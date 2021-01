 Vier (logistieke) banen die door de Brexit belangrijker zijn dan ooit

Een groeiend aantal bedrijven geeft de supply chain een steeds belangrijke plek in de organisatie - Vier op de tien (39 procent) logistieke professionals zegt dat de onzekerheid over de handel de grootste belemmering is voor innovatie in de supply chain van hun bedrijven, zo blijkt uit het laatste wereldwijde onderzoek van BluJay Solutions.



Ruim een derde (34 procent) van de logistieke professionals is van mening dat hun bedrijf belangrijke of zelfs extreme veranderingen doorvoert in de manier waarop de supply chain is ontworpen en hoe deze werkt, als gevolg van de lessen ze hebben geleerd tijdens de coronapandemie.

De recente ontwikkelingen worden door professionals en bedrijven nauwlettend in de gaten gehouden, mede door de nieuwe impact door de Brexit, die reeds officieel werd. De lessen vanuit COVID-19 zorgden al voor een verandering in werkgelegenheid, en ook door de Brexit is dit het geval. Deze verandering in werkgelegenheid zal volgens Michiel de Neef, Global Product Manager bij BluJay Solutions, resulteren in nieuwe banen én huidige banen die steeds belangrijker worden voor organisaties. Hij voorspelt dat de supply chain-sector de komende jaren een flinke toename zal zien in de volgende banen:



Douanebeambten en interne douaneteams

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, is het vervoer van goederen over de grens tijdrovender en arbeidsintensiever geworden. Nederland is een belangrijke toegangspoort tot Europa omdat de meeste goederen die in de EU worden geïmporteerd en geëxporteerd via Nederlandse luchthavens of havens worden vervoerd. Ook staat het Verenigd Koninkrijk nog steeds in de top vijf van belangrijkste exportlanden voor Nederland. Het hebben van de juiste vaardigheden – zoals het verzorgen van declaraties, oog voor detail en het snel kunnen schakelen in de coördinatie van grote volumes – en de juiste professionals om het douaneproces soepel te laten verlopen, is dus essentieel voor de toekomstbestendigheid van de supply chain van bedrijven. Alleen met de juiste douanebeambten en -teams met de benodigde vaardigheden worden vertragingen aan de grens tot een minimum beperkt.



Logistieke planners

De veerkracht van de supply chain bleek de afgelopen periode, tijdens de pandemie, een cruciale factor voor bedrijven in alle sectoren. Activiteiten moeten snel op- en afgeschaald kunnen worden om te voldoen aan de constant veranderende vraag vanuit de markt. Logistieke planners zijn daarvoor belangrijke medewerkers: zij verkennen en beoordelen nieuwe potentiële handelsroutes en helpen activiteiten op te schalen of af te bouwen om zo niet alleen aan de vraag te voldoen, maar ook eventuele risico’s te beperken. Vooral in de chaos tijdens en na de Brexit hebben zij een essentiële rol hebben: de logistieke planner is de medewerker en expert die bovenop de ontwikkelingen zit, kennis van de juiste (TMS) systemen heeft en alle kennis heeft van zowel planning, het beschikbare netwerk en de requirements die horen bij zendingen. Door de aanwezigheid van een logistieke planner kunnen bedrijven sneller en flexibeler inspelen op ontwikkelingen, nieuwe toepassingen en nieuwe (Brexit) regels.

Voor kleinere bedrijven die geen fulltime logistiek personeel intern kunnen aannemen, biedt de digitaliseringsslag die de logistieke sector de afgelopen jaren heeft gemaakt een oplossing, namelijk Logistics-as-a-Service. Hoewel dit voornamelijk in de US wordt ingezet, wordt het ook hier steeds gebruikelijker.



IT-experts en personeel op locatie voor gezamenlijke levering

Door de Brexit wordt er een impuls gegeven aan een meer protectionistisch handelsbeleid, met als gevolg een ‘lokaal’ koopgedrag op consumentniveau. Meer lokale gespecialiseerde productie betekent een sterker gedistribueerde supply chain voor bedrijven. Er moet een nieuw samenwerkingsmodel worden ontwikkeld om dit grotere aantal voorraadpunten, productie, distributie en vooral levering te kunnen afhandelen. Dit kan leiden tot een post-Brexit groei van zowel de functies ‘in de praktijk’ als in de IT-teams die de werkzaamheden van meerdere logistieke teams en honderden kleine leveranciers kunnen coördineren.



Chief Supply Chain Officer

Een groeiend aantal bedrijven geeft de supply chain een steeds belangrijke plek in de organisatie. In de toekomst gaan steeds meer bedrijven een dergelijke aanpak hanteren naarmate de sector nieuwe uitdagingen in de supply chain probeert op te lossen. Het nu op tijd kunnen leveren na de ervaren disruptie van de Brexit is de sleutel tot het creëren van concurrentievoordeel in elke markt. "Hoewel de focus van de supply chain op het verlagen van de kosten duidelijk niet verdwijnt, moet het in balans zijn met de focus op het optimaliseren van de klantervaring. Een must voor degenen die zich willen onderscheiden in een snel veranderende sector," aldus De Neef. "Een Chief Supply Chain Officer in het managementteam wordt echt onmisbaar in de toekomst."

"Juist nu, in de eerste maand van 2021, moeten organisaties duidelijk hebben met wie ze willen samenwerken, zodat ze op tijd kunnen leveren," zegt Herman Strijtveen, Global Product Manager bij BluJay Solutions. "Wij zijn onlangs benoemd tot ‘Ready for Brexit’ softwareleverancier voor Portbase. Dit betekent dat we kant-en-klare oplossingen bieden die onze klanten nodig hebben om in heel 2021 snel vracht te vervoeren via de Nederlandse havens. De applicaties van BluJay ondersteunen de processen die nodig zijn voor elektronische douaneaangiften en pre-notificatie via Portbase, evenals de douanevereisten voor andere landen in de wereld. Hierdoor kan het logistiek personeel sneller en efficiënter werken." Een ontwikkeling die goed past in de banenontwikkeling in de logistieke markt, en een voorbeeld van Logistics-as-a-Service.