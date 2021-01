 Lockdown belemmert tech-vrouwen in loopbaanontwikkeling

Thuiswerken toegejuicht, maar verwachte sociale voortgang blijft uit - Bijna de helft van de vrouwen die in de technologie werken, gelooft dat de effecten van COVID-19 hun loopbaanontwikkeling hebben vertraagd. Dit blijkt uit Kaspersky's nieuwe Women in Tech-rapport wereldwijd. Waar het lockdown-leven juist zou kunnen leiden tot gelijke kansen voor mannen en vrouwen in IT-functies, hebben vastgeroeste rolpatronen deze potentiële doorbraakperiode belemmerd.



Over het algemeen werd voorspeld dat het lockdown-leven een positieve verschuiving zou veroorzaken in de strijd voor gendergelijkheid. De mogelijkheid om flexibel te werken zou meer vrouwen in staat moeten stellen om te werken en te verdienen, naast jongleren met het gezinsleven. Werken op afstand zou hierbij kunnen zorgen voor een evenwicht tussen werk en privé, gelijke kansen ongeacht de geografische locatie, en misschien nog belangrijker, het dichten van de genderkloof in technologie.



Thuiswerken toegejuicht door vrouwen

De impact van COVID dwong bedrijven van de ene op de andere dag tot een nieuwe norm van werken. Tot op zekere hoogte heeft dit inderdaad geleid tot positieve stappen voorwaarts voor wat betreft de algemene mentaliteit van de sector. Kaspersky's Women in Tech-rapport, Where are we now? Inzicht in de evolutie van vrouwen in de technologie, ontdekte dat bijna een derde van de vrouwen die in de technische industrie werkt, liever thuis werkt dan op kantoor. Een vergelijkbaar aantal meldt dat ze het meest efficiënt werken wanneer ze thuis werken en maar liefst 33 procent geeft aan dat ze meer autonomie hebben als ze niet op kantoor werken.



Sociale vooruitgang blijft uit

Ondanks deze positieve geluiden, lijkt het lockdown-leven nog niet te hebben geleid tot massale sociale voortuitgang voor wat betreft gendergelijkheid. Het rapport laat zien dat bijna de helft van de vrouwen die in de technologie werken, sinds maart 2020 moeite heeft met het combineren van werk en gezinsleven.

Vrouwelijke respondenten werd gevraagd naar de dagelijkse functies die afbreuk doen aan de productiviteit of de voortgang van het werk: 60 procent zei dat ze het grootste deel van de schoonmaak thuis hadden gedaan, vergeleken met 47 procent van de mannen, 63 procent had de leiding over thuisonderwijs gehad, vergeleken met 52 procent van de mannen, en 54 procent van de vrouwen heeft hun werktijden meer moeten aanpassen dan hun mannelijke partner om voor het gezin te zorgen. Als gevolg hiervan gelooft 50 procent van de vrouwen dat de effecten van COVID-19 hun algehele loopbaanontwikkeling eerder hebben vertraagd, dan versterkt.



Werken op afstand als heilige graal

Hoewel deze voorbeelden van sociale ongelijkheid niet technisch-specifiek zijn, wijzen ze op een barrière die vrouwen ervan weerhoudt te profiteren van de verschuiving naar werken op afstand. Maar liefst 41 procent van de technische vrouwen (vergeleken met 34 procent van de mannen) gelooft dat een gelijke werkomgeving het beste is voor loopbaanontwikkeling, en 46 procent denkt dat werken op afstand de optimale manier is om die gelijkheid te bereiken. De technologiesector moet nu zijn eigen bemoedigende momentum behouden in de hoop dat sociale stereotypen deze reeks gebeurtenissen de komende maanden en jaren mogelijk maken.

"Als de techwereld het voortouw neemt en zorgt voor een meer flexibele en evenwichtige omgeving voor vrouwen, dan wordt dat sneller de norm, wat waarschijnlijk ook een verandering in de sociale dynamiek teweegbrengt. Meer dan de helft van de vrouwen die in de technische ruimte werkt, gelooft dat de gendergelijkheid in hun organisatie de afgelopen twee jaar is verbeterd. Vooruitkijkend moeten wij als branche voortbouwen op dit momentum, de positieve punten van de overgang van het afgelopen jaar naar flexibel werken extraheren en als resultaat een katalysator zijn voor bredere sociale verandering,' aldus Evgeniya Naumova, Vice President of Global Sales Network bij Kaspersky.



Meer details zijn beschikbaar in de volledige versie van het rapport Where are we now? Inzicht in de evolutie van vrouwen in de technologie en kan worden gedownload van de Kaspersky-website.