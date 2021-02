Van keukentafel tot thuiskantoor Ruim vier op de tien vinden het tijd om thuiswerkplek cyberveilig in te richten - Het is bijna een jaar geleden dat werkend Nederland massaal verhuisde van kantoor naar ‘keukentafel’. Kaspersky deed daarom onderzoek onder Nederlanders die meer vanuit huis zijn gaan werken: naar de houding ten opzichte van thuiswerken nu, maar voorál met oog op de toekomst nu thuiswerken een blijvertje lijkt. Onze nood-hub blijkt toe aan een upgrade.



Naast het aanpakken van de fysieke werkplek, staat een cyberveilig thuiskantoor hoog op het lijstje. Het cyberbewustzijn is gegroeid dit jaar, waarbij wordt verwacht dat ook de werkgever hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

Als thuiswerken blijft, wil 55 procent van de Nederlanders die meer vanuit huis zijn gaan werken, zaken verbeteren. Na bijna een jaar werkt de helft nog steeds met snelle tijdelijke noodoplossingen, zoals verouderde apparatuur, slecht meubilair en een onveilige verbinding. Kijkend naar de toekomst, vindt 42 procent dat het tijd is om ook de cyberveiligheid van hun home office aan te pakken.



Meer cyberbewustzijn

Uit het onderzoek blijkt dat thuiswerkers zich het afgelopen jaar meer zorgen zijn gaan maken over de veiligheid met oog op virussen en hackers (+ vijgtien procent in vergelijking met de cijfers van Kaspersky uit maart/april 2020). Daarbij zijn er zelf al extra maatregelen getroffen (+ tien procent in vergelijking met maart/april), zoals een goede virusscanner en het regelmatig updaten van software. Ook checkt 61 procent of de webcam en/of microfoon uitstaat als deze niet wordt gebruikt. Desondanks werkt vier op de tien nog steeds met minder middelen, dan op kantoor.



Werkgever aan zet

Minder dan de helft van de mensen die meer vanuit huis zijn gaan werken maakt gebruik van een pc of laptop van werk, een VPN-verbinding, tweestapsauthenticatie en webcam cover. Terwijl bedrijven zich opmaken voor een toekomst met een grotere rol voor thuiswerken – kantoorpanden worden massaal van de hand gedaan – vraagt de werknemer om betere cyberbeveiliging: 43 procent vindt dat de werkgever meer zou kunnen doen, waarbij de behoefte vooral ligt in zaken als een VPN-verbinding en werken vanuit een secure cloud.

Mark Beunk: "Het snel, meer werken op afstand heeft het afgelopen jaar geleid tot een toename in cyberaanvallen. Het bedrijfsverkeer nam toe en gebruikers gingen snel over op het gebruik van alternatieve diensten om gegevens uit te wisselen. Het is onwaarschijnlijk dat dit verandert - ook wanneer personeel terugkeert naar kantoor. Om bedrijfsgegevens beter te beschermen is een betere zichtbaarheid van Cloud toegang nodig en is het belangrijker dan ooit om werknemers bewust te maken van IT-security. Dit kan bijvoorbeeld met een Security Awareness training aangeboden door de werkgever."



Veilig thuiswerken

Het afgelopen jaar werd ons nieuwverworven werksituatie overschaduwd door meer werkstress en disbalans tussen werk en privé, maar ook tot meer cyberaanvallen. Ruim vier op de tien mensen die het afgelopen jaar meer vanuit huis zijn gaan werken, denkt dan ook dat thuiswerken meer risico’s met zich meebrengt. Toch vindt zeven op de tien thuiswerken fijn en wil dat ook in de toekomst blijven doen.

Met wat meer kennis en hulp van de werkgever en deze tips van Kaspersky, is Nederland Future proof als het gaat om thuiswerken.



Andere feiten uit het onderzoek:

• Nederlanders die meer vanuit huis zijn gaan werken zijn het meest trots zijn op hoe ze werk en privé het afgelopen jaar hebben gecombineerd (61 procent) en de efficiëntie waarmee ze dat hebben gedaan (42 procent).

• Minder trots zijn ze op de progressie die ze hebben gemaakt qua werk, zoals het maken van promotie (dertien procent) en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden (elf procent).

• Ruim vier op de tien werkte het afgelopen jaar in dezelfde ruimte als gezin/huisgenoten en bij bijna een op de drie kwamen gezinsleden/huisgenoten weleens in beeld tijdens video calls.

• 31 procent geeft aan dat de omgeving gevoelige bedrijfsinformatie zou kunnen opvangen.

• 69 procent van de mensen die meer vanuit huis is gaan werken mist zijn/haar collega’s





