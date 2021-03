 Nederlanders meer dan ooit verbonden met hun werkgever

Coronatijd versterkt band tussen medewerkers en de organisatie waar ze werken - Werkend Nederland is in deze coronatijd meer dan ooit verbonden met de werkgever. Het enthousiasme, berekend via de zogenoemde employee Net Promoter Score, steeg van -drie in 2020 naar +twaalf in 2021. Dat betekent dat er voor het eerst sinds jaren meer promoters (enthousiaste medewerkers) dan detractors (minder of niet-enthousiaste medewerkers) zijn.



Over de gehele linie ligt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers op een 7,4. Dat was vorig jaar nog een 7,1. Dit blijkt uit het medewerkerbelevingsonderzoek dat Integron jaarlijks uitvoert onder 5.100 deelnemers verdeeld over twaalf branches.

Ondanks de uitdagingen die de COVID-19-situatie met zich meebrengt, hebben organisaties dus meer aandacht voor hun medewerkers. Die extra aandacht heeft een positieve uitwerking op de medewerkerbeleving. Daarnaast lijkt het erop dat wanneer organisaties op een goede manier omgaan met de COVID-19-situatie dit het saamhorigheidsgevoel onder de medewerkers versterkt en hiermee ook hun binding met de organisatie. "Wij concluderen dat veel organisaties tijdens COVID-19 echt proberen in contact te blijven met hun werknemers, zo goed mogelijk inspelen op hun verwachtingen en hen optimaal faciliteren waar nodig," aldus Elise Kamhoot, research consultant bij Integron.

Waardering voor communicatie in coronatijd

Over het algemeen waardeert werkend Nederland de aspecten als fysieke veiligheid op de werkvloer (8,0), de samenwerking ( met collega’s en de leidinggevenden ) (7,6) en het werk zelf (7,6) het meest. Wat minder te spreken zijn medewerkers over de OR en het managementteam. Kijkend naar de verschillende onderwerpen, dan is er overall een positieve trend en waardeert de medewerker alle onderwerpen beter. Vooral de communicatie, direct leidinggevende en de arbeidsomstandigheden kennen de sterkste stijging. Het is opvallend dat juist deze aspecten sterk zijn gestegen. Het thuiswerken als gevolg van COVID-19 heeft hier immers veel impact op gehad.



Werkdruk afgenomen, maar niet in de zorg en het onderwijs

Kijkend naar de verschillende branches dan zijn er verschillen te zien op het gebied van werkdruk. De werkdruk nam in 2021 af, maar dat geldt niet voor alle branches. Zo blijft de werkdruk bovengemiddeld hoog (30 procent) in de sectoren zorg, onderwijs en retail. "Zeker als we kijken naar de zorg, dan is dat niet zo verwonderlijk gezien de extra druk die corona heeft gelegd op de medewerkers. Er werd en wordt veel van ze verwach,t"aldus Kamhoot.



Meer tevredenheid over werk-privébalans

In veel branches, waaronder facilitaire dienstverlening en ICT zijn medewerkers meer tevreden over de balans tussen werk en privé. Onder meer door het thuiswerken en het wegvallen van de reistijd vanwege COVID-19. De tevredenheid is dan ook met 0,4 punt toegenomen (7,2 naar 7,6) vergeleken met 2020. Door de mogelijkheden van het thuiswerken neemt ook het belang van de balans tussen werk en privé toe. Zeker wanneer organisaties flexibel met de werktijden omgaan, is er een positief resultaat zichtbaar op de ervaren werkdruk.