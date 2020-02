 Kwart werkenden wil meer vakantiedagen voor collega’s met kinderen

38 procent zou graag extra vakantiedagen kopen - 27 procent van de werkende Nederlanders vindt dat werknemers met kinderen meer vakantiedagen moeten krijgen dan hun kinderloze collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van Brunel onder 1.650 sollicitanten van achttien jaar of ouder. Meer dan een derde van de ondervraagden zou graag een gedeelte van zijn of haar loon afstaan om meer vakantiedagen te kopen.



Waar een derde van de werkende mannen voorstander is van meer vakantiedagen voor werknemers met kinderen, bedraagt dit percentage onder hun vrouwelijke collega’s slechts 23 procent. "Sinds het begin van 2019 is het geboorteverlof voor partners flink uitgebreid: van twee dagen naar een hele werkweek (bij een fulltime dienstverband)," zegt Patricia Koten, Corporate HR Consultant bij Brunel. "Vanaf juli 2020 kunnen partners daarnaast tot vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Maar een kind opvoeden begint daarna natuurlijk pas. Deze resultaten laten zien dat er onder een aanzienlijk gedeelte van de werkende ouders behoefte is aan (extra) vrije tijd."



Werkdruk

Meer dan een derde van de ondervraagden zou graag een gedeelte van zijn of haar loon afstaan om meer vakantiedagen te kopen. Koten: "Een mogelijke verklaring kan zijn dat werknemers de werkdruk als te hoog ervaren en door middel van meer vrije dagen tot een betere werk- privé balans proberen te komen. Het kan echter ook betekenen dat iemand gewoon graag vrij is."

Voor maar liefst 28 procent van de ondervraagden is een te hoge werkdruk zelfs een reden om van baan te veranderen, zo blijkt uit het onderzoek. "Hoewel Nederland kampioen deeltijdwerken is, hoeft dit niet te betekenen dat de werkdruk voor parttimers minder is. Internet, apps en moderne technologie hebben de grens tussen werk en privé steeds meer vervaagd."



Buiten kantooruren bezig met werk

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 38 procent van de ondervraagden geregeld buiten werktijd en in het weekend werk gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Koten: "Medewerkers kunnen tegenwoordig altijd en overal online zijn. Dat is een mooi gegeven, maar kan tegelijkertijd voor veel onrust zorgen, omdat het werk op deze manier nooit stopt. Het helpt als werkgevers duidelijke afspraken maken over werken buiten kantooruren en werknemers beter hun grenzen aangeven."

Dat het maken van duidelijke afspraken een goed idee is, blijkt ook uit de bereidheid van respondenten om werk gerelateerde activiteiten in hun vrije tijd uit te voeren. Op de vraag in hoeverre ze bereid zijn om buiten werktijd een telefoontje van hun baas of leidinggevende op te nemen, geeft maar liefst 32 procent aan altijd bereid te zijn om zo’n telefoontje te beantwoorden en is 31 procent bereid om mail die buiten werktijd binnen komt te reageren.