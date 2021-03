 Jongeren houden politiek verantwoordelijk voor huidige slechte situatie

Ruim tweederde van de jongeren is van plan te stemmen - De politiek is verantwoordelijk voor de slechte situatie waar jongeren zich momenteel in bevinden. Dat zegt tweederde (65 procent) van de ondervraagde jongeren uit het YC Jongerenpanel. Volgens 83 procent moet er in de politiek dan ook meer aandacht komen voor hun huidige situatie.



In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart heeft YoungCapital 350 jongeren gevraagd naar hun politieke gedrag, mening en voorkeur. 67 procent van de jongeren geeft aan te gaan stemmen om zo invloed uit te oefenen op de thema’s die voor hen belangrijk zijn. De onderwerpen die het belangrijkst worden gevonden, zijn onderwijs, duurzaamheid, klimaat en milieu, en werkgelegenheid.

"Dat deze onderwerpen zo belangrijk worden gevonden, is logisch," zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. "De wereld van jongeren staat door de coronacrisis op z’n kop. Het onderwijs is niet meer wat het geweest is. Veel jongeren zijn hun (bij)baan kwijtgeraakt of konden minder werken dan ze wilden. Werk is sowieso heel belangrijk voor jongeren; om geld te verdienen, op eigen benen te gaan staan, talenten te ontdekken en ervaring op te doen voor de toekomst. Daarnaast maken de nieuwe generaties zich veel zorgen over het klimaat. Het is mooi dat ze voelen dat dít het moment is om op te staan en te kiezen voor een betere toekomst."



Jongeren willen voordelen van flex en vast combineren

De politiek heeft grootste plannen als het aankomt op de hervorming van de arbeidsmarkt. Een van de pijlers daarvoor is om flexcontracten minder aantrekkelijk te maken. Terwijl veel jongeren juist via een flexcontract werken. "Wij horen van onze flexkrachten dat ze die flexibiliteit en vrijheid heel erg fijn vinden," zegt Kooistra. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 27 procent van de jongeren vindt dat er minder flexcontracten moeten komen, de rest staat hier neutraal of zelfs negatief tegenover. "Studenten die hun werk flexibel indelen zodat ze ernaast kunnen studeren voor hun tentamens, jongeren die werkervaring opdoen en op deze manier ontdekken waar hun talenten liggen - zij zien juist de voordelen van flexibel werk."

Jongeren zouden het liefst de voordelen van flex houden en dit aanvullen met de voordelen van vast. "Veel jongeren willen een vast contract, omdat ze denken dat ze dan meer gewaardeerd worden en makkelijker een huis kunnen kopen of huren," vult Kooistra aan. "Niet omdat ze het nou zo leuk vinden bij de werkgever of daar tien jaar willen blijven werken. Het gaat puur om de zekerheid van inkomen. Het is dan ook ons streven om de voordelen van een vast contract, zoals het krijgen van een hypotheek, door te trekken in flex. De meerwaarde zit er namelijk niet in dat u oneindig werkt bij dezelfde werkgever, maar structureel werkt, ongeacht waar dit is en in welke vorm."