 Vijf tips om uw thuiswerkopstelling te verbeteren

Blijf fysiek en mentaal fit - Met de verwachting dat veel mensen in 2021 in ieder geval nog deels zullen telewerken, is een investering in een geschikt thuiskantoor iets wat veel Belgen zullen overwegen. Voor de meesten zal thuiswerken voor aan de pandemie een zeldzaamheid zijn geweest, waardoor de meesten niet de meest ideale apparatuur en opstelling zullen hebben.



Hoewel de blauwdruk voor een post-coronavirus-wereld er nog steeds onzeker uitziet, weten we wel dat de manier waarop we werken waarschijnlijk nooit meer zal terugkeren naar de ‘normale’ fulltime kantoorcultuur. Uit nieuwe rapporten blijkt zelfs dat 72 procent van de kantoormedewerkers de voorkeur geeft aan een combinatie van telewerk en kantoorwerk.Zelfs met enkele kleine aanpassingen, kun je een thuiskantoor-opstelling creëren dat beter is voor i fysieke en mentale gezondheid, terwijl je tegelijkertijd u to-do lijst afwerkt.

Aion Bank sprak met arbo-expert en onderzoeker Liesbeth Daenen over haar vijf tips om niet alleen uw productiviteit te verhogen tijdens het telewerken, maar ook om mentaal en fysiek fit te blijven.



1. Beweging is belangrijk

De manier waarop uw thuiskantoor is opgezet, kan een grote impact hebben op de productiviteit, mentaal welzijn en fysieke gezondheid. Liesbeth stelt voor om dezelfde zithouding te beperken tot maximaal een uur of om af en toe de benen te strekken.

Vier op de vijf telewerkers zaten over het algemeen meer dan een uur per keer aan hun scherm geplakt. Probeer evenwicht te vinden in zitten, staan en bewegen.



2. De perfecte hoek

U hebt er misschien nog niet zo lang over nagedacht, maar de afmetingen van uw bureau en de apparatuur erop kunnen een grote impact hebben op uw gezondheid. Liesbeth suggereert dat de ideale afstand tot het scherm, als deze 24-inch of groter is, ongeveer 70 centimeter moet zijn. Werkt u met een laptop? Dan kunt u wat dichterbij gaan zitten, al is het gebruik van een aparte monitor aan te raden.

Hoewel veel mensen in 2020 zijn overgestapt op telewerken vanaf een laptop, is het het beste om een extern toetsenbord te gebruiken om de perfecte hoek te creëren om ervoor te zorgen dat uw rug contact houdt met de stoel. Het toetsenbord moet ongeveer vijf tot vijftien van de rand van het bureau worden geplaatst.



3. Let op het licht

Daglicht is een belangrijke factor die ons humeur en energieniveau beïnvloed. Het zorgt ervoor dat we de hele dag alert en wakker blijven, en een werkruimte zonder natuurlijk licht is dan ook niet aan te bevelen.

Daglicht dat door het raam naar binnen valt, helpt uw ogen te ontspannen, omdat u op deze manier zo nu en dan het perspectief kunt veranderen en in de verte kunt kijken, weg van het scherm. U kunt het bureau het beste in een hoek van 90 graden ten opzichte van het raam plaatsen, en liefst niet te dicht bij; minimaal 2 meter afstand.

Plaats uw computer en bureau ook niet tegenover het raam. De lichtintensiteit die van buiten naar binnen komt zorgt voor veel contrast met de lichtintensiteit van het scherm. Hierdoor zullen uw ogen extra moeite moeten doen om de gegevens op het scherm af te lezen.



4. De juiste houding

Belangrijker dan de juiste zithouding is beweging en variatie. Een zit-sta bureau kan hier uitkomst bieden. Dit biedt veel voordelen bij het werken vanuit thuis, zoals het eenvoudig op de juiste hoogte instellen en op het individu afstemmen om een goede houding te garanderen.

Een goede bureaustoel is natuurlijk ook belangrijk. Een duurzame stoel die u voldoende zitcomfort geeft en jarenlang meegaat, is een uitstekende keuze. We zullen dan ook in de post-pandemische wereld veel vanuit huis blijven werken.

Bij het kiezen van een bureaustoel is het belangrijk dat deze voldoende verstelbaar is, zodat deze eenvoudig aan uw eigen verhoudingen kan worden aangepast. Een goede rugleuning en armleuningen zijn een must, een keukenstoel voldoet uiteraard niet aan deze eisen.



5. Vind een goede werk-privé balans

En last but not least, weet wanneer het tijd is om uit te schakelen. Nu thuiswerken toeneemt, begint de grens tussen ons privéleven en werk te vervagen. Zorg voor een gezonde verhouding en verbroken verbinding zodra u uitlogt. Voor telewerkers is het belangrijk om een omgeving te creëren zonder verstoringen. Probeer dus indien mogelijk uw thuiskantoor in een aparte kamer op te zetten.

Bedenk een ritueel om uw werkdag te beginnen en te eindigen. Begin bijvoorbeeld de werkdag met een kopje koffie en verlaat na uw werkdag bewust naar de werkplek of trek vrijetijdskleding aan.

Een persoonlijke lening kan worden gebruikt om kosten te dekken die verband houden met de aankoop van duurdere goederen of diensten, en kan een slimmere financieringsoptie zijn voor de upgrade van het thuiskantoor in vergelijking met het gebruik van een creditcard.