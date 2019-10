 Vijf ontwikkelingen die essentieel zijn voor technologische evolutie op de werkplek

Begrijp wanneer u opkomende technologieŽn moet evalueren en toepassen - Het huidige digitale tijdperk levert ongeëvenaarde technologische innovaties waarbij kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) samen worden ingezet om apparaten en bedrijven intelligent, responsief en steeds meer verbonden te maken.



Dit maakt de weg vrij voor organisaties om inzichten om te zetten in voorspellingen, en voor managers om beslissingen te nemen op een meer geïnformeerde, accurate en tijdige manier.

Transformatieve technologieën zoals 5G- en zelfs 6G-netwerken en autonome systemen zorgen voor nieuwe manieren van communicatie via grote data-uitwisselingen. Het is daarom van cruciaal belang dat bedrijven hun systemen veiliger dan ooit maken - niet alleen om zich te beschermen tegen bedreigingen, maar ook om concurrerend te blijven en te voldoen aan veranderende regelgeving.

Sanjiv Gossain, Head of Digital Business Europe bij Cognizant, zet de vijf stuwende krachten op een rijtje die bepalen hoe de technologie van de toekomst zich ontwikkelt en zo bedrijven kunnen ondersteunen in het behalen van hun doelen.



1. Intelligente AI-gedreven systemen

Van robotica tot voertuigen en app-ontwikkeling, de wereld zoals we die kennen, wordt grotendeels autonoom. Dit zorgt ervoor dat bedrijven hun bedrijfsprocessen kunnen stroomlijnen, klantervaring kunnen transformeren en kosten kunnen verlagen om zo verdere groei en winstgevendheid te verhogen. Dit wordt versterkt door de enorme inspanningen van bedrijven om IT-systemen, -applicaties en -processen te moderniseren om ze schaalbaar en flexibeler te maken.

Deze vooruitgang in automatisering tilt AI ongetwijfeld naar een hoger niveau. De samenwerking tussen mens en robot zal bijvoorbeeld werkzaamheden veranderen. Door rotklusjes te automatiseren worden medewerkers in staat gesteld meer tijd te besteden aan persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.



2. Internet of Things

IoT is de drijvende kracht achter de enorme veranderingen in alle sectoren. Dagelijks worden talloze sensoren ingezet, die enorme hoeveelheden data genereren en organisaties helpen bij het maken van betere beslissingen. Denk bijvoorbeeld aan optimalisatie van de toeleveringsketen, fraudedetectie en monitoring van patiënten op afstand.

Interconnectieve systemen waarvan het rekenvermogen aan de rand van het netwerk staat, verhogen de kracht van informatiesystemen. De verzamelde data kan direct worden geanalyseerd voor real-time inzicht, zodat mensen, apparaten en organisaties slimmer kunnen werken en sneller kunnen reageren. Dit helpt bedrijfssystemen om volledig verbonden samen te werken, met interconnectieve tools die de volgende fase in vooruitgang van het werk mogelijk maken.



3. Effectieve mens-machine-interfaces

Waar de digitale en de fysieke wereld samenkomen, is de mens-machine-interactie bepalend. Een positieve ervaring zorgt voor acceptatie van de producten en diensten die de slimme apparaten kunnen bieden. Het is een van de redenen dat organisaties een zo’n persoonlijk mogelijke ervaring proberen te leveren aan gebruikers. Door gebruik te maken van technologieën als augmented reality (AR), virtual reality (VR) en mixed reality (MR) zijn organisaties in staat om al snel concurrentievoordeel te behalen. Denk hierbij aan virtuele pashokjes of virtuele showrooms voor auto’s of huizen.



4. Geavanceerde communicatietechnologieën

Geavanceerde communicatietechnologieën gaan de basis vormen van de bedrijfskritieke infrastructuur die nodig is voor een digitale en slimme toekomst. Dit zorgt voor een toename van nieuwe technologieën als 5G en light fidelity (Li-Fi), welke in staat zijn om grote hoeveelheden data met een aanzienlijke snelheid door te sluizen. Het zorgt voor een enorme impact op ontwikkelingen rondom intelligente en verbonden systemen.



5. Technische barrières doorbreken

De bovenstaande technologische ontwikkelingen zijn bijzonder, maar er zijn ontwikkelingen gaande die conventionele grenzen overschrijden. Kwantumtechnologie zorgt voor een revolutie op het gebied van informatica, detectie, beeldvorming en metrologie. Door gebruik te maken van kwantumdetectie en beeldvormingstechnologieën zijn fysieke dimensies te visualiseren, waardoor we minuscule details identificeerbaar kunnen maken. Het belooft wat voor sectoren als olie en astronomie, maar ook cybersecurity heeft baat van de inzet van technologieën als ‘quantum key’ en ‘post-quantum’ cryptografie.



Drie belangrijke doelstellingen

Bedrijven hebben oorspronkelijk drie belangrijke doelstellingen: productiviteit en efficiëntie verhogen, gebruikers (klanten, partners en werknemers) betere ervaringen bieden en relevant blijven in de markt. Om ervoor te zorgen dat deze doelstellingen worden bereikt, is het belangrijk dat managers begrijpen wanneer ze opkomende technologieën moeten evalueren en toepassen, zodat de vereiste investeringen optimaal rendement en concurrentievoordeel opleveren. Bedrijven moeten echter erkennen dat verschillende technologieën zich niet in hetzelfde tempo ontwikkelen, wat betekent dat managers op de hoogte moeten zijn van het tempo waarop een technologie zich ontwikkeld en wanneer het dan daadwerkelijk rendabel is om deze te implementeren in het bedrijf. Bovendien moeten niet direct allerlei processen worden veranderd en programma’s worden geactiveerd; meet eerst de werkelijke impact op het gehele bedrijf. Op deze manier kunnen managers de huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften overtreffen.