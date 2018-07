 Wereldwijde fusie-en overnamemarkt noteert slechtste resultaat in tien jaar

Wereldwijd hadden dealmakers moeite om waarde toe te voegen - In het tweede kwartaal van 2018 noteerde de wereldwijde fusie-en overnamemarkt haar slechtste prestatie sinds de lancering van de Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) in 2008, uitgevoerd door Willis Towers Watson.



Wereldwijd hadden dealmakers moeite om waarde toe te voegen: ze presteerden de afgelopen drie maanden gemiddeld 6,1 procentpunt onder de MSCI Index. Dit is een daling van 0,6 procentpunt ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.



Prestaties bereiken dieptepunt

"Prestaties van wereldwijde overnemende partijen zijn tot een dieptepunt gedaald door confrontatie met volatiliteit van de markt en hoge onzekere wereldwijde economische vooruitzichten, extra gevoed door de oplopende handelsoorlog. De belangstelling voor fusies en overnames blijft echter groot. Uit de resultaten blijkt dat bedrijven meer dan ooit moeten nadenken over hoe ze hun fusies-en overname-activiteiten organiseren om te voorkomen dat ze teveel betalen of zich blootstellen aan onnodige risico’s," aldus Gabe Langerak, Hoofd M&A Willis Towers Watson West-Europa.



Europese overnemende partijen scoren beter

Europese overnemende partijen scoorden afgelopen kwartaal het beste resultaat. Per kwartaal noteerden ze een negatieve score van slechts 0,6 procentpunt. Dit werd deels gerealiseerd door meerdere positieve resultaten in het Verenigd Koninkrijk. Noord-Amerikaanse overnemende partijen scoorden met 6,2 procentpunt onder de index aanzienlijk slechter in het tweede kwartaal. Bedrijven in de Azië-Pacific regio behaalden opnieuw de slechtste resultaten, met een ondermaatse prestatie van 21,7 procentpunt.



Positiever beeld Europa

"In Europa is het totaalplaatje een stuk positiever dan in de rest van de wereld, wellicht door de globalere focus. De meeste deals van Europese bedrijven waren regionale deals, waaronder enkele recente spraakmakende fusies tussen Europese topmerken; maar in 2018 is een derde van de Europese deals tot nu toe regio-overschrijdend, wereldwijd is dit in vijftien procent van de deals het geval," zegt Langerak.



Laagste niveau bereikt sinds decennium

Jana Mercereau, hoofd bedrijfsfusies en overnames voor Groot-Brittannië, voegt toe: "De ‘deal making bonanza’ in 2018 zal waarschijnlijk voortduren zolang de solide economie, een lage rente en ondersteunende kredietmarkten blijven bestaan. Tegelijkertijd is het moeilijk te negeren dat de laatste twee dieptepunten plaatsvonden in het jaar voor de financiële crash in 2007 en vlak voor het uiteenspatten van de ‘dot.com-bubbel’ in 2000.

Ondanks het optimisme en de drang om te groeien, suggereren de slechte prestaties dat investeerders op dit moment een zeer geringe foutenmarge kunnen hanteren. Naarmate de fusie-en overname-activiteiten hun hoogtepunt bereiken, groeit het belang van discipline en sterke toewijding. Hierdoor kunnen bedrijven risico’s beperken en de fout vermijden om te veel te betalen."



Aanvullende resultaten

Verder komen onderstaande resultaten naar voren uit de wereldwijde studie van Willis Towers Watson, in samenwerking met Cass Business School:

Deal-types van alle groottes, met een waarde van $100 miljoen tot meer dan $10 miljard, bleven gemiddeld achter bij de Global Index.

Gedurende een looptijd van één jaar bleven overnemende partijen achter met een gemiddelde van 2,7 procentpunt.

Snelle, sector overschrijdende en grensoverschrijdende deals bleven achter bij de index (met respectievelijk 3,2 procent, 5,4 procent en 6,6 procent), een duidelijke trendommekeer ten opzichte van het vorige kwartaal.

De sectoren consumptiegoederen, gezondheidszorg en telecommunicatie presteerden beter dan hun respectieve indices.

De sectoren consumer product en services, energy & power, financial, industrial, material en high technology, presteerden ondermaats ten opzichte van hun respectieve indices.