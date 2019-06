 Werknemers kijken uit naar vierdaagse werkweek door de komst van technologie

Technologie verbetert de roductiviteit en efficiëntie - Uit nieuw onderzoek van Ricoh blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse werknemers (56 procent) denkt dat technologie in de toekomst een vierdaagse werkweek mogelijk kan maken.



Technologie verbetert namelijk hun productiviteit en efficiëntie. Het onderzoek analyseert de kijk van werknemers op productiviteit.

De overgang naar een vierdaagse werkweek is voor de meesten van ons nog ver weg. Op basis van het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de werknemers graag een grotere betrokkenheid op het werk wil tonen. Ook willen werknemers, ongeacht hun leeftijdsgroep, hun productiviteit verhogen door middel van training en technologie. Het merendeel van de werknemers (61 procent) geeft ook aan meer te willen bijdragen aan hun werk.



Vaardigheden verbeteren

De helft van de Nederlandse werknemers (52 procent) verwacht dat zij gedurende hun loopbaan hun vaardigheden moeten verbeteren. 62 procent meent dat technologie een centrale rol moet spelen om hen te helpen om zo goed mogelijk te werken. Rondom het thema ‘de impact van technologie op de werkgelegenheid’ zei ongeveer drie op de tien werknemers dat automatisering (35 procent) en AI (27 procent) hen waarschijnlijk kunnen helpen in hun rol.

Bijna twee derde van de werknemers (62 procent) is ook van mening dat de beste bedrijven investeren in digitale technologieën voor de bijscholing van hun personeel. Dit onderstreept de impact die de juiste tools en opleidingen hebben op de werknemerstevredenheid en productiviteit. Uit het onderzoek bleek verder dat er weinig onenigheid bestaat tussen de verschillende generaties.

Maurits Aalders, Marketing Director, Ricoh Nederland: "Nederlandse bedrijven zouden door deze resultaten aangemoedigd moeten worden om hun werknemers in staat te stellen impact te hebben op het werk en meer voor elkaar te krijgen. Ons onderzoek toont aan dat hogere productiviteit niet bereikt wordt met het afdwingen van werknemers om harder te werken. Wat wel substantiële resultaten oplevert - en mogelijk ook een kortere werkweek - zijn op technologie gebaseerde efficiëntieverbeteringen en het helpen van werknemers bij het aanleren van nieuwe vaardigheden."