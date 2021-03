 ‘Mensen zijn toe aan verandering’

Hoe is het hybride werken veranderd? - Vorige week publiceerde Microsoft het jaarlijkse Work Trend Index-rapport, met nieuwe inzichten en zeven nieuwe trends op het gebied van hybride werken. De bevindingen zijn geformuleerd op basis van onderzoek in 31 landen onder meer dan 30,000 mensen, uit triljoenen datapunten van Microsoft Teams, Outlook en LinkedIn en input van Microsoft-onderzoekers die sociaal kapitaal, productiviteit, welzijn en virtuele interactie bestuderen.



Dit alles geeft een ongekende, wereldwijde blik op hoe het (hybride) werken het afgelopen jaar enorm is veranderd. Hieronder deelt Microsoft de belangrijkste inzichten uit het rapport:



Een verschuiving in hoe mensen zich gedragen en voelen

Nederlandse werknemers (40 procent) voelen zich aanzienlijk meer geïsoleerd tijdens een werkdag dan hun collega's wereldwijd (27 procent).

tijdens een werkdag dan hun collega's wereldwijd (27 procent). Daarnaast zien we dat bijna de helft van alle Nederlandse ondervraagden (47 procent) minder interacties heeft met collega's dan voor de pandemie. Dit aantal ligt hoger ligt dan het wereldwijde percentage van 40 procent. De trends op het gebied van samenwerken in Microsoft Teams en Outlook suggereren dat onze netwerken zijn gekrompen, maar dat hybride werken nieuw leven zal inblazen.

dan voor de pandemie. Dit aantal ligt hoger ligt dan het wereldwijde percentage van 40 procent. De trends op het gebied van samenwerken in Microsoft Teams en Outlook suggereren dat onze netwerken zijn gekrompen, maar dat hybride werken nieuw leven zal inblazen. De tijd die wordt besteed aan vergaderingen is wereldwijd meer dan verdubbeld. In de maand februari van dit jaar werden meer dan 40 miljard meer e-mails afgeleverd dan vorig jaar.

Toch zijn we ook menselijker geworden. Zo'n 31 procent van de Nederlanders zegt zich meer op zijn of haar gemak te voelen om zijn of haar authentieke zelf te laten zien op het werk dan voor de pandemie. Zo heeft bijvoorbeeld een op de zes heeft dit jaar gehuild met een collega. Het nieuwe werken zet dingen in beweging

Mensen willen flexibel kunnen blijven werken : zo’n 73 procent van de ondervraagde werknemers wereldwijd wil dat de mogelijkheid om op afstand te kunnen werken, blijft bestaan. Nederlanders vinden dat iets minder belangrijk : 63 procent van hen wilt flexibel kunnen werken.

: zo’n 73 procent van de ondervraagde werknemers wereldwijd wil dat de mogelijkheid om op afstand te kunnen werken, blijft bestaan. Nederlanders vinden dat : 63 procent van hen wilt flexibel kunnen werken. De wereldwijde werkgelegenheid groeit : het aantal vacatures op LinkedIn is tijdens de pandemie met meer dan vijf keer toegenomen.

: het aantal vacatures op LinkedIn is tijdens de pandemie met meer dan vijf keer toegenomen. Mensen zijn toe aan verandering: meer dan 40 procent van de wereldwijde beroepsbevolking overweegt dit jaar te switchen van baan en meer dan 46 procent is van plan te verhuizen nu ze op afstand kunnen werken.

Zeven trends voor leidinggevenden om mee te kunnen verschuiven naar hybride werken

Flexibel werken is blijvend

Leiders zijn het contact met hun werknemers kwijt en moeten wakker geschud worden

Hoge productiviteit geeft geen goed beeld: uit de data blijkt dat het juist een uitgeput personeelsbestand verbergt

Generatie Z loopt gevaar en zal nieuwe energie moeten krijgen

Kleiner wordende netwerken zit innovatie in de weg

Uw authentieke, volledige persoonlijkheid naar werk kunnen brengen stimuleert productiviteit en welzijn

Talent is bijna oneindig in een hybride werkwereld: mensen kunnen vanuit huis nieuwe carrièremogelijkheden ontplooien

Hybride werken is niet ‘business as usual’

Bedrijfsleiders moeten oude denkwijzen loslaten en afstappen van het idee dat hybride werken ‘business as usual’ is. Volgens de Work Trend Index zijn er vijf strategieën voor leidinggevenden om te starten met deze verschuiving:

Maak een plan om mensen in staat te stellen extreem flexibel te werken

Investeer in ruimte en technologie om een brug te slaan tussen de fysieke en digitale wereld.

Doe wat aan digitale uitputting: het management moet hierin de leiding nemen

Prioriteer aan de heropbouw van sociaal kapitaal en een fijne werkcultuur

Investeren in een meer divers werkbestand: mensen hoeven hun huis niet meer te verlaten voor een nieuwe baan. Dit zorgt ervoor dat u een groter scala aan diverse en getalenteerde mensen kan aannemen.

Bekijk hier Microsoft’s Worklab, waar extra cijfers, inzichten en uitdagingen van de Work Trend Index staan. Daarnaast kun u in dit blog van Kurt Delbene, Executive Vice President, meer te weten komen over Microsoft's hybride filosofie en vindt uhier het blog van Jared Spataro. Bij vragen kun u contact opnemen met de Microsoft Persdesk.