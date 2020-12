 Moniek van Beckhoven winnares HR-professional van het jaar-verkiezing

HR-professionals maakten het verschil het afgelopen jaar - Moniek van Beckhoven, werkzaam als HR Manager bij ACES Direct, is uitgeroepen tot HR-professional van het jaar 2020. Dit werd live op RTL Z bekend gemaakt. Het was dit jaar de eerste keer dat HR-dienstverlener Visma | Raet deze verkiezing organiseerde om aandacht te vragen voor het verschil dat HR-professionals maakten afgelopen periode als gevolg van COVID-19.



Moniek maakte met initiatieven als de wekelijkse ‘thermometer’, het bieden van ‘Choose Your Own Workplace’, een COVID-friendly ingericht kantoor en het monitoren van de emotionele gezondheid het verschil. Een jaar lang mag Moniek de titel ‘HR-professional van het jaar’ dragen en wint daarnaast een bokaal en een wellnessbon om na dit intensieve jaar te ontspannen.



Super trots

"Ik ben super trots en blij dat ik mijzelf HR-professional van het jaar 2020 mag noemen en dus deze titel mag dragen," aldus Moniek van Beckhoven. "Het is een grote eer om door collega’s genomineerd te worden en vervolgens door de onafhankelijke vakjury gekozen te worden als één van de vier finalisten. De drie andere HR-professionals hebben het afgelopen jaar ook mooie initiatieven opgezet om medewerkers tijdens de coronacrisis enthousiast en betrokken te houden. Ik ben blij dat ik een verschil heb kunnen maken voor mijn medewerkers."



Spannende strijd

Marco Winkel, juryvoorzitter en HR Director bij Visma | Raet: "Het was een spannende strijd tussen de vier HR-professionals en het gat tussen de winnares en de overige drie HR-professionals was dan ook niet groot. Uiteindelijk maakte Moniek het verschil op verschillende disciplines en mag dus terecht een jaar lang de titel ‘HR-professional van het jaar’ dragen. Omdat het HR-vak nooit stilstaat en er continu uitdagingen op de loer liggen, kijken wij als Visma | Raet nu al uit naar de tweede editie van deze verkiezing."



Jurering

De bekendmaking van de HR-professional van het jaar 2020 vond plaats tijdens de live-uitzending van RTL Z. De vakjury, bestaande uit vijf doorgewinterde HR-professionals, koos begin november uit tientallen nominaties de top vier HR-professionals die kans maakten op de titel. Deze vier professionals hebben de afgelopen weken zelf campagne gevoerd om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Vanavond werd bekend dat Moniek van Beckhoven de meeste stemmen (ruim 40 procent) heeft gekregen en dus terecht de titel HR-professional van het jaar 2020 mag dragen.