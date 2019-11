 Nooit meer een ‘Blue Monday’!

Zo gaat u wél met een goed gevoel naar uw werk! - Wanneer op zondagavond het besef doordringt dat het weer bijna maandag is en een nieuwe werkweek begint, kan dat bij sommige mensen leiden tot een golf van angst.



Alex Pachulski, Chief Product Officer en mede-oprichter van Talentsoft legt uit waar dat gevoel vandaan komt, maar ook wat er tegen kan worden gedaan.

"Veel volwassen hebben nog steeds datzelfde angstige gevoel dat ze als kind hadden op de eerste schooldag na een vakantie. Wanneer we na het weekend of een vakantie weer aan het werk gaan, verlaten we een fijne omgeving met vrienden en familie. Die ruilen we in voor een professionele omgeving. En daarin moeten we ons constant aanpassen. Aan gewoontes, rituelen en bestaande processen op het werk," aldus Pachulski.

"Die verandering van omgeving is vaak de oorzaak van stress of angst," vertelt hij. "Zeker wanneer we te maken hebben met een manager die zich als een tiran gedraagt of met collega’s die ons als grof vuil behandelen. We kunnen die angst laten overheersen, maar er ook wat aan proberen te doen en zo de controle terug in handen nemen. Dat begint ermee dat we onszelf beter moeten leren kennen en onze kernkwaliteiten, die ons als persoon uniek maken, omarmen."



Hoe goed kent iemand zichzelf?

Pachulski: "Opgaan in de massa zonder dat we het gevoel hebben ons te kunnen onderscheiden, is ellendig. Het is voor sommige mensen best moeilijk om aan te geven hoe zij graag werken of in het leven staan. Als we dat niet doen, kan dat uiteindelijk het gevoel opleveren dat we constant worden tegengewerkt.

We moeten aan onze manager en collega’s uitleggen wat onze ambities zijn, maar ook wat ons zorgen baart. En dat zonder bang te zijn om over onszelf te praten en ons kwetsbaar op te stellen. Inspirerende projecten waarvoor iemand ‘s ochtends uit zijn bed springt, krijgt niemand in zijn schoot geworpen. Zeker niet wanneer we ons afsluiten en niet van ons laten horen."

Pachulski benadrukt dat het belangrijk is om niet te blijven hangen in angsten: "Probeer ‘opnieuw op te starten’ en dingen anders aan te pakken. Daarbij is het wel essentieel dat we mensen om ons heen verzamelen die ondersteuning en een luisterend oor bieden gedurende deze periode. Het kan voor sommige mensen namelijk best lastig zijn om eerlijk te zijn naar een manager of collega’s, die misschien wel negatief aankijken tegen die nieuwe aanpak."



Kritiek is goed voor iemands ontwikkeling

"Het is makkelijker gezegd dan gedaan om ons niet langer druk te maken over het oordeel van anderen", geeft Pachulski toe. "Om dit tegen te gaan, moeten we onze mindset veranderen. Carol Dweck legt dat in haar boek ‘Mindset: The New Psychology of Success’ goed uit. We moeten stoppen bang te zijn voor kritiek, omdat we anders niet kunnen groeien. Het opzoeken van feedback hebben we nodig om onszelf te kunnen verbeteren en ontwikkelen."

Pachulski vindt dat de ontwikkeling van het individu meer aandacht mag krijgen in het onderwijssysteem: "Onderwijs zou niet moeten gaan over het tevreden stellen van leraren als voorwaarde om over te gaan naar een volgend jaar, af te studeren, een goede baan te hebben of simpelweg gelukkig te zijn. Nee, onderwijs zou moeten gaan over het ontwikkelen van onze eigen vaardigheden en kwaliteiten die de basis leggen voor de rest van ons leven en alle projecten waar we mee bezig gaan zijn. Alternatieve onderwijsprogramma’s zoals die van Montessori dragen daar in tegenstelling tot de meeste traditionele onderwijsprogramma’s wel aan bij."



Doelen stellen

Pachulski geeft tot slot het volgend advies: "We moeten altijd blijven onthouden waarom we doen wat we doen. Onze eigen doelen stellen in plaats van dat anderen dat vóór ons doen. En elke dag beschouwen als een kans om onszelf te verbeteren. Deze andere manier van denken kan ons leven veranderen."