 75 procent van de bedrijven past supply chain aan om toekomstbestendig te blijven

Hoe gaan supply chain- en logistieke bedrijven om met veranderingen op de lange termijn - BluJay Solutions publiceert voor de derde keer de belangrijkste bevindingen van zijn jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken in de logistieke sector en supply chains. Het rapport, ‘Creating Resilience Amid Disruption’, biedt inzicht in hoe supply chains aangepast worden om succesvol te blijven, in hoe logistieke organisaties de wereldwijde ontwrichting door COVID-19 hebben doorstaan en hoe zij hun supply chain toekomstbestendig willen maken.



De pandemie blijkt een katalysator voor verandering te zijn. Driekwart van de ondervraagde bedrijven zegt hun supply chain-werkwijze te gaan aanpassen op basis van de lessen die ze uit de pandemie hebben geleerd.



Veerkrachtige supply chain

Hoewel de pandemie aan de ene kant heeft gezorgd voor een grote verstoring van de supply chain, was het ook als een aanjager voor verandering en innovatie. In totaal verwacht 75 procent van de respondenten gematigde tot extreme veranderingen door te gaan voeren in de manier waarop zij hun supply chains ontwerpen en exploiteren. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat ze veerkrachtiger worden.

Op de vraag welke functies of processen binnen hun supply chain de meeste verandering of evaluatie vereisen, staan de IT-capaciteiten (61 procent) en het personeelsbeleid (58 procent) in de top twee. Voor veel bedrijven heeft de snelle en onverwachte verschuiving naar thuiswerken tekortkomingen in hun HR-beleid en IT-capaciteiten aan het licht gebracht. Vooral bedrijven die afhankelijk zijn van on-premise applicaties die niet toegankelijk zijn via de cloud ervaarden dit.

Een meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat het creëren van een veerkrachtige supply chain begint met het ontwikkelen van sterkere, meer transparante relaties met de belangrijkste leveranciers (53 procent). Samen met (interne) trainingen van medewerkers (49 procent) en het uitbreiden en diversifiëren van het personeelsbestand (43 procent) vormt dit de top drie van stappen die bedrijven verwachten te zetten.

Ook het inzicht in vraag en aanbod wordt in de toekomst nog belangrijker; een belangrijke les die uit de pandemie is geleerd is het belang van realtime zichtbaarheid in vraag en aanbod om efficiënt te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. De mogelijkheid om verschillende scenario’s vooraf in kaart te kunnen brengen en simuleren om zo proactief voor te kunnen bereiden op de toekomst is daarbij van kritiek belang.



Disruptie binnen de supply chain

"Disruptie is altijd al een onderdeel geweest van het beheer van de supply chain, maar de snelheid en omvang van de enorme verstoring die organisaties in 2020 hebben ervaren is ongekend. De supply chain van bijna elk bedrijf ter wereld is beïnvloed, waarbij sommige bedrijven hun activiteiten stop hebben gezet en anderen moeite hebben om aan de onverwachte toename van de vraag te voldoen," aldus Patrick Maley, Chief Marketing Officer bij BluJay Solutions. "De pandemie heeft duidelijk laten zien hoe belangrijk veerkracht voor de supply chain is voor zowel succes als de kans op overleven. De resultaten van het onderzoek leveren nuttige resultaten op en zullen gesprekken tussen alle belanghebbenden op gang brengen om zo slimmere, betere en veerkrachtige supply chains te creëren."

Supply chain-professionals uit de industrie, waaronder productie, retail en logistieke serviceproviders (LSP’s) werden ondervraagd voor het onderzoek over de onderwerpen innovatie, klantervaring en technologie. De deelnemers identificeerden zelf de prestaties van hun bedrijf ten opzichte van branchegenoten, samen met de cultuur ten opzichte van toepassing van technologie. Nieuw dit jaar in het onderzoek is de selectie voor de generatie van de respondenten, om de data te analyseren in het kader van het generatieperspectief. Deze verschillende perspectieven tonen opnieuw de diverse focusgebieden aan: zo erkennen Milennials en Generatie Z het belang van Business Intelligence (BI) en Machine Learning in het leveren van een verbeterde klantervaring (24 procent), terwijl slechts 7 procent van de Silent Generation en Baby Boomers dit als belangrijke ontwikkeling ziet.



Lees het volledige rapport ‘Creating Resilience Amid Disruption’ op supplychainresearch.info