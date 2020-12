Eén op de vijf HR-professionals: in 2030 wordt men ontslagen via een systeem

39 procent verwacht in 2030 een volledig geautomatiseerde sollicitatieprocedure - Ruim één op de vijf HR-professionals (22 procent) verwacht dat uitdiensttreding vanaf 2030 volledig worden afgehandeld via een systeem. Dit blijkt uit onderzoek van Nextmoves, implementatiepartner van SAP SuccessFactors en SAP HCM, uitgevoerd onder ruim 300 HR-professionals. Van de bij het ontslag horende offboardings-procedure verwacht een derde (33 procent) dat deze volledig geautomatiseerd is.



Daarnaast verwacht 39 procent van de HR-professionals dat de sollicitatieprocedure volledig geautomatiseerd zal verlopen.



Organisaties scoren ruime voldoende voor innovativiteit sollicitatieproces

Dat twee op de vijf HR-professionals verwacht dat de sollicitatieprocedure geautomatiseerd wordt, sluit aan bij de hoeveelheid HR-professionals die vindt dat hun organisatie innovatief is op het gebied van werving en selectie. Zo geeft bijna de helft (46 procent) van de HR-professionals hun organisatie een cijfer van een acht of hoger als het aankomt op de innovativiteit op dit gebied. In totaal scoren Nederlandse organisaties een 7,1 op het vlak van innovatieve sollicitatieprocedures.

Jeroen de Bruijn, Manager Sales bij Nextmoves: "De sollicitatieprocedure, onboarding en offboarding zijn goede processen om te automatiseren. Ze vinden namelijk regelmatig plaats en vragen veel aandacht en tijd. Tegelijk is het belangrijk dat het menselijke aspect bij deze processen niet vergeten wordt. Wij geloven dat HR-automatisering juist meer ruimte moet creëren voor het persoonlijke contact met (potentiële) medewerkers. Dat betekent daarmee ook dat het wat ons betreft belangrijk blijft om het persoonlijke gesprek in stand te houden en bijvoorbeeld een uitdiensttreding niet enkel via een systeem te laten verlopen. Ook werkgevers kunnen veel leren van de redenen waarom mensen de organisatie verlaten. Hier moet dankzij de automatisering van het bijbehorende administratieve proces ook voldoende ruimte zijn."



Geen onboarding, crossboarding of offboarding geregeld

Hoewel HR-professionals verwachtingen hebben over het automatiseren van, onder andere, de offboarding, blijkt dat in veel organisaties hier nu nog helemaal niets voor is geregeld. Zo geeft 44 procent aan dat zij geen onboarding, crossboarding of offboarding hebben geregeld. De onboarding is in slechts een derde (36 procent) van de organisaties geregeld. De offboarding in nog geen derde van de organisaties: slechts 29 procent heeft dit geregeld.