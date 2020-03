Hoe werkt u veilig thuis tijdens een quarantaine? Zorg ook voor uw digitale gezondheid - In het licht van de coronaviruspandemie dringen volksgezondheidsdeskundigen er bij iedereen op aan om thuis te werken. Ondanks dat kantoren leeglopen en werknemers thuis in quarantaine gaan, is het niet nodig uw digitale beveiliging op te offeren voor uw persoonlijke welzijn. U kunt veilig online verbonden blijven, terwijl u thuis de coronaviruscrisis uitzit.



Hieronder alles wat u nodig hebt om uzelf thuis te beveiligen en om oplichting die gericht is op mensen die op afstand werken vanuit thuisquarantaine te voorkomen:



1. Beveilig het thuisnetwerk

Als u thuis werkt (dat zou moeten!), moet uw thuisnetwerk nu zowel uw persoonlijke als professionele digitale leven beschermen. Zorg ervoor dat het deze taak aankan.

Het absolute minimum is uw router te beveiligen met een wachtwoord, als u dat nog niet hebt gedaan. Probeer vervolgens deze aanvullende stappen:

Schakel openbare SSID uit. Dit maakt het moeilijker om het wifi-thuisnetwerk te vinden (voor iedereen die u buiten wilt houden);

Dit maakt het moeilijker om het wifi-thuisnetwerk te vinden (voor iedereen die u buiten wilt houden); Filter MAC-adressen. Een MAC-adres is een netwerknaam die is toegewezen aan een specifiek apparaat. Als uw router MAC-adresfiltering ondersteunt, wordt het voor een ongeautoriseerd apparaat veel moeilijker om zelfs maar verbinding met uw router te maken.

Een MAC-adres is een netwerknaam die is toegewezen aan een specifiek apparaat. Als uw router MAC-adresfiltering ondersteunt, wordt het voor een ongeautoriseerd apparaat veel moeilijker om zelfs maar verbinding met uw router te maken. Zet een gastnetwerk op. Een gastnetwerk is een tweede netwerk dat u op uw router kunt opzetten voor de apparaten van bezoekers. Afhankelijk van uw router kunt u verschillende beveiligingsregels toepassen voor de twee verschillende netwerken. Beveilig in dat geval uw thuis- en werkapparaten achter de strengste beveiligingsregels en laat een vriendelijker stel regels achter voor gastapparaten.

Een gastnetwerk is een tweede netwerk dat u op uw router kunt opzetten voor de apparaten van bezoekers. Afhankelijk van uw router kunt u verschillende beveiligingsregels toepassen voor de twee verschillende netwerken. Beveilig in dat geval uw thuis- en werkapparaten achter de strengste beveiligingsregels en laat een vriendelijker stel regels achter voor gastapparaten. Installeer een VPN op uw router. Als u voldoende wifi-encryptie op uw router hebt ingesteld, wilt u misschien ook een VPN op uw router instellen. 2. Gebruik een apart apparaat voor werk

U kunt persoonlijke- en werkapparaten en -accounts het beste gescheiden houden. Op deze manier blijft de ene veilig, als de andere wordt gehackt.

Als u uw werk op een desktopcomputer doet, is de kans groot dat i het ook op een laptop kunt doen. Dat is de beste optie, aangezien deze mogelijk al beveiligingssoftware van uw bedrijf bevat.

U kunt ook een apart gebruikersaccount op thuisapparaat gebruiken. Zorg er echter wel voor dat u alle apps runt die u nodig hebt om veilig te werken. Als u zich maar zelden aanmeldt bij dit account, is het van cruciaal belang dat u al uw software bijwerkt voordat u aan het werk gaat. Oudere versies zijn mogelijk niet compatibel met de software van collega's en u loopt mogelijk ook belangrijke beveiligingsupdates mis.



3. Gebruik cybersecurityhulpmiddelen voor het hele bedrijf

Er zijn tal van verschillende tools die werknemers kunnen helpen veilig te werken terwijl ze thuis werken. Enkele van de meest eenvoudig te gebruiken en krachtigste die er zijn, zijn NordVPN Teams of NordVPN's Dedicated IP voor individuen. Zo werken ze:

Uw bedrijf past whitelisting toe op al haar servers en systemen. Whitelisting is als een strenge uitsmijter voor de deur van een club – als uw IP-adres niet op de lijst staat, mag u er niet in.

Met behulp van NordVPN Teams of Dedicated IP kunt u uw IP-adres instellen op een van de goedgekeurde adressen. U kunt dit overal ter wereld doen, en uzelf daarmee versleutelde toegang verlenen tot servers en systemen waartoe u anders alleen op kantoor toegang had gehad. Er zijn ook tal van andere oplossingen beschikbaar. Persoonlijke tools – van veilige browsers en browserextensies tot veilige berichten-apps – helpen u en iedereen veilig te blijven. Vraag​ uw systeembeheerder of u eerst iets moet installeren voordat u het kantoor verlaat om uw thuisquarantaine in te gaan.



4. Versleutel gevoelige bestanden zowel tijdens verzending als in opslag

De centrale servers en netwerken van uw bedrijf zijn mogelijk (hopelijk) veilig, maar wanneer alle werknemers vanuit thuis werken, kan er van alles gebeuren.

Gelukkig zijn er tools waarmee u gevoelige bestanden zowel in opgeslagen staat als tijdens verzending kunt versleutelen. Waar u ook werkt en waar u uw bestanden ook naar verzendt, ze zijn veilig als u ze versleutelt met NordLocker. Door uw account te koppelen aan die van collega's, kuntzorgen voor end-to-end-encryptie voor uw meest gevoelige bestanden. Het beste nieuws is dat NordLocker gratis is voor de eerste 2 GB.



5. Informeer uzelf over digitale veiligheid en social engineering

Hackers en oplichters weten dat veel bedrijven hun werknemers naar huis zullen sturen. Ze zullen dan ook op welke manier dan ook proberen misbruik te maken van de situatie. Gesprekken die u normaal persoonlijk met uw collega's zou hebben, gaan nu online plaatsvinden, waardoor ze gemakkelijker te misbruiken zijn.

Lees over verschillende vormen van social engineering en phishing, zodat u weet waar u op moet letten. Meer dan ooit zullen oplichters proberen zich voor te doen als uw collega's of managers, om te proberen u ertoe te brengen gevoelige bedrijfsinformatie op te geven. Hier volgen enkele basisprincipes:



- Controleer de afzender nogmaals. Is het chatbericht dat u net van uw baas hebt gekregen door John.Doe of John_Doe verzonden? Welke is de juiste? Is de email die u vraagt een belangrijk bestand te downloaden verzonden door john.doe@uwbedrijf.nl of john.doe@bijnauwbedrijf.nl?



- Download of klik pas op iets als u zeker weet dat de afzender legitiem is. Zelfs dan wilt u misschien eerst contact opnemen met uw collega voordat u iets belangrijks doet, zoals het indienen van een grote overboeking.



- Behoud secundaire communicatiekanalen. Als u niet zeker bent van de juiste spelling van de naam in het emailaccount van uw collega, bel hem dan om het te controleren. Als u op het punt staat iets in de email van uw collega te downloaden, of erop te klikken, overweeg dan om ze eerst te IMen. Dit maakt het veel moeilijker voor nepberichten om hun doel te bereiken.



6. Vermijd openbare wifi

De beste reden om in deze situatie openbare wifi te vermijden, is omdat u openbare ruimtes en reizen moet vermijden, punt uit! Als u echter toch naar buiten moet, moet u voorzorgsmaatregelen nemen – zowel voor uw gezondheid als voor uw digitale beveiliging.

Openbare wifi vormt altijd een gevaar, omdat het veel minder veilig is dan privé-wifi en er veel meer kans is dat kwaadwillenden ermee verbonden zijn (of er zelfs achter zitten, zoals het geval is met een kwaadaardige dubbele hotspot). Wifi is niet het enige gevaar op openbare locaties. Hier zijn enkele van de andere risico's die u kunt tegenkomen wanneer u in het openbaar werkt:



- USB-laders. Meestal is een USB-oplader slechts een oplader. Soms kunnen openbare opladers echter worden uitgerust of gehackt met hardware of software die malware op uw apparaat kan installeren of uw communicatie kan volgen. Gebruik alleen laders die u thuis vertrouwt.

- Meekijkers. Als u normaliter op kantoor werkt, bent u misschien gewend om gevoelige of vertrouwelijke informatie openlijk te bespreken. Wanneer u in het openbaar werkt, kunt u die informatie onbedoeld lekken aan iemand die over uw schouder meekijkt. U elimineert dit risico door alleen thuis te werken, of in de buurt van mensen die u vertrouwt.Vergeet hoe dan ook niet dat uw lichamelijke gezondheid voorop staat! Deskundigen op het gebied van volksgezondheid zeggen dat het wegblijven uit de buurt van openbare ruimtes u gezond houdt, en de auteurs denken dat het u ook digitaal veilig houdt.

