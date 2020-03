 Vier tips om verbonden te blijven als uw team thuiswerkt

Communiceer regelmatig met uw team - De betrokkenheid van werknemers wordt in onzekere periodes zwaar op de proef gesteld. Doordat medewerkers soms genoodzaakt zijn om thuis te werken, is het lastig om met elkaar in contact te blijven en medewerkers niet uit het oog te verliezen. Uw taak houdt namelijk niet op bij het faciliteren van mogelijkheden tot thuiswerken.



Juist wanneer medewerkers langdurig zijn aangewezen op hun home office is het essentieel dat zij betrokken blijven bij het bedrijf en zich verbonden voelen met hun collega’s. Hoe garandeert u het welzijn en de betrokkenheid uw je medewerkers, wanneer ze niet op kantoor zijn? Tim Clauwaert, CEO van intuo, geeft vier tips om het contact met thuiswerkers te behouden.



1. Communiceer regelmatig

Het contact behouden met medewerkers begint met regelmatig communiceren. Hoewel face-to-face meetings niet mogelijk zijn als een groot deel van de collega’s thuiswerken, hebt u als bedrijf genoeg andere opties tot uw beschikking. Het gebruikelijke overleg van kantoor, kunt u namelijk eenvoudig online voeren. Begin en eindig de dag bijvoorbeeld met een snelle stand-up. Door als team de dag te starten met een video call weet u waar iedereen mee bezig is en of iedereen lekker in zijn vel zit.



2. Wees beschikbaar

Langdurig thuiswerken is voor veel medewerkers een nieuwe situatie. Hoewel werknemers wellicht gewend zijn om zo nu en dan een dagje thuis te werken, wordt het anders wanneer mensen langdurig op hun home office zijn aangewezen. Sta als manager dan ook klaar voor medewerkers wanneer ze u nodig hebben en wees goed bereikbaar. Waar het op kantoor laagdrempelig is om even bij elkaar langs te lopen, kan een digitale barrière lastiger te doorbreken zijn. Stimuleer medewerkers om regelmatig te chatten en te bellen wanneer er vragen zijn. Plan daarnaast wekelijks digitale een-op-een gesprekken in, zodat u weet hoe het met uw medewerkers gaat. Op die manier behoudt u ook het sociale contact onderling.



3. Houd de vinger aan de pols

Wanneer medewerkers op afstand werken, is het gemakkelijk hun betrokkenheid of welzijn uit het oog te verliezen. Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om te weten hoe het met uw personeel gaat. Voelen ze zich veilig, krijgen ze genoeg ondersteuning vanuit de organisatie en hebben ze vertrouwen in het bedrijf? Belangrijke vragen, waarop het antwoord makkelijker te achterhalen is dan u denkt. Software kan namelijk helpen om op regelmatige basis de betrokkenheid van werknemers inzichtelijk te maken, ook geanonimiseerd. Korte enquêtes en feedback formulieren helpen om direct in kaart te brengen wanneer de betrokkenheid of het welzijn van het team een dipje doormaakt.



4. Bied ondersteuning op afstand

Het gevaar van eenzaamheid ligt op de loer wanneer medewerkers langdurig thuis werken. Het risico bestaat dat medewerkers zich niet gesteund voelen door de organisatie. Het is daarom belangrijk om als werkgever de juiste ondersteuning te bieden. Vergeet daarom niet om regelmatig feedback te geven en de doelstellingen van medewerkers scherp te houden. Digitale trainingen zijn ideaal om uw medewerkers te ondersteunen bij bepaalde vaardigheden. Zo kunnen medewerkers eenvoudig de draad weer oppakken wanneer ze weer terugkeren naar kantoor.