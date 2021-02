 Tips voor werkende ouders

Tip 13: Zet een noise cancelling koptelefoon op! - Zet een noise cancelling koptelefoon op! Het is een van de tips van een ouder voor andere werkende ouders om werk, gezin en zorg te combineren nu het thuiswerken al zo lang duurt. Andere tips zijn onder andere; het hoeft niet allemaal perfect, blijf ademen en choose your battle.



Het zijn praktische tips die ouders elkaar geven in het onderzoek 'Hoe is het met u?' van Stichting Voor Werkende Ouders.

Uit het onderzoek (955 respondenten) blijkt dat 63 procent van de ouders het ouderschap tijdens de lockdown als zwaar ervaren. Ouders maken zich zorgen over hun eigen mentale gezondheid, het onderwijs van hun kinderen en de mentale gezondheid van hun kinderen. Maar liefst 79,7 procent denkt dat de lockdown negatieve gevolgen heeft op hun kinderen.

Marut Winsemius, directeur van stichting Voor Werkende Ouders, ziet het ook op het meldpunt van de stichting. "Ouders maken zich zorgen, ervaren veel stress en lopen tegen hun grenzen op. Gelukkig zijn de basisscholen en de dagopvang nu open, maar door de strikte maatregelen en het aangepaste snottebellenbeleid vrezen wij dat alsnog veel kinderen thuis zitten en de druk niet afneemt. Ook zijn er zorgen over het gebrek aan noodopvang voor cruciale beroepen en thuisonderwijs als een kind of gehele klas in quarantaine moet. De druk op ouders blijft ongekend hoog."



Tips van ouders voor ouders

Ouders zijn in dit onderzoek ook gevraagd naar goede tips voor andere ouders. Vol overgave schieten ouders elkaar te hulp met praktische tips en adviezen. Voor Werkende Ouders zette de top 25 op een rij:

Probeer niet perfect te zijn. Wissel af met uw partner (als u die hebt). Regel tijd voor uzelf, doe even iets alleen. Choose your battle. Accepteer dat u niet alles kunt. Geniet ook van de tijd samen. Zoek een ritme dat werkt en kijk niet te ver vooruit. Als vandaag een goede dag is is dat top. Zo niet, morgen is er weer een kans. Ga lekker naar buiten. Wees niet te streng voor uzelf. U doet al wat u kunt en dat is voldoende. Geef u grenzen aan. Blijf thuis communiceren, ook met de kinderen. Dan begrijpt iedereen elkaar goed en worden ergernissen vaak voorkomen. Accepteer de chaos. Airpod pro noise cancelling oortus (echt serieus). We proberen niet te streng te zijn voor elkaar. Weet dat u elke dag opnieuw kunt beginnen. Trek aan de bel als het echt niet gaat. Ga in gesprek met u baas. Een Iets prioriteit geven. Ik geef prioriteit aan het onderwijs van mijn kinderen. De tijd die overblijft besteed ik zo mogelijk aan werk. Tegelijkertijd met alles bezig zijn werkt hier niet. Iets meer schermtijd is oké. Accepteren en schouders eronder, ophouden met zeuren en genieten van de kleine dingen. Blijven ademhalen. Ook dit gaat voorbij. Tijd met u partner doorbrengen. Af en toe de kinderen eerst laten eten, en daarna met zijn 2en eten. Heb u toch even wat meer tijd met u partner. Probeer uzelf voor te houden dat het vrijwel nergens 100 procent is en dat het belangrijker is dat de kinderen straks goed op deze periode terug kunnen kijken omdat ze positieve aandacht kregen dan dat alles netus aan kant en superschoon was in huis. Vraag hulp! Wees lief voor uzelf! "Het is opvallend om te zien hoe ouders elkaar steunen. Het biedt herkenning en erkenning voor veel ouders om te weten dat andere hier ook tegen aanlopen. Vooral opvallend was dat heel vaak werd gezegd: Het hoeft niet 100 procent goed te zijn, leg de lat wat lager,"aldus Winsemius. "Wij zien dat ouders die lat voor zichzelf, maar vaak ook voor elkaar, extreem hoog leggen. Ze denken dat het allemaal goed en fantastisch moet zijn. Dat hoeft niet. Die lat mag echt omlaag."