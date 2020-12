 Nog duizenden banen beschikbaar in strijd tegen virus

Niet alléén verlies van werkgelegenheid door corona - De coronacrisis is werkend Nederland niet in de koude kleren gaan zitten. Met name jongeren worden onevenredig hard geraakt door de crisis, blijkt ook uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut. Na de eerste golf hadden 10.000 minder jongeren werk dan een jaar ervoor in dezelfde periode. Maar de coronapandemie zorgt er ook voor dat er nieuwe banen zijn ontstaan.



En YoungCapital zoekt voor de komende maanden nog duizenden mensen in de strijd tegen het virus.



GGD heeft duizenden mensen nodig

Vooral voor de GGD is YoungCapital hard op zoek. Het gaat voornamelijk om medewerkers voor de klantenservice voor het plannen van testen, het bron- en contactonderzoek en ook voor het runnen van de teststraten staan nog veel vacatures open. "Dit zijn essentiële werkzaamheden om in Nederland de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ondanks het enorme banenverlies in veel andere branches, kunnen we hiermee toch werk en kansen bieden aan iedereen die werk zoek,t" zegt Ineke Kooistra, CEO bij YoungCapital. "En in Duitsland bieden we nu al een job aan die ook snel naar Nederland komt: het inplannen van de vaccinaties."



Andere corona-gerelateerde banen

Er zijn meer nieuwe banen die ontstaan zijn door corona of waar nu veel meer vraag naar is:

Coronacoaches wijzen winkeliers en winkelend publiek op het houden van 1,5 meter afstand. Geen overbodige luxe met de drukte bij supermarkten en essentiële winkels die nog open zijn.

om online bestellingen, maaltijden en boodschappen op tijd bij consumenten te brengen. Daarop aansluitend zoekt YoungCapital momenteel ook nog tientallen mensen om post en pakketten te sorteren. Kooistra: "Wij zien dat jongeren momenteel veel meer openstaan voor andere banen en ik vind dat erg kenmerkend voor deze generatie. Ze grijpen de kansen die er wel zijn en laten zien dat ze openstaan voor verandering. Zo kunnen ze veel leren, maar ook aan latere werkgevers laten zien dat ze bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Voor de jongeren die op dit moment géén werk hebben, zijn er nog genoeg mogelijkheden om aan de slag te gaan. Daarnaast moedigt YoungCapital bedrijven aan om jongeren vaker de kans te geven om werkervaring op te doen."