 Hoe data storytelling leidinggevenden helpt bij efficiënt beheer van LinkedIn-profiel

Hoe data storytelling leidinggevenden helpt bij efficiŽnt beheer van LinkedIn-profiel Haal het meeste uit uw LinkedIn profiel - Leiders die actief zijn op LinkedIn weten hoeveel tijd het kost om online aanwezigheid op te bouwen. Content publiceren, contact opnemen met doelgroepen en contact onderhouden met verschillende belanghebbenden is niet eenvoudig. Hoe kunt u efficiënt monitoren wie u bereikt met uw inhoud en snel opvolgen om connecties te onderhouden en sales uit LinkedIn te halen?



Yann Toutant, country manager Benelux bij Toucan Toco, legt uit hoe data storytelling leidinggevenden helpt om resultaat uit hun LinkedIn-profiel te halen.



Zakendoen draait om vertrouwen

"Een van de belangrijkste valuta van vandaag voor elk bedrijf is vertrouwen - van consumenten, werknemers, partners en alle andere relevante belanghebbenden. Naarmate het vertrouwen van merken naar mensen verschuift, wordt van leiders verwacht dat ze zichtbaar, toegankelijk en menselijk zijn. Digitale communicatie via professionele platforms zoals LinkedIn biedt leiders een van de meest effectieve en efficiënte manieren om al hun belanghebbenden aan te spreken en vertrouwen op te bouwen," begint Toutant.

Met ongeveer 675 miljoen maandelijks actieve gebruikers, waarvan 61 miljoen gekwalificeerd zijn als influencers op senior niveau en 40 miljoen beslissingsposities bekleden, is LinkedIn het belangrijkste platform voor zakelijke relaties. Het grote publiek, de kans om op een menselijke manier verbinding te maken en tools voor bijvoorbeeld recruitment, maken de professionele netwerksite tot een goudmijn voor degenen die vertrouwen willen opbouwen in hun merk, maar nog belangrijker, hun leiderschap. Het valt echter niet mee om tot zinvolle gesprekken te komen.

"LinkedIn maakt het gebruikers echt moeilijk om snel inhoud of berichten van anderen terug te vinden. Zodra u meer dan 200 connecties heeft, wordt uw feed een rommelige stroom van willekeurige inhoud. In de overvolle digitale wereld is het vaak moeilijk om ervoor te zorgen dat u de juiste doelgroep bereikt, de juiste inhoud publiceert en de gewenste impact creëert. Data is daarin de key. LinkedIn biedt echter niet heel veel mogelijkheden om data te analyseren," vertelt Toutant verder. "Het slim visualiseren van alle publiekelijk beschikbare data in een dashboard levert inzichten op waar leiders wél iets mee kunnen."



Belangrijke LinkedIn analytics

Een LinkedIn dashboard moet volgens Toutant een aantal zaken omvatten voor een leidinggevende om meer resultaat uit het LinkedIn profiel te halen.

"Het begint met inzicht in de prestaties van het eigen profiel en de eigen posts. Als deze resultaten worden opgenomen in een interactief dashboard kunt u eenvoudig testen welke content wel en niet werkt. Dit leidt tot bruikbare inzichten, waarop u de content strategie kunt aanpassen."

Resultaat halen uit LinkedIn gaat echter verder dan het analyseren van alleen de eigen posts.

"Wat u zegt, doet er alleen toe in de context waarin het gezegd wordt. Een ander belangrijk aspect van thought leadership is daarom een overzicht van wat uw collega's zeggen en wat de concurrentie deelt. Dit geeft u als leidinggevende weer aanknopingspunten voor het formuleren van eigen posts."

Succes op LinkedIn draait daarnaast ook om waardevolle verbindingen. "Kijk met een strategisch oog naar doelen en categorieën van mensen waarmee u in contact wilt komen. Een goede visualisatie van netwerkgroei geeft inzicht in de acceptatiegraad van uw profiel en legt segmenten in uw doelgroep op basis van functie bloot. Met deze kennis kunt u content bijsturen. Een overzicht van de meest recente connecties en berichten maakt het makkelijker om met hen te communiceren en berichten op te volgen," aldus Toutant.



Data storytelling

Het achterhalen van deze data en een visualisatie daarvan leidt echter niet altijd tot actie, omdat het vaak lastig is de juiste vervolgstap uit die rapporten te ontwaren. Data storytelling zet rapporten om in verhalen, met als doel eenvoudig inzichten uit data te kunnen halen en zo bij te dragen aan snellere en betere besluitvorming.

"Als data storytelling goed wordt uitgevoerd, kan iedereen, op elk niveau, data begrijpen en acties ondernemen op basis van de inzichten uit die data", vertelt Toutant. Hij geeft een voorbeeld: "Connected Circles ontwikkelde een LinkedIn Analytics dashboard voor haar klanten, wat data storytelling gebruikt om zelfs de meest drukke leidinggevende in een paar minuten te laten zien waar de kansen liggen op LinkedIn."

Toutant: "Data storytelling, van LinkedIn analytics of andere data, werkt net als ieder andere app die u op uw smartphone heeft. Een gebruiksvriendelijk overzicht van relevante data maakt het voor u als leidinggevende zeer eenvoudig om de juiste beslissingen te nemen. In het geval van LinkedIn stelt data storytelling u in staat om relaties aan te gaan en te onderhouden, met als doel uw leiderschap en vertrouwen te versterken en zo bij te dragen aan een beter bedrijfsresultaat."

Laatste nieuws Hoe data storytelling leidinggevenden helpt bij efficiŽnt beheer van LinkedIn-profiel Een veilige hybride werkomgeving dankzij mobiele encryptie Mimecast waarschuwt voor tweede golf in coronaphishing