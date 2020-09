 Een op de drie jongeren heeft door corona studie/werkplannen aangepast

27 procent van de jongeren geeft het niet kunnen vinden van een passende bijbaan aan als reden om plannen te wijzigen - De coronacrisis heeft een grote impact op de kortetermijnplannen van jongeren. Ruim een derde van de Nederlandse jongeren tussen de bijftien en 30 jaar geeft aan dat de crisis ervoor heeft gezorgd dat zij hun studie- en/of werkplannen voor de resterende helft van 2020 hebben moeten wijzigen. Zo blijkt uit onderzoek onder 500 Nederlandse jongeren uit het YC Jongerenpanel van YoungCapital.



Bijna de helft (45 procent) was voor corona van plan om in de tweede helft van 2020 naast studeren ook te gaan werken. Nu is dit slechts 35 procent. De belangrijkste reden hiervoor (27 procent) is dat ze geen passende bijbaan kunnen vinden.

"Wij merken dat jongeren heel graag aan de slag willen, maar dat ze niet genoeg passend werk kunnen vinden," zegt Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. "Waar werkgevers eerst nog stonden te springen om jong talent, zijn het nu de jongeren die moeten vechten voor een baan." Vorig jaar stonden er nog 5.101 vacatures open in de maanden juli en augustus, dit jaar waren dat er slechts 2.331. Dat is een daling van 54 procent. De hardste daling in het aantal vacatures zagen we in de horeca (88 procent) en detailhandel (64 procent). Dit zijn vacatures die normaal gesproken erg populair zijn onder jongeren. Het aantal vacatures binnen de klantcontactbranche en logistieke sector daalde met 46 en 47 procent een stuk minder hard, en daar konden nog relatief wat jongeren aan een baan komen.



Niet bij de pakken neerzitten

Een groot deel van de jongeren die van plan waren om een tussenjaar te nemen of fulltime te werken, heeft door de coronacrisis ook noodgedwongen andere plannen moeten maken. Zo heeft zeventien procent de plannen moeten wijzigen omdat zij niet meer vrijuit kunnen reizen. En dertien procent zegt een studievertraging door corona te hebben opgelopen. Nog eens vijftien procent van de jongeren weet door corona nog niet wat zij de rest van het jaar gaan doen. "Dit is natuurlijk een enorme tegenvaller voor jonge mensen. Het is bewonderenswaardig om te zien dat ze niet bij de pakken gaan neerzitten, maar dat ze dit gebruiken om onder andere meer te gaan studeren. Dat zien we niet alleen in de cijfers uit het onderzoek, maar ook in de inschrijvingen voor de YC Summer School waar ruim 800 jongeren aan hebben deelgenomen de afgelopen maanden," zegt Kooistra. Daarnaast komen er nog steeds vacatures voor (bij)banen online. Dit zijn misschien niet altijd de droombanen, maar de jongere kan er wel aan de slag, werkervaring opdoen en geld verdienen.