  Opleving M&A markt verwacht na slechtste jaar sinds financiële crisis

Europese grensoverschrijdende fusies en overnames intensiveren - De wereldwijde fusie- en overnamemarkt (M&A) heeft nog steeds moeite om waarde toe te voegen en de performance van overnemende partijen daalt gestaag sinds de piek in 2015.



Dit blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson en de Cass Business School. Wat kunnen overnemende partijen in 2019 verwachten, nadat in 2018 dealmakers voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal ondermaats presteerden in termen van aandeelhouderswaarde en hun slechtste jaarlijkse performance in de afgelopen tien jaar neerzetten?



Dieptepunt

Gabe Langerak, Western Europe Head of M&A, Willis Towers Watson, stelt dat het vermogen om de verwachte voordelen in termen van aandeelhouderswaarde voor de koper te leveren op een tienjarig dieptepunt is beland. Bovendien zal de marktstress van 2018 aanhouden, met toenemende onzekerheid op het gebied van regelgeving en lopende handels- en tariefonderhandelingen, waaronder de Brexit-gesprekken en de handelsgeschillen tussen de VS en China. Hierdoor blijft het moeilijk succesvolle deals te realiseren.

De wereldwijde prestaties op het gebied van fusies en overnames bereikten een hoogtepunt in 2015 en bleven sindsdien achter. Langerak meent echter dat de M&A markt het volgend jaar beter zal doen, zolang de overnemende partijen hun doelstellingen voor groei zorgvuldig kiezen.



2019 M&A vooruitzichten

Op basis van de korte- en langetermijntrends die uit de onderzoeksgegevens naar voren komen en gesprekken met klanten en collega's heeft Gabe Langerak, vijf M&A voorspellingen voor 2019 opgesteld:



1. Het kan alleen maar beter worden in 2019

2018 was een moeilijk jaar voor dealmakers, die hun slechtste jaarlijkse performance sinds de financiële crash in 2008 noteerden. Hoewel de tegenwind complex blijft, is Langerak optimistisch dat de markt in 2019 een dieptepunt zal bereiken en, ondersteund door meer duidelijkheid over de richting van de Amerikaanse overheid en de Brexit, de positie van kopers in het realiseren van een betere waarde uit hun deals zal verbeteren.



2. Daling van buitenlandse transacties

Willis Towers Watson verwacht een wereldwijde daling van het aantal grensoverschrijdende transacties te zien als gevolg van wettelijke beperkingen die worden gevoed door een toenemende trend in de richting van protectionisme. Dit zal leiden tot een meer defensieve strategie van binnenlandse consolidatie, waarvoor sommige landen beter uitgerust zullen zijn. De Amerikaanse binnenlandse fusie- en overnamemarkt bijvoorbeeld toont zich van oudsher zeer robuust, zodat we verwachten dat de volumes daar stabiel zullen blijven, aangezien de overnemende partijen zich op binnenlandse doelstellingen richten.



3. Geen opleving in APAC

Naast een aanzienlijke daling van het transactievolume noteerden de Aziatisch-Pacifische overnemende partijen de slechtste jaarlijkse performance van alle regio's in 2018, met een underperformance van 17,1 procentpunt onder de regionale MSCI-index. Willis Towers Watson verwacht dat de fusies en overnames van Chinese bedrijven in 2019 zullen afnemen, met alle gevolgen van dien voor de volumes in de APAC-regio



4. De externe interesse in het Verenigd Koninkrijk blijft sterk

Terwijl de aanhoudende onzekerheid rond Brexit zich in 2019 waarschijnlijk zal vertalen in minder fusies en overnames voor Britse bedrijven, zullen de positieve resultaten van niet-Britse kopers in het Verenigd Koninkrijk ervoor zorgen dat het VK een van de aantrekkelijkste M&A landen blijft.



5. De mega-deals blijven achter

Er waren zeventien mega-deals in 2018 (waarde van USD tien miljard of meer), die daarmee achterbleef bij de markt met 14,5 procentpunt, de slechtste prestatie van alle deal-types. De wereldwijde politieke onzekerheid, van handelsoorlogen en groeiend protectionisme tot Brexit, zal zich in 2019 voortzetten en in het bijzonder een negatief effect hebben op deze mega-overeenkomsten, aangezien kopers op hun hoede zullen zijn voor transacties die lang op zich laten wachten om te voltooien in een volatiel M&A-omgeving.



Onzekerheid blijft

Langerak: "De politieke en economische onzekerheid blijft bestaan, wat gevolgen heeft voor grote grensoverschrijdende transacties en onvermijdelijk leidt tot een zekere mate van volatiliteit in termen van volume, maar de transactieactiviteit zal de overhand hebben. Technologische ontwrichting, veranderend consumentengedrag, de vertraging in de groei van de opkomende markten en de recordcashreserves zullen bedrijven ertoe aanzetten om zich op de fusie- en overnamemarkt te begeven. Aangezien veel doelstellingen duurder lijken dan tijdens eerdere M&A-pieken, zoals in 1999 tijdens de dot-com boom en in 2008 voor de wereldwijde financiële crisis, is er nog nooit een belangrijkere tijd geweest voor besluitvormers om zich te richten op doelselectie, zorgvuldigheid en uitvoering voordat ze een deal sluiten om zichzelf de beste kans op succes te geven".



Wereldwijde daling van buitenlandse deals - maar Europese grensoverschrijdende fusies en overnames intensiveren

Langerak: "We verwachten een wereldwijde daling van het aantal grensoverschrijdende deals als gevolg van de toenemende trend naar protectionisme. Dit zal leiden tot een meer defensieve strategie van binnenlandse consolidatie, waarvoor sommige landen beter uitgerust zullen zijn. De Europese markt voor grensoverschrijdende fusies en overnames zal echter naar alle waarschijnlijkheid levendig blijven en kan zelfs groeien, gezien de sterke banden binnen Europa en de versoepeling van de regelgeving in de regio."