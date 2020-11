Vrouwen in leidinggevende posities hebben meer vertrouwen in omgang met crises dan mannen Vertrouwen in vrouwelijke leiders neemt toe - Vrouwen in leidinggevende posities hebben meer vertrouwen in hun omgang met crises dan mannen, is een van de conclusies die de Worldcom Public Relations Group trekt op basis van het jaarrapport van de Worldcom Confidence Index (WCI). In dat rapport zijn de resultaten van de Confidence Index van september 2019 tot en met september 2020 verzameld.



De Confidence Index is een maandelijkse onderzoek naar de mate van vertrouwen in en bezorgdheid over verschillende onderwerpen onder 54.000 CEO’s en CMO’s wereldwijd.

Het jaarrapport laat interessante verschuivingen zien in het vertrouwen van de zakelijke leiders in 2020. De opvallendste was de stijging met zeven procent van het vertrouwen onder vrouwelijke leiders, en de daling van het vertrouwen onder mannelijke leiders met hetzelfde percentage. Het feit dat de resultaten het pandemie-tijdperk grotendeels dekken, is een sterke indicatie voor het feit dat vrouwelijke leiders meer vertrouwen hebben in hun omgang met crises dan hun mannelijke evenknieën. Ondanks het toegenomen vertrouwen van vrouwelijke leiders is het algemene wereldwijde vertrouwen bij de C-suite met acht procent gedaald ten opzichte van 2019.



Veranderingen in de bedrijfsvoering

De veranderingen in de bedrijfsvoering als gevolg van de pandemie blijken wereldwijd twee belangrijke veranderingen in het vertrouwen van zakelijke leiders teweeg te hebben gebracht. Het vertrouwen in hun eigen vermogen om personeel om en bij te laten scholen, steeg vijftien plaatsen, en nam daarmee de eerste plaats in op de WCI. Het vertrouwen in het gebruik van technologie om samen te werken en te innoveren steeg met zestien plaatsen en bereikte daarmee plek twee op de WCI. Opvallend is dat Nederlandse zakelijke leiders op beide onderwerpen ver onder het gemiddelde scoorden. Dat toont aan dat ze hierin ofwel nog een inhaalslag te maken hebben, of dat de ondernomen acties vooralsnog niet nog tot het gewenste resultaat hebben geleid en de leiders daardoor nog geen vertrouwen hebben opgebouwd op deze gebieden.

De meest significante verandering op het gebied van betrokkenheid van leiders bij bepaalde thema’s vertaalde zich niet in meer vertrouwen. De betrokkenheid bij veranderingen op overheidsgebied en in de wetgeving was met 79 procent gestegen ten opzichte van 2019, en de betrokkenheid bij crisisbeheersing met 40 procent. Beide onderwerpen bleven echter steken in de top vijf van onderwerpen waarin het laagste vertrouwen geuit werd, samen met wereldwijde handelsovereenkomsten en tarieven, de impact op het bedrijfsleven van de manier waarop politieke leiders communiceren op sociale media en seksuele intimidatie en ander laakbaar gedrag.

Roger Hurni, voorzitter van de Worldcom Public Relations Group: "Ik kan me voorstellen dat het toegenomen vertrouwen onder vrouwen te maken heeft met de doortastendheid van vrouwelijke leiders zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, Angela Merkel en Kamala Harris. Met dit rapport hopen we ook een voorbeeldrol te vervullen, en leiders ertoe aan te zetten op de juiste onderwerpen te focussen, zodat ze vertrouwen bij al hun stakeholders kunnen vergroten."



Vertrouwen in omgang met media gestegen

Het vertrouwen in de impact en rol van de media is sinds behoorlijk 2019 gestegen; dit onderwerp is van de laatste plaats in 2019 naar de tiende plaats op de WCI-lijst in 2020 opgeklommen. Leiders in Frankrijk tonen het meeste vertrouwen op dit thema, terwijl leiders in Brazilië zich het meest zorgen maken over de omgang met de media. In Nederland ligt het vertrouwen in de omgang met de media boven het gemiddelde. "Ik denk dat we de verklaring hiervoor onder andere moeten zoeken in het feit dat wij in Nederland scherp zijn op fake news, en dat de verspreiders ervan meteen terechtgewezen worden. Het gros van onze media is gewoon goed en de gemiddelde journalist is een betrouwbare persoon. Ons vertrouwen in de rol van de media als objectieve waakhond van de maatschappij is dan ook vrij groot," aldus Serge Beckers van de Nederlandse Worldcom-partner Wisse Kommunikatie.

Voor het onderzoek in het kader van de Worldcom Confidence Index wordt nu ook kunstmatige intelligentie ingezet, waardoor de Worldcom Public Relations Group nog betere inzichten biedt dan voorheen. Bovendien zijn in het jaarrapport van 2020 de resultaten uit 36 landen verwerkt, terwijl in 2019 nog vijftien landen werden meegenomen. Todd Lynch, Managing Director van de Worldcom Public Relations Group, verwacht dat dit tegen het einde van 2020 uitgebreid zal worden naar 46 landen. Beckers: "Aangezien we met het onderzoek de vinger aan de pols houden van de maatschappij, en we aan de hand daarvan issues en crises en de daaruit voorvloeiende communicatieve focus kunnen bepalen, zijn we ervan overtuigd dat het WCI-onderzoek organisaties een uitstekende basis vormt om strategische campagnes met impact te ontwikkelen in 2021."



De top twaalf bevindingen voor het jaar tot september 2020 zijn als volgt:



Wereldwijde trends

# 1 De pandemie doet het vertrouwen van leiders dalen. In slechts vier onderwerpen was in 2020 wereldwijd meer vertrouwen dan in 2019

# 2 Zijn vrouwelijke leiders beter in de omgang met crises? Het vertrouwen van vrouwelijke leiders nam toe met zeven procent, terwijl het vertrouwen van mannelijke leiders met zeven procent afnam

# 3 Vertrouwen in de impact en rol van de media is toegenomen sinds 2019. Dit onderwerp is van de laatste plaats in 2019 naar de tiende plek in 2020 gestegen

# 4 Het vertrouwen in werknemerskwesties daalt; vier onderwerpen die hiermee verband houden, zijn sinds 2019 uit de top zes van de WCI verdwenen.

# 5 Bijscholing en omscholing zijn de belangrijkste onderwerpen, zowel qua engagement als qua vertrouwen

# 6 Vertrouwen in het gebruik van technologie om samen te werken en te innoveren stijgt zestien plaatsen en bereikt de tweede plaats in 2020

# 7 De pandemie zorgt voor de meest significante toename van de betrokkenheid van leiders op bepaalde onderwerpen; betrokkenheid bij veranderingen op overheidsgebied en in de wetgeving was met 79 procent gestegen ten opzichte van het niveau van 2019, en de betrokkenheid bij crisisbeheersing met 40 procent

# 8 Leiders blijven zich richten op uitdagingen op de lange termijn. De problemen met plastics en andere duurzaamheidsthema's hebben wereldwijd het op drie na hoogste niveau van betrokkenheid

# 9 Door de opkomst van nieuwe influencers blijven ze de belangrijkste doelgroep voor leiders.

# 10 Noord-Amerika is nu de meest zelfverzekerde regio, waar de US in 2019 nog plek 5 bezette. Latijns-Amerika blijft de regio met de minste zelfvertrouwen.

# 11 Nutsbedrijven zijn de meest zelfverzekerde sector van de elf getoetste sectoren in het WCI-onderzoek.

# 12 Een ​​lokale kijk laat enkele opvallende verschillen zien in vertrouwen en vertrouwensveranderingen tussen de 36 landen. Zo is het vertrouwen van Russische leiders op overheidsgebied en in de wetgeving sinds 2019 met 21 procent gedaald, maar is het vertrouwen van Franse leiders in hetzelfde onderwerp met 22 procent gestegen.

