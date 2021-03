Signalen voor de juiste verbinding in 2021 Het digitale ecosysteem en de digitale cultuur: alles is verbonden - et digitale ecosysteem heeft nog nooit zo duidelijk zijn kracht bewezen als in 2020, zegt Keri Gilder, CEO van Colt. In haar ogen zou tien jaar geleden de pijlsnelle digitale transformatie die we hebben doorgemaakt nog onmogelijk zijn geweest. "Bedrijven die opereren vanuit mooie kantoorpanden in zakelijke districten zagen zich door de lockdown plotsklaps gedwongen om hun werknemers thuis te laten werken. Het draaiende houden van hun organisatie ging niet vanzelf."



Maar ondanks alle successen zijn er nog veel dingen die beter kunnen, betoogt Gilder. Deze verbeteringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen in de moderne digitale wereld kan meedraaien en kan presteren. Gilder: "Nu we een nieuw jaar ingaan en de adrenaline van vorig jaar is weggeëbd richten veel bedrijven de blik naar binnen. Ze denken na over verdere transformatie. Dat geldt ook voor Colt en de telecommunicatiesector in zijn geheel. Het was een voorrecht om in deze bijzondere tijd de veranderingen mogelijk te maken die nodig waren om samenlevingen, gemeenschappen en vitale diensten draaiende te houden. We moeten onze organisatie en de sector echter blijven verbeteren om het tempo van de moderne digitale wereld bij te benen en ondersteuning te kunnen bieden voor nieuwe manieren van werken."

Allereerst vraagt dit volgens Keri Gilder om meer inzicht in de bedrijfsprocessen van klanten en de manier waarop ze het netwerk van Colt gebruiken. Maar, stelt Gilder, dat betekent niet blindelings gebruik maken van artificial intelligence en machine learning. "We moeten de inzichten die we daaruit opdoen benutten om klanten proactiever te ondersteunen met het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen."

Gilder vervolgt: "Een les die we het afgelopen jaar hebben geleerd is dat de situatie in het midden- en kleinbedrijf voorgoed is veranderd. We zullen daarom onze infrastructuur opnieuw onder de loep moeten nemen. En we begrijpen dat het belang van de edgehierdoor groeit. Ook technologieën zoals 5G zullen het nieuwe netwerklandschap gaan vormgeven. De noodzaak om (kantoor) gebouwen in metropolen te verbinden is afwezig door de nieuwe geografische verspreiding van werknemers. Dat is iets waarmee we in onze toekomstplanning rekening moeten houden."



Belangrijke opgave

Een ander belangrijke opgave, volgens Gilder, in deze nieuwe digitale omgeving is de veiligheid waarborgen van netwerken en de gegevens die over die netwerken vliegen. "Dit is een uitdaging die de deelnemers van het digitale ecosysteem samen moeten aangaan. We weten nu ook dat economische tegenslag een golf van cybercriminaliteit teweeg kan brengen. Cybercriminelen zijn meester in het misbruik maken van angst, onzekerheid en veranderende gedragspatronen."

Gilder wijst ook op de sporen die de coronacrisis nalaat: "Door nieuwe patronen in het netwerkgebruik zijn er meer kwetsbaarheden dan ooit tevoren. Het vervelende is dat informatiebeveiligers onderbezet en overbelast zijn. Dit probleem mogen we niet negeren, er staat namelijk erg veel op het spel."

Gilder adviseert organisaties om nu in actie te komen en beveiligingsmechanismen in te bouwen voor hun netwerkinfrastructuur, de edge, hun applicaties en voor alle endpoints.



Menselijke factor

Ook de menselijke factor mogen we volgens Gilder niet vergeten in discussies over de digitale economie en ecosysteem. Vanuit technologisch oogpunt is het namelijk van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat mensen in afgelegen gebieden niet achterblijven als gevolg van gebrekkige connectiviteit. "Dit is een probleem waar de hele sector rekening mee moet houden. Deze groepen mogen niet een grotere achterstand krijgen omdat ze ofwel geen toegang kunnen krijgen tot de verbindingen of apparaten die nodig zijn om thuis te werken, of zich die middelen niet kunnen veroorloven."

Ze gaat door: "Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de nieuwe, flexibele thuiswerkomgeving geen wissel trekt op het innovatievermogen van onze organisaties en mensen in een isolement brengt. Hiermee bedoel ik dat het moeilijk kan zijn om dezelfde natuurlijke innovatieve omgeving te reproduceren als in een fysieke kantooromgeving. Iedereen die wel eens heeft deelgenomen aan virtuele brainstormsessies herkent het. Deze virtuele alternatieven gaan zelden gepaard met het enthousiasme en de inspiratie waarvan sprake is wanneer we met collega’s of partners om de tafel zitten. We moeten daarom nadenken over manieren om onze nieuwe werkomgeving zodanig in te richten dat iedereen optimaal kan samenwerken."



Gevoel van isolatie

Voor Keri Gilder was het gevoel van isolatie een belangrijk aandachtspunt tijdens de pandemie. Dit is iets waar zakelijke leiders niet langer omheen kunnen, stelt zij. De meeste medewerkers van Colt werken sinds maart vorig jaar vanuit huis. "We hebben een aantal initiatieven uitgerold om de mentale gezondheid van onze collega’s op peil te houden. We moeten proberen de mensen te bereiken die de meeste zorg nodig hebben. Dat vereist een omgeving waarin mensen zich vrij voelen om hulp van de mensen om zich heen te vragen. We moeten onze collega’s ook leren om signalen te herkennen en zo degenen te kunnen helpen die het mentaal moeilijk hebben. We zijn letterlijk nog nooit zo verbonden geweest, en het is enorm belangrijk dat we deze verbindingen zoveel mogelijk inzetten om goed te doen."

De bovenstaande factoren hebben voor Gilder allemaal een rol gespeeld tijdens het uitstippelen van de koers die Colt het komende jaar gaat varen. "Toen ik in mei 2020 de rol van CEO van Colt op mij nam, werd ik meteen in het diepe gegooid. Ik moest in korte tijd nagaan hoe we onze klanten, partners en medewerkers optimaal konden ondersteunen tijdens een crisis die geen van ons ooit eerder had meegemaakt en waarover nog geen managementboeken waren geschreven."



Stil staan bij verbindingen

Voor Gilder was het daarom belangrijk om stil te staan bij verbindingen. En dan niet alleen de fysieke verbindingen van een netwerk, maar ook de banden met collega’s, partners en leveranciers die deel uitmaken van het digitale ecosysteem en dit tegelijkertijd sterk maken. "Ik heb daarom met diverse mensen binnen Colt gesproken over hoe we onze organisatie verder konden verbeteren. Het zette me ook aan het denken over de belangrijkste sterke punten die deel uitmaken van het DNA van Colt en hoe we die kracht kunnen bijzetten, zodat onze onderneming flexibel en wendbaar genoeg is om klanten toekomstbestendig te maken."

Het was in deze moeilijke tijden een overweldigende opgave om aan het hoofd van een organisatie te staan, concludeert Gilder. "Maar ik zie het ook als een enorm voorrecht. Colt vervult een sleutelrol binnen het digitale ecosysteem en zal dat blijven doen. Maar naar mijn mening kunnen we ook bijdragen aan een sector die ondersteuning biedt voor de manier waarop de wereld werkt. Een sector die inclusiever en sterker verbonden is en waarvan een grotere transformationele kracht uitgaat."



