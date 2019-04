 Internationale M&A-activiteiten voegen afgelopen anderhalf jaar al geen waarde meer toe

Het is lastiger dan ooit om succesvolle deals te sluiten - Sommige fusies en overnames voegen waarde toe en anderen hebben een negatief resultaat op de waarde van de overnemende partij. Uit onderzoek van Willis Towers Watson en Cass Business School blijkt dat de internationale M&A-markt op dat gebied zeer slecht draait, nu deze voor het zesde kwartaal op rij een slecht resultaat laat zien.



Alléén kopers binnen Europa slaagden er het afgelopen kwartaal in deals te sluiten die werkelijk waarde toevoegden.



Europa

Europa is de enige regio ter wereld waar grotere fusies en overnames in het eerste kwartaal van 2019 een positieve invloed hebben op de koers van de overnemende partij. Europese dealmakers presteren 2,8 procentpunt boven hun regionale index, aldus de laatste Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM), uitgevoerd door Willis Towers Watson in samenwerking met Cass Business School.

Ook op de langere termijn doet Europa het beter. Zo blijkt het voortschrijdend driejaarsgemiddelde 5,1 procentpunt boven de index te liggen en nemen Europese kopers een toppositie in dankzij hun aanhoudend betere prestaties in de afgelopen zes kwartalen. In andere regio’s weten overnemende bedrijven veel minder te profiteren van een fusie of overname. Zo bleven Noord-Amerika en Azië-Pacific in dezelfde periode met respectievelijk 1,1 procentpunt en 5,5 procentpunt achter bij hun regionale index.



Mondiale onzekerheid

Als gevolg van een grillig transactieklimaat en onder invloed van mondiale politieke onzekerheid, van handelsoorlogen tot toenemend protectionisme, laat de internationale M&A-markt als geheel al voor het zesde achtereenvolgende kwartaal tegenvallende resultaten zien. Dit is nog niet eerder voorgekomen. De afgelopen drie maanden bleven de resultaten gemiddeld 5,4 procentpunt achter bij de Index. Deze resultaten vormen ook een aanzienlijke daling vergeleken met dezelfde periode in 2018 (-0,6 procentpunt).

Gabe Langerak, Hoofd Mergers & Acquisitions voor West-Europa: ": Europa lijkt tegen de internationale trend in te gaan, ondanks de politieke onzekerheid in de regio. De relatief stabiele – of minder instabiele – politieke en economische situatie lijkt voordelig uit te pakken, waardoor Europese bedrijven het beter doen dan hun internationale concurrenten. Europa en het VK blijven voorop lopen in het behalen van positieve M&A-resultaten. Toch is het onvermijdelijk dat de moeilijke omstandigheden, die nog worden verergerd door de handelsconflicten tussen de VS en China, de dreiging van een stijgende rente en strengere financieringsvoorwaarden, ertoe zullen leiden dat de M&A-markt verder onder druk komt te staan. Hierdoor zullen kopers overal ter wereld nog selectiever moeten opereren."



Noord-Amerika

Heel opvallend was de uitzonderlijke daling die aankopende bedrijven in Noord-Amerika lieten zien. Daar hadden bedrijven die actief waren bij een overname of fusie, te maken met een uitzonderlijk negatieve performance van 10,1 procentpunt in het afgelopen kwartaal. Dit is het slechtste resultaat van deze regio sinds de introductie van de Index. Kopers uit Azië-Pacific bleven 5,0 procentpunt achter bij hun regionale index.

"De negatieve resultaten op de Noord-Amerikaanse M&A-markt, die van oudsher heel robuust is, laten zien dat er een toenemende focus is op binnenlandse overnames, deels ingegeven door de Amerikaanse belastinghervormingen. Deze cijfers leren ons nu dat dit tot nu toe weinig heeft opgeleverd. Dealmakers moeten daarom op zoek naar de beste deals en zich niet beperken tot overnamekandidaten die zouden kunnen profiteren van het huidige beleid in de VS," aldus Langerak.



Andere resultaten van het onderzoek:

Het voortschrijdende driejaarsgemiddelde ligt momenteel op min 0,9 procentpunt. Het is voor het eerst dat dit gemiddelde negatief is sinds de lancering van de Index in 2008. De negatieve cijfers gelden voor de meeste typen deals. De Slow deals doen het het slechtst met een negatief resultaat van minus 10,0 procentpunt. De Large deals en Domestic deals staan momenteel op minus 9,1 procentpunt. Cross-border, Cross-regional en Quick deals doen het daarentegen beter dan de index, met een resultaat van respectievelijk op plussen van 0,9 procentpunt, 3,1 procentpunt en 2,5 procentpunt. In het eerste kwartaal werden slechts 180 deals (2) gesloten, het slechtste kwartaalresultaat sinds Q1 2014. Dat komt voornamelijk door de aanhoudende daling van het aantal Aziatische transacties.

"Door groeiende kasreserves, technologische ontregeling en de stagnerende groei van opkomende markten worden bedrijven nog steeds richting de M&A-markt geduwd," licht Gabe Langerak toe.

"Tegelijkertijd blijft de markt net als in het afgelopen jaar gespannen, en veel overnamekandidaten lijken nu duurder dan tijdens vorige M&A-pieken, zoals in 1999 en 2008. Daarom is het lastiger dan ooit om succesvolle deals te sluiten. Voor dealmakers die later dit jaar hun slag willen slaan is dít het moment om zich te concentreren op de selectie van de juiste overnamekandidaten. Een goede voorbereiding, integratie en de juiste mensen zijn daarbij essentieel om te weten waar men staat alvorens in het diepe te springen."