 Een op de vijf kantoormedewerkers investeerde zelf meer dan €2000 in thuiswerkplek

33 procent heeft zijn werkgever niet om spullen voor het thuiskantoor gevraagd - Maar liefst 22 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers heeft zelf meer dan 2.000 euro uitgegeven om een thuiskantoor in te richten. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van Fellowes waar 1.000 Nederlandse kantoormedewerkers aan meededen. Nog eens negentien procent van de werknemers investeerde tussen de 1.000 en 2.000 euro.



Het grootste percentage, 29 procent, besteedde tot nu toe tussen de 100 en 500 euro aan hun werkplek.

Van de respondenten die betaald hebben voor hun eigen thuiswerkspullen, heeft het grootste deel geïnvesteerd in een bureaustoel (22 procent). Ook bureaus (vijftien procent), muismatten (veertien procent) en monitoren (dertien procent) waren belangrijk om de thuiswerkplek compleet te maken. Slechts 27 procent geeft aan zelf niets uitgegeven te hebben aan hun remote werkplek.



Zelf vragen niet altijd succesvol

Maar hebben de medewerkers hun baas dan wel om thuiswerkapparatuur gevraagd? 33 procent zegt dit niet gedaan te hebben. De overige 67 procent wel, maar dit was lang niet altijd succesvol. Zo heeft vijftien procent nooit een antwoord gekregen op de vraag en kreeg nog eens acht procent te horen dat de werkgever de aankoop van spullen voor het thuiskantoor niet zou vergoeden. Degenen die hun werkgever niet om een vergoeding voor de apparatuur hebben gevraagd, geven als belangrijkste reden dat zij niet tot overlast wilden zijn (24 procent). Daarnaast wist achttien procent dat het zinloos was en durfde zeventien procent de vraag niet eens te stellen.

René Mol, ergonomisch adviseur bij Blue Sky Ergonomics: "Om goed vanuit huis te werken is het ontzettend belangrijk dat medewerkers de juiste werkplekinrichting hebben. Als dit niet het geval is, kan dit tot allerlei fysieke en mentale klachten leiden. Van hoofdpijn tot rugpijn en zelfs méér stress. Deze klachten kunnen vervolgens weer leiden tot een stijging in het ziekteverzuim. Zorgen voor een goed ingerichte werkplek en het bewust omgaan met die werkplek is thuis net zo belangrijk als op kantoor."

Stephanie Volz, Marketing Coördinator Benelux bij Fellowes sluit zich hierbij aan: "We vinden het zorgwekkend om te zien dat +veertien procent van de medewerkers momenteel het idee heeft dat zijn werkgever zich totaal niet druk maakt om zijn of haar fysieke gezondheid. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering. Het samenspel tussen werkgever en werknemer is ontzettend belangrijk hierbij."