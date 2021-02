 Manager, hoe gaat u om met verandering?

Vijf tips voor uw digitaliseringsreis - Voor welke uitdagende veranderingen komen bedrijven tegenwoordig te staan? Wat vragen deze veranderingen van leiders? En wat is de meest voorkomende fout bij een verandering? Gedragsexpert Fredrik Husberg deelt zijn ervaringen en zett zijn beste tips voor u als leider op een rij.



Fredrik Husberg werkt al bijna vijftien jaar met gedragsverandering. Hij is van origine een pedagoog en heeft een sterke interesse in gedragswetenschappen, psychologie en de manier waarop mensen met veranderingen omgaan.



Digitalisering – zo zorgt u voor een geslaagde verandering

Veranderingen kunnen er heel verschillend uitzien, maar digitalisering is op dit moment misschien wel het meest voorkomende veranderingsproces. Husber heeft veel bedrijven geholpen op hun digitale reis en gelooft dat de uitdaging vaak in de verschillende doelen ligt: "Veel mensen werken met digitalisering, deels om de klanttevredenheid te verhogen en deels om intern efficiënter te kunnen werken. Hierdoor kunnen onduidelijke verwachtingen ontstaan ​​en doen medewerkers niet mee met de nieuwe manier van werken. "

Volgens een rapport van Forrester bestaat 85 procent van de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij de introductie van nieuwe digitale tools uit gedrag en processen. De software kan vaak vrij eenvoudig worden geïnstalleerd omdat veel leveranciers goed zijn in het technische gedeelte, maar als het gaat om het gebruik en de houding tegenover de nieuwe software, wordt de organisatie plotseling aan zijn lot overgelaten met een veel moeilijkere taak. Hoe zorgt u ervoor dat het digitaliseringsproces niet stopt bij de software zelf?

De tip van Husberg is om in een vroeg stadium te beslissen welke gedragsveranderingen de nieuwe, digitale processen vereisen en dit te prioriteren: "Zorg ervoor dat u definieert welk gedrag intern nodig is en welk gedrag nodig is ten opzichte van de klant. Begin hier gelijk mee en werk de verschillende doelen dan parallel uit. Dit resulteert in een snellere en betere verandering. "



De vijf tips van Husberg voor succesvol veranderingsmanagement



1. Denk vanaf het begin aan het gedrag

Bij een verandering raakt men gemakkelijk verstrikt in structuur, processen en hoe men deze kunt organiseren. Gedragsveranderingen worden overschaduwd (of in het ergste geval volledig vergeten) en ad hoc afgehandeld wanneer zich problemen voordoen. Het zorgt voor kostbare vertragingen in het veranderingsproces en daar profiteert niemand van.



2. Vergeet de medewerkers niet

‘Iedereen moet meedoen’ klinkt misschien cliché, maar het is echt een succesfactor bij gedragsverandering. Veel bedrijven betrekken de leiders al vroeg, maar negeren de medewerkers veel te lang. Net als de focus op het proces (punt 1) zorgt dit voor extra vertraging.



3. Zie verandering als iets constants

Als leider is het belangrijk om verandering als een doorlopend proces te zien: verandering is iets waar u voortdurend aan moet werken en geduld voor moet hebben. Die houding beïnvloedt de visie van medewerkers op verandering en zorgt voor doorzettingsvermogen. Vergeet het motto dat "alles tijd nodig heeft" en werk in plaats daarvan actief om het bedrijf samen te ontwikkelen.



4. Coach vanaf het veld - niet vanaf de tribune

Succesvolle gedragsveranderingen vereisen aanwezigheid. U als leider moet de medewerkers coachen en dicht bij het gedrag staan, net zoals sportcoaches dat doen. Ga niet op de tribune zitten; u moet op het veld zijn!



5. Maak de verandering concreet en aanwezig

Om daadkracht en resultaten te creëren, moet verandering worden opgesplitst in kleine stukjes. Werk met kortetermijndoelen zodat medewerkers merken dat hier en nu iets gebeurt. Als iedereen het gevoel heeft dat de verandering pas over X maanden of jaren plaatsvindt, kan dit passiviteit creëren.