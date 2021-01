 Dit zijn de vijf meest gegoogelde HR-thema's van 2020

Corona domineerde in 2020 het zoekgedrag van HR-managers - Het jaar 2020 is inmiddels ten einde, een jaar dat duidelijk anders verliep dan van tevoren werd gedacht. Ook op werkgebied waren er veel onzekerheden en dat blijkt wel uit het google-gedrag van HR-managers. Welke HR-thema's waren het belangrijkst? En op welke HR-onderwerpen is het meest gegoogeld?



SD Worx heeft dit in kaart gebracht en presenteert de top vijf van meest gegoogelde HR-thema's van 2020.



1. Wettelijk minimumloon

In 2020 is er verreweg het vaakst gegoogeld op het wettelijk minimumloon. Bruto, netto, minimumjeugdloon, minimumloon 18 jaar – het kwam allemaal voorbij. Het minimumloon blijft altijd actueel en belangrijk voor HR, of het nu coronatijd is of niet.



2. Vakantiedagen

HR-managers waren in het coronajaar 2020 veelvuldig op zoek naar actuele informatie over verlofrechten. Werknemers wilden massaal hun verlof intrekken, omdat ze niet op vakantie konden gaan. In de basis is het zo dat de werkgever daar niet altijd gehoor aan hoeft te geven, maar denk ook aan werknemers en probeer ze tegemoet te komen waar mogelijk.

En wat als er minder werk is vanwege corona? De werkgever mag een medewerker niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Voor ADV-uren ligt dat in sommige gevallen anders. Daar hangt het af van de arbeidsovereenkomst en de cao.

Tegen het einde van het jaar zagen we vooral een toename in vragen rond de beheersing van torenhoge verlofsaldi. Zowel wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen mogen meegenomen worden naar volgend jaar, maar let wel op de verschillende vervaltermijnen.



3. Verlof en ziekte

Verlof en ziekte staat, samen met vakantiedagen, op een gedeelde tweede plaats. Op 'verlof' in combinatie met 'ziekte' en 'quarantaine' werd in 2020 namelijk vaak gezocht. Veel van deze zoekopdrachten hadden betrekking op loondoorbetaling. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer op vakantie is en ziek wordt, of wanneer de werknemer, vanwege corona, niet kan terugkeren vanuit zijn of haar vakantiebestemming, of bij thuiskomst in quarantaine moet. Vakantie in tijden van corona riep bij veel werkgevers én werknemers vragen op.



4. Reiskostenvergoeding

Ook op de vierde plaats een coronagerelateerd onderwerp: wat te doen met reiskostenvergoedingen en andere onkostenvergoedingen? Nog steeds geldt het advies van de overheid om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Is de werkgever verplicht deze vergoedingen aan werknemers door te blijven betalen? En kan dat dan onbelast of niet? Het zoekgedrag duidt erop dat veel HR-managers worstelden met deze vragen. De antwoorden op deze vragen vind je hier.



5. WKR-regeling

Corona domineert het zoekgedrag van HR-managers, want op de vijfde plaats staat opnieuw een onderwerp dat hier indirect aan gelinkt is. Om werkgevers tegemoet te komen bij problemen vanwege de coronacrisis, werd dit jaar de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) tijdelijk verhoogd naar dire procent over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Deze verhoging moest werkgevers de mogelijkheid bieden hun werknemers te compenseren voor thuiswerk, of juist in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen met bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon. Voor 2021 heeft het kabinet de percentages voor de vrije ruimte van de WKR gewijzigd naar 1,7 procent over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever en 1,18 procent over het meerdere.

"Corona domineerde in 2020 het zoekgedrag van HR-managers," vertelt Ralph Koks, Manager Tax & Legal bij SD Worx. "Dat is natuurlijk niet gek, want corona riep veel vragen op. Om overzicht te bieden voor HR-managers, hebben we alle vragen en antwoorden met betrekking tot de bovenstaande onderwerpen op een rij gezet."



