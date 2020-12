 Oppas helpt thuiswerkende ouders steeds vaker uit de brand

Sinds de coronacrisis is er een grote verschuiving in de behoefte van ouders aan oppasdiensten - Nu het thuiswerken vaste prik is en kinderen vaker thuis zijn, nemen de productiviteitsuitdagingen voor ouders én werkgevers toe. Uit recent onderzoek van Charly Cares blijkt dat 44 procent van de thuiswerkende ouders op het platform een oppas boekt om productief thuis te kunnen werken als de kinderen ook thuis zijn.



Ondanks dat de scholen weer open zijn, is er flinke toename in het aantal oppasdiensten ten opzichte van een aantal maanden geleden. In het begin van de coronacrisis boekte slechts tien procent van de ouders een vaste oppas voor het thuiswerken.

De reden om de hulp van een oppas in te schakelen is voor ouders om productiever en meer gefocust te kunnen werken. Uiteindelijk houden ze daarmee meer tijd over om quality time door te brengen met het gezin. Founder Charly van der Straten: "Dat steeds meer ouders behoefte hebben aan een oppas aan huis als zij thuiswerken, is ook bij werkgevers doorgedrongen. Steeds meer oppasdiensten worden inmiddels vergoed door de werkgever."



Een oppas als alternatief voor de opvang

Waar voorheen vaak een oppas werd geboekt voor etentjes buiten de deur en avondjes uit, ziet Charly Cares al sinds de coronacrisis een grote verschuiving in de behoefte van ouders. De vraag naar een vaste oppas tijdens werktijd is sinds de crisis 1,5 keer zo groot geworden. De toename in dit type oppasdiensten is mogelijk te wijten aan de terughoudendheid om kinderen naar opvang te brengen en de toename in werkstress bij ouders. Founder Van der Straten: "De oppasbehoefte van een ouder is compleet veranderd. Ouders gaan geen avondjes meer uit, maar hebben nu behoefte aan een oppas overdag om productief thuis te werken. Bijvoorbeeld voor de naschoolse oppasdiensten, of als school of kinderdagverblijf wegvalt vanwege een coronageval onder het personeel."



De werkgever betaalt vaker oppas

Steeds meer werkgevers willen ouders tegemoetkomen bij de uitdagingen die het thuiswerken met zich meebrengt. De transacties op het oppasplatform laten zien dat de kosten voor de oppas vaker door de werkgever worden betaald. Hoe werkt dit precies? De oppasdiensten voor zakelijk gebruik worden vergoed, bijvoorbeeld door een budget per persoon toe te wijzen. Zo draagt de werkgever een steentje bij aan de privé/werk balans en het voorkomen van oppasstress.