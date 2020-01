  Nederland ideale vestigingsplek dankzij digitale infrastructuur

Nederlandse bedrijven omarmen digitale transformatie bovengemiddeld - Nederland omarmt de digitalisering sterker dan andere Europese landen. Dat blijkt uit de Global Interconnection Index (GXI), het jaarlijkse onderzoek van Equinix. Meer dan driekwart van de Nederlandse IT-beslissers (76 procent) vindt dat Nederlandse bedrijven verder zijn in de digitale transformatie dan bedrijven in andere delen van Europa.



De kwaliteit en concentratie van de Nederlandse digitale infrastructuur maakt het aantrekkelijker voor bedrijven om hier hun hoofdkantoor te vestigen. Dat bevestigt maar liefst 75 procent van de Nederlandse IT-beslissers.

"Deze resultaten laten zien dat Nederland een belangrijke rol speelt als digitale toegangspoort tot Europa," aldus Michiel Eielts, Managing Director Benelux bij Equinix. "We hebben al jaren de haven van Rotterdam en Schiphol als belangrijke logistieke knooppunten, de laatste decennia hebben we daar onze digitale infrastructuur bijgekregen. Het is goed om te zien dat IT-beslissers zich realiseren hoe belangrijk deze infrastructuur is voor de concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van de Nederlandse economie."



Interconnectie wint aan terrein

Een van de belangrijkste thema’s in het onderzoek is interconnectie, de rechtstreekse uitwisseling van data tussen organisaties. Het aantal private verbindingen groeit hard, met gemiddeld 51 procent per jaar.

Nederlandse IT-beslissers zetten interconnectie vooral in om verbinding te maken met network service providers (genoemd door een derde van de respondenten). In Nederland wordt interconnectie relatief veel gebruikt om verbinding te maken met andere onderdelen van de eigen organisatie (genoemd door 25 procent, tegenover veertien procent wereldwijd). Bijna een kwart van de Nederlandse IT-beslissers gebruikt interconnectie om verbinding te maken met andere bedrijven.

Uit de survey blijkt dat bijna de helft (48 procent) van 2.450 senior IT-managers wereldwijd gelooft dat interconnectie een belangrijke facilitator is van de digitale transformatie, en bijna de helft (47 procent) van alle wereldwijde IT-besluitvormers gelooft dat interconnectie hun bedrijf kan helpen om concurrentievoordeel te behalen binnen de markt.