholing op hun vakgebied. Het levert beter, efficiënter en leuker werk op, méér voldoening. De salarisverhoging die er mogelijk bij komt kijken zal zich terugbetalen voor de werkgever, en is voor het personeel – letterlijk – een bonus. Het rapport schetst elk jaar een beeld van organisaties en werknemers die op alle fronten gebaat zijn bij certificering van de juiste mensen, voor de juiste taken. Juist in onzekere tijden zijn organisaties en werknemers gebaat bij een garantie dat zij de juiste kennis en kunde in huis hebben, om elke storm aan te kunnen."



