 Slechts 21 procent besteedt HR-taken uit

Bijna vier op de tien bedrijven in DACH-regio en België laat HR wel eens over aan een externe partij - Europese bedrijven verschillen van mening over het al dan niet uitbesteden van meer of minder HR-projecten vanwege de coronacrisis. Terwijl ongeveer één op de drie zegt bereid te zijn een groter deel van hun HR-taken intern op zich te nemen, wil meer dan een kwart (27 procent) het tegenovergestelde en doet vaker een beroep op een externe partner.



Dat blijkt uit onderzoek van SD Worx onder 3.000 bedrijven in elf Europese landen, waaronder Nederland.



Uiteenlopende reacties

De beslissing om HR-taken al dan niet uit te besteden, levert door heel Europa verschillende uitkomsten op. In Nederland denkt slechts 21 procent van de respondenten aan het uitbesteden van HR-taken. Andere landen met een vergelijkbaar resultaat zijn Italië (negentien procent), Spanje (zeventien procent) en Ierland (23 procent). In Duitsland (40 procent), Zwitserland (37 procent), Oostenrijk (36 procent) en België (35 procent) willen bijna vier op de tien bedrijven hun HR-activiteiten juist wel uitbesteden.

In de elf onderzochte landen heeft 27 procent van de bedrijven geen plannen om het aantal HR-taken dat ze uitbesteden te verminderen. Daarentegen geeft gemiddeld 34 procent aan meer HR-taken intern op zich te willen nemen.

"Deze percentages laten zien dat de coronacrisis ook HR-afdelingen in heel Europa tot actie heeft aangezet," zegt Mark Bloem Directeur bij SD Worx Nederland. "Sommigen zweren bij het outsourcen van (een deel van) hun HR-taken, en willen dit misschien uitbreiden om zich meer op hun kernactiviteiten te concentreren. Andere bedrijven houden HR-taken juist meer intern en herverdelen het onder de HR-professionals die al bij het bedrijf werken. Toch kan outsourcing de continuïteit van de loonadministratie van een bedrijf garanderen. Bovendien speelt HR een steeds belangrijkere rol op strategisch niveau. HR-technologie evolueert in hoog tempo, waardoor het mogelijk wordt om efficiënter te werken, op data gebaseerde inzichten te verkrijgen en de relaties met medewerkers te verbeteren."

Om deze cijfers beter in context te plaatsen, ging SD Worx ook na op welk vlak er met name naar externe hulp wordt gezocht. Europese bedrijven geven hierbij met name de voorkeur aan de automatisering van HR-processen en hulp bij sociale wetgeving. Nederlandse bedrijven zijn daarnaast ook geïnteresseerd in het uitbesteden van hun salarisadministratie of expertise op het gebied van de digitale transformatie.



Het verschil tussen technologie en advies

Bij de digitale transformatie horen tools. Daarvoor kijken bedrijven vaak naar een specialist. Ze willen vooral ondersteuning krijgen in de vorm van advies als het gaat om sociale wetgeving. Leren, welzijn en het beantwoorden van HR-gerelateerde vragen van medewerkers zijn volgens Europese bedrijven de taken die het minst waarschijnlijk worden uitbesteed.

"Veel bedrijven besteden voornamelijk op technologie gebaseerde HR uit. Ze hebben de neiging om taken, die verband houden met advies en persoonlijk contact, juist intern op zich te nemen. In de meeste landen vertrouwt een op de drie bedrijven minstens één deel van de HR-taken toe aan een externe partner. Bij grote industriële bedrijven is dit percentage zelfs nog hoger. Salarisautomatisering en digitalisering zijn de meest uitbestede taken. Het uitbesteden van deze taken gaf veel managers vorig jaar rust. Een goed voorbeeld dus van hoe HR-outsourcing de werkdruk van de eigen medewerkers verlaagt, continuïteit garandeert en medewerkers het totale pakket aan voordelen biedt," sluit Bloem af.