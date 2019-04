 Investeren in de toekomst van uw kind

Particulier onderwijs is kleinschalig en persoonlijk - Ouders die voor particulier onderwijs kiezen, willen de beste toekomst voor hun kind. Maar hoe zit dat precies? Wat levert particulier onderwijs uw kind allemaal op ten opzichte van regulier onderwijs? En hoe zit dat specifiek bij businessopleidingen?



De kleinschaligheid ervaren veel studenten als een groot voordeel van particulier onderwijs. Op de particuliere Hogeschool Tio bijvoorbeeld zitten gemiddeld maar elf studenten in een les. Het onderwijs is er van hoge kwaliteit met veel persoonlijke aandacht voor iedere student én zijn of haar ambities. "Ik heb voor Tio gekozen vanwege de hoge kwaliteit van het onderwijs," vertelt studente Deanne. "Daarnaast vind ik de persoonlijke aandacht prettig. Ik ben vaak snel afgeleid, dus dan zijn de kleine klassen erg fijn."



Docenten uit de praktijk

Docenten binnen particulier onderwijs zijn vaak universitair geschoold. De docenten van Hogeschool Tio zijn daarnaast ook allemaal professionals uit het werkveld. Zij weten als geen ander wat er speelt in de branche. Studente Annemijn, die op veertienjarige leeftijd al begon met ondernemen, spreekt regelmatig met Tio-docenten over haar bedrijf. "Vanwege hun ervaring in het vakgebied hebben ze veel kennis en kan ik met concrete vragen bij ze terecht, dat is fijn."



Versneld studeren

Sommige particuliere hogescholen bieden de mogelijkheid versneld te studeren. Met name voor ondernemende en ambitieuze studenten die graag snel een waardevol diploma op zak willen, kan dat een uitkomst zijn. Zo kan de mbo-opleiding Commercieel Business Management van Tio in twee of zelfs één jaar worden afgerond en de hbo-opleiding International Business Management in drie jaar.



Internationale ambities

Studenten met internationale ambities kunnen hun hart ophalen bij particuliere hogescholen zoals Tio. Dankzij buitenlandse stages, studiereizen en samenwerkingen met internationale partneruniversiteiten worden de studenten klaargestoomd voor een internationale carrière. Het bedrijfsleven kent immers geen grenzen. De hbo-businessopleiding kan bovendien op twee Tio-vestigingen, Utrecht en Amsterdam, ook in het Engels gevolgd worden.



Studeren op maat

Studenten met de ambitie om al tijdens hun studie te ondernemen zijn bij een particuliere hogeschool als Tio aan het juiste adres. Door het persoonlijke en kleinschalige onderwijs kunnen studieprogramma’s op maat worden aangeboden. Studenten kunnen zo zowel het beste uit hun studie als uit hun onderneming halen. Businessstudent Sam gedijt goed bij de persoonlijke benadering van Tio. "Ik kan mijn bedrijf goed combineren met mijn studie. Daarnaast kan ik veel leren van de docenten met hun ervaring uit het werkveld."



Beste businessopleiding

Niet geheel toevallig is de hbo-opleiding International Business Management van Tio voor het vijfde jaar op rij door de Keuzegids uitgeroepen tot beste businessopleiding van Nederland, en ook de mbo-opleiding Commercieel Business Management heeft het predicaat ‘topopleiding’ gekregen in de Keuzegids Mbo. In de Keuzegids worden met name de onderwijskwaliteit en de juiste voorbereiding op de beroepspraktijk geprezen. Zodat uw kind na zijn of haar studie helemaal klaar is voor een succesvolle carrière.