Vijf Amerikaanse experts over de toekomst van blockchain

GS1 standaarden fundamenteel voor de evolutie van blokchain - Eén van de mythes over blockchain is dat data volkomen accuraat zijn. Een uniforme standaard voor blockchain is nog lang niet klaar en effectief over meerdere kanalen. Het zijn de uitspraken van vijf Amerikaanse supply chain-experts die hun inzichten deelden met journalist Jim McMahon van GlobalTradeMag.com over de uitdagingen en adoptie van blockchain.



Als er bijvoorbeeld een probleem is met voedselveiligheid kan het tot wel 45 tot 60 dagen duren om dossiers over dat product te achterhalen. Mogelijk duizenden boerderijen moeten worden onderzocht, omdat documenten nog vaak op papier worden bewaard. Als deze informatie toegankelijk zou zijn via blokchain, zou binnen enkele seconden de mogelijk besmette boerderijen al snel van duizenden naar minder dan tien kunnen worden teruggebracht.

Reden voor Amerikaanse bedrijven om zich te richten op het opzetten van een universeel geaccepteerd platform voor blockchain.



Kevin Otto van GS1 US geeft daarbij aan dat zichtbaarheid in de keten één van de eerste dingen is waar bedrijven bij blockchain naar kijken. De vraag daarbij is: hoe verbetert het hun proces? ‘GS1 standaarden worden in veel sectoren al op grote schaal gebruikt voor het identificeren, vastleggen en delen van informatie. GS1 bevindt zich in een unieke positie om de interoperabiliteit tussen blockchain-gebruikers te bevorderen. Want eigenlijk zijn de GS1 standaarden fundamenteel voor de evolutie van blockchain.’



Vijf Amerikaanse experts met hun blik op de ontwikkelingen van blockchaint:



1 IBM: ‘Veel mensen beschrijven die blokchain als het gouden idee. Dat is het niet.’

Sinds 2016 werkt IBM aan de implementatie van blockchain-toepassingen. Ze zijn lid van Hyperledger, een open-source samenwerkingsverband om blockchaintoepassingen te stimuleren. Stephen Rogers, vicepresident Blockchain Initiatives for Supply Chain: ‘Het internet of Things (IoT) en blockchain worden gezien als twee afzonderlijke technologieën, maar zij zullen in de toekomst samenkomen. Want u wilt goede informatie hebben en er zeker van zijn dat u die informatie kunt vastleggen over waar het wordt geproduceerd (de bron), waar het naartoe word verscheept en naar welke winkels. Veel mensen beschrijven die blokchain als het gouden idee. Dat is het niet. Het is een technologie die zich richt op een specifieke set van problemen.’



2 CSCMP voor supply chain-professionals: ‘Blockchain net als RFID enkele jaren geleden’

De Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) is een netwerk van meer dan 6.000 supply chain professionals wereldwijd. Rick Blasgen, voorzitter en CEO: ‘Blockchain is net zoiets als RFID enkele jaren geleden was. We hebben de technologie, maar we weten nog niet goed wat we ermee kunnen. In pilots wordt gekeken hoe de technologie voor bedrijven kan werken. Het is in zekere zin een beetje een sprong in het diepe. Ik denk dat track-and-trace de belangrijkste trekpleister voor blockchain wordt: meer inzicht in waar de voorraad is geweest en waar deze op ieder moment zich in de supply chain bevindt.’



3 Burris Logistics: ‘Een uniforme standaard nog lang niet klaar’

‘Er bestaan al systemen voor gegevensuitwisseling in de toeleveringsketen die blokchain ondersteunen’, begint John Haggerty, vicepresident en business development Burris Logistics. ‘De GS1-128 barcode bijvoorbeeld biedt een wereldwijde standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven. U kunt de code serialiseren en er bijvoorbeeld een expiratiedatum inzetten. Bij visproducten, zoals sint-jakobsschelpen uit de Noord-Atlantische Oceaan, worden producten gelabeld met GPS-coördinaten, opnamelocatie, datum en tijd van de oogst. De GS1-128 is klaar voor integratie met de blokchain. Nu zorgen slechts enkele bedrijven - zoals Dole en Driscoll's - voor tracering via blockchain. Fundamenteler dan het integreren van bedrijven met blockchain is standaardisatie. Onze inspanningen moet zich richten op het opzetten van een universele taal met standaarden van een erkend onafhankelijk standaardisatieorganisatie, met een open source zoals we die kennen van het internet. Een uniforme standaard voor blockchain is nog lang niet klaar.’



4 Center for Supply Chain Research: ‘Een mythe over blockchain is dat data volkomen accuraat is’

Het Center for Supply Chain Research verbindt onderzoekers en professionals van toonaangevende organisaties in een community die de toekomst van de supply chain-discipline vormgeeft. Steve Tracey is uitvoerend directeur: ‘De toepassing van blockchain op de lange termijn zijn dingen als slimme contracten, zodat het proces van bestelling tot en met het (automatisch) betalen van de factuur kan worden versneld. Een andere toepassing is het tracken en traceren van de herkomst van een product tot aan het gebruik. Maar het belangrijkste is de mythe dat data in blokchain volkomen accuraat is. Dat is het niet. Als u slechte data in een blokchain stopt, is de enige manier om die slechte data te corrigeren door de juiste data toe te voegen."



5 Food Marketing Institute: ‘Producten kunnen traceren tot aan de oorsprong belangrijk’

Rick Stein, vicepresident Fresh Foods van het Food Marketing Institute (33.000 voedingswinkels en 12.000 apotheken): ‘Wij geloven sterk in het belang van de veiligheid van producten en het toegenomen gebruik van technologie als middel om informatie te delen met partners in de toeleveringsketen. Onze bedrijven zullen zelf kiezen welke technologieën ze willen gebruiken, maar de mogelijkheid om producten te traceren tot aan de oorsprong is een belangrijk onderdeel. Blockchain is één van de gebruikte technologieën, maar het zijn de gegevens die erin komen die van cruciaal belang zijn voor het succes".