Hoe u een fysieke burn-out herkent bij thuiswerken Boksen vermindert stress - Een burn-out is de reactie van ons lichaam op een langdurige staat van stress die vaak naar boven komt met gevoelens van vermoeidheid, onthechting, een gebrek aan motivatie en een negatieve of cynische kijk op werk.



Volgens Ruth Cooper Dickson, Positive Psychology Practitioner, manifesteert een burn-out zich op drie manieren.

Het gevoel weinig energie te hebben en uitputting

Terugtrekking en minder betrokkenheid bij het werk zelf

Verminderde professionele zelfredzaamheid



In thuiskantoren heersen vooral burn-outs omdat we moeite hebben om werk van ons privéleven te scheiden, wat vaak leidt tot een slechte balans tussen werk en privé. Volgens onze studie is het Verenigd Koninkrijk het land met de meeste burn-outs in 2020, met een zoekinteresse van Google die toeneemt tot 69 procent in vergelijking met vorig jaar.

Lichaamsbeweging is een van de beste methoden om een ​​burn-out aan te pakken tijdens het thuiswerken. Joe Mitton, oprichter van Mittfit onthult dat het essentieel is om dopamine en serotonine vrij te maken, die zowel helpen bij de stemming als de slaap en om stress te verminderen.



Korte bewegingssessies

De meeste van deze voordelen behaalt u met elke dag korte periodes van lichaamsbeweging. Lee Chambers MSc MBPsS, omgevingspsycholoog en welzijnsconsulent: "Het vinden van een oefening die u leuk vindt, is van vitaal belang, omdat dit u helpt om consistent te blijven door ervoor te zorgen dat u de pauzes neemt en dagelijks actief blijft.Of dat nu een blokje om is, dansen in de woonkamer, yoga in de keuken of een lichaamsgewichtcircuit in de slaapkamer, de aanzienlijke voordelen van lichaamsbeweging op uw geestelijke gezondheid, vooral tijdens de donkere, koudere maanden, moeten worden benut om ervoor te zorgen dat u u gesterkt voelt voor de uitdagende tijden waarmee we worden geconfronteerd. "





Yoga

Uit studie blijkt dat yoga de meest populaire sport wereldwijd is om een thuiswerk burn-out te verminderen, met gemiddeld 1,4 miljoen zoekopdrachten per maand, 89,6 miljoen hashtags op Instagram en 27 miljoen artikelen gedeeld dit jaar. Yoga is een uitstekende sport om stress te verminderen. De oefeningen omvatten een reeks bewegende meditaties, stationaire houdingen of houdingen, die verder worden gecombineerd met diepe ademhalingstechnieken.

Yoga helpt om meer focussed te zijn en verbeterd bewustzijn in onze ademhaling, wat zowel fysieke als psychologische voordelen heeft. Als we gestrest zijn, verkorten we vaak onze ademhaling. Leren hoe u u ademhaling correct en rustig kunt reguleren, is een geweldige overdraagbare vaardigheid die u in uw dagelijks leven kunt toepassen. Elke dag yoga beoefenen kan de natuurlijke ontspanning reactie van uw lichaam versterken en 'u een energiek, positief geladen en gelukkig gevoel geven', zegt Harvey Lawton, oprichter van The Movement Blueprint.

Yoga is een belangrijke vorm van lichaamsbeweging voor het strekken en versterken van de schouders, rug en buikspieren na een dag voor een computerscherm. "Dit is nodig omdat het niet bestrijden van het dagelijkse 'voorgevoel' nadelige gevolgen heeft voor onze houding en ook het "risico op letsel en onvermogen om te presteren vergroot," volgens Harvey Lawton.



Wandelen

Wandelen is een eenvoudige sport die helpt om onze stemming te verbeteren en stress te verminderen. Met een gemiddelde van 119.000 zoekopdrachten per maand en 56,8 miljoen gedeelde artikelen over het onderwerp wereldwijd, is wandelen de tweede meest populaire sport om een burn-out onder controle te krijgen. Lopen helpt om spanning in het lichaam los te laten, zowel in de nek als in de benen. Tegelijkertijd kan wandelen vaak de incidentie van stressgerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en hoog cholesterol verminderen.

"Wandelen helpt bij het strekken en versterken van spieren en is ook gunstig voor de hippocampus - het deel van de hersenen dat de stressreactie remt," zegt Ruth Cooper-Dickson, positief psycholoog.



Dansen

Dansen is een geweldige sport die in elke ruime kamer die u thuis hebt, kan worden gedaan als een instant humeurbooster en stressverlichter. Met zowel fysieke als mentale voordelen is dansen een geweldige oefening die de gratie en behendigheid verbetert, omdat het u hartslag verhoogt terwijl u u benen actief gebruikt, u lichaam en kernspieren helpt versterken, tegelijkertijd calorieën verbrandt en het risico op blessures verkleint. "Dansen is een goede oefening om GABBA (Gamma-aminoboterzuur) te activeren - dit is een aminozuur waarvan het doel is om de hersenen te kalmeren en als brandblusser te dienen om hersencellen in staat te stellen hun activiteiten te onderdrukken," zegt Ruth Cooper-Dickson. "GABBA-activering zorgt ook voor snelle en effectieve stressvermindering om uw hoofd leeg te maken na een stressvolle werkdag."



Boksen

Boksen vereist volledige concentratie, waardoor u wordt aanmoedigt om de buitenwereld even volledig los te laten. Boksen vermindert stress door u de juiste ademhalingstechnieken aan te leren, zelfvertrouwen op te bouwen en u een onmiddellijke energieboost te geven.

"Bij het slaan- en voetenwerk lichten hersengebieden op die betrokken zijn bij het leren van complexe vaardigheden en perifere visie," zegt Danny Greaves, vertrouwenscoach en fysiotherapeut. "Uw hersenen verhogen de productie van endorfine, de neurotransmitters die de feel-good gedachten en gevoelens creëren die we krijgen van lichaamsbeweging. Ponsen helpt ook om spierspanning te verminderen en zelfs uw zelfvertrouwen te vergroten, waardoor u beter in staat bent om met stressvolle of uitdagende situaties om te gaan."



Pilates

Net als bij yoga bestaat pilates uit een reeks gecontroleerde bewegingen en mat-oefeningen die u kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen vergroten. Het kan ook u houding en spierspanning aanzienlijk verbeteren, evenals u evenwicht en langdurige gewrichtsmobiliteit. Pilates heeft het dubbelzijdige effect dat het onze stemming stimuleert en tegelijkertijd onze veerkracht tegen stressoren versterkt.

Deze veelzijdige sport is de perfecte keuze als boost rond de middag of om een werkdag af te sluiten. "Thuiswerken betekent onbedoeld 'minder bewegen," zegt Harvey Lawton, oprichter van The Movement Blueprint, "dus moeite doen om ons lichaam soepel te houden en even weg te zijn van het bureau is essentieel om onze gewrichten gezond te houden en onze beweging pijnvrij te houden."

