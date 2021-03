Fusies, overnames en deelnemingen in de ICT-markt vinden een weg in 2020 Risicobeheer heeft het overgenomen van commercieel denken - Corporate Finance International ziet fusies, overnames en deelnemingen in de ICT-markt in 2020 een weg vinden. Door de coronacrisis is financiering ophalen uitdagender geworden. Banken financieren minder overnamedeals. Risicobeheer heeft het overgenomen van commercieel denken. Alternatieve financiering aantrekken, zoals Londense debt funds, wordt steeds belangrijker.



In andere landen zoals Duitsland, Zweden, Oostenrijk en België staan de banken op een kier en hebben ze nog een mandaat om te handelen. Ze hebben daar bovendien ook meer banken. In Nederland heerst er een oligopolie: slechts drie grootbanken financieren doorgaans overnames, namelijk ABN Amro, ING en Rabobank. Toch is M&A vorig jaar fatsoenlijk doorgegaan.



Alternatieve financiering voor deals

In het eerste kwartaal van 2020 lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht als het gaat om overnames, fusies en deelnemingen op de ICT-markt. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse buy and build-deals gesloten, oftewel vervolgovernames. Met andere woorden, een investeerder is een aantal maanden daarvoor in een bedrijf ingestapt. Met het extra kapitaal zijn de eerste acquisities gedaan om een (internationaal) platform op te bouwen. Nadat in talloze landen een lockdown vanwege de coronacrisis is afgekondigd, is er echter in de tweede helft van maart 2020 een terugval te zien in het aantal deals.

Kopende partijen zijn op zoek gegaan naar alternatieve financiering voor hun deals, bijvoorbeeld via een earn out-regeling, waarbij de uitbetaling bij aanhoudend presteren pas over een tijd volgt, of via verkopers met een verkoperslening. Investeringsmaatschappijen blijken bovendien steeds vaker bereid om met wat meer eigen vermogen te financieren. Over het algemeen blijkt er nog genoeg kapitaal beschikbaar te zijn. Geld lenen bij een private debt fonds kan ook. Net als het eigen vermogen en verkopersleningen is dat niet goedkoop. Maar als de banken weer goed draaien, kan een deal worden herfinancierd.



Softwarebedrijven en kansen

De softwaresector is beperkt geraakt. Dit komt door het model van terugkerende abonnementsinkomsten. Bovendien blijven organisaties massaal om software vragen, om uitkomst te bieden nu de fysieke schakels door de lockdown zijn weggevallen. Denk aan thuiswerktools en diverse soorten applicaties. Kortom, alles rond collaboratiesoftware is booming.

Tegelijkertijd hebben softwarebedrijven last gekregen van de te verwachten hausse aan faillissementen in onder andere de reiswereld, cultuursector en de detailhandel. Opmerkelijk zijn de verschuivingen door de Amerikaanse werk- en reisrestricties. Ze bieden Europese bedrijven de kans om buitenlands talenten aan te trekken, die normaal naar Silicon Valley gaan. Of om zelfs Amerikaanse kennismedewerkers hiernaartoe te halen. Na het tweede kwartaal van 2020 zijn er ook in Europa algemeen geldende reisbeperkingen gekomen.

Er komt waarschijnlijk wel een inhaalslag in de B2B-markt aan vanuit digitalisering. Die slag heeft de B2C-markt rondom e-commerce al gemaakt. Denk aan inkoopportalen, digitaliseren van work flows en online betalingen. Meer werk moet op afstand worden gedaan. Leveranciers die een plug-and-play-systeem aanbieden, waarmee een partij gelijk up and running is en klanten remote kan onboarden, zijn spekkoper. Financiering voor dit soort bedrijven hoeft dus geen probleem te zijn.



Consolidaties in de markt

Private equity neemt de rest van het jaar de leiding. Partijen hebben maandenlang vers kapitaal bij de achterban opgehaald. Dat is een hoopvol teken. De fondsen hebben zich vooral gefocust op de softwaresector, bijvoorbeeld in de zorg en andere IT-bedrijven, met potentie tot opschalen en op innovatieve startups en scale-ups.

De voorspelde dip in het tweede kwartaal van 2020 op de ICT-overnamemarkt is niet uitgekomen. Sterker nog, het aantal acquisities, fusies en deelnemingen is opvallend hoog geweest. Online zichtbaarheid heeft daarbij een centrale rol gekregen. En digitale marketing blijft een hot spot op de overnamemarkt. Bureaus profiteren van de groeiende vraag naar e-commerce, online zichtbaarheid en bereik.

Ook laat het tweede kwartaal van 2020 zien dat er een consolidatieslag op de ICT-middenmarkt heeft plaatsgevonden. Omdat er nog voldoende kapitaal in de markt aanwezig is, zijn eigenaren aan het wikken en wegen geweest: gaan ze zelfstandig door, of is dit het moment om het bedrijf te verkopen en op te gaan in een groter, sterker geheel?

Daarnaast is er in de hostingmarkt veel tractie geweest. Daar gaat het om volume vergroten. De markt voor enterprise resource planning (ERP)-softwaremarkt is eveneens aan het consolideren geweest op de middenmarkt. Ook de markt voor front-end-applicaties is gefragmenteerd. Investeerders zijn erin gesprongen en hebben via een buy-and-build-strategie schokbestendige platforms opgebouwd.



Drukke laatste maanden van 2020

In de zomermaanden van 2020 is het behoorlijk druk geweest op de investerings- en ICT-overnamemarkt. Met 114 geregistreerde transacties blijkt het derde kwartaal van 2020 zelfs drukker te zijn geweest dan de eerste twee kwartalen van 2020. Hier speelt een vertragingseffect mee: het gaat ook om transacties die in het tweede kwartaal van 2020 zouden zijn afgerond, maar door de coronacrisis vertraging opliepen. Daarbij zijn mensen vanwege COVID-19 minder met vakantie gegaan en hebben ze mogelijk meer tijd en aandacht gehad om deals te sluiten in de zomermaanden.

Ook zijn er nog behoorlijk wat deals gesloten op de bedrijfssoftwaremarkt en in de telecom/glasvezelbranche. Opvallend is dat cybersecurity wat is teruggevallen, een segment dat tot voor kort booming was. Daar heeft private equity even pas op de plaats gemaakt, waarschijnlijk vanwege de hoge verkoopprijzen die worden gevraagd. Inmiddels wordt er in 2021 weer hoog geboden op deze bedrijven. En, in de laatste maanden van 2020 blijft digitale marketing een veelbelovend groeisegment.

"Jaarlijks houden we de trends bij. Dit doen we bijvoorbeeld in samenwerking met Computable voor de Benelux-markt. 2020 was een onvergetelijk jaar voor ons allemaal. Toch is M&A doorgegaan en kunnen we tevreden terugkijken op de resultaten en ontwikkelingen. We blijven dit jaarlijks doen en kijken uit naar wat 2021 voor ons allemaal in petto heeft. In ieder geval zijn het drukke tijden voor ons en kunnen we in dat kader ook met trots aankondigen dat we drie nieuwe partners hebben bij CFI," zegt Raoul Duysens, managing partner CFI.

