 Een derde overweegt nieuwe baan als gevolg van pandemie

Onderzoek Kaspersky onthult hoe werknemers hun toekomst zien - Als gevolg van de COVID-19 pandemie overweegt 35 procent van de werknemers een nieuwe baan te zoeken in de komende rwaalf maanden. Dit blijkt uit het onderzoek van Kaspersky ‘Securing the Future of Work’. De twee grootste drijfveren voor een carrière-verandering zijn een hoger salaris (49 procent) en een goede balans tussen werk en privé (41 procent).



Ondanks de onzekerheid op de huidige arbeidsmarkt, blijven werknemers ambitieus. Bijna de helft wil het liefst zijn huidige functie behouden (48 procent), maar tegelijkertijd wil men ook graag hun werkdagen beter in hun persoonlijke leven laten passen. Door de lockdown en het werken op afstand, heeft men daarbij ook de tijd gehad om na te denken over hun carrière, ontwikkeling en het leren van iets nieuws.

Ongeacht voor welke richting er gekozen wordt, de belangrijkste reden voor een nieuwe baan is een beter salaris (49 procent). Gevolgd door een betere balans tussen werk en privé voor 41 procent van de respondenten. Door de pandemie wordt het leven thuis met familie meer gewaardeerd, evenals het nastreven van persoonlijk interesses en hobby’s. Werknemers willen deze mogelijkheden in de toekomst behouden.



Maatschappelijke betekenis

Na salaris en persoonlijk gemak, geeft 35 procent van de werknemers aan naar een baan te streven met meer maatschappelijke betekenis en impact. Door de gebeurtenissen in 2020 is het aannemelijk dat werknemers meer zijn gaan nadenken over hun huidige baan, wat belangrijk is op werk en daarbuiten. Hierdoor is men bewuster gaan nadenken waar en hoe men tijd spendeert.

"Door het heroverwegen van behoeften en capaciteiten creëren mensen een nieuwe realiteit op werk. Ongeacht of men van baan wil veranderen of niet: men wil de voordelen van de huidige situatie - thuis werken en een betere balans tussen werk en privé –behouden. Echter, om dit te realiseren moeten werknemers de juiste mentaliteit aannemen, flexibel(er) zijn en slimmer werken. Uiteraard is het hierbij belangrijk dat ze hun werkomgeving goed op orde hebben en verantwoordelijkheid nemen voor de betrouwbaarheid en veiligheid ervan. Uiteindelijk kan dit zelfs een voordeel opleveren voor de werkgever," aldus Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing voor Kaspersky.