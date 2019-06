 Werknemers willen vierdaagse werkweek met langere werkdagen

Meerderheid Europese werknemers (56 procent) heeft liever een vierdaagse werkweek - Ruim de helft van de Europese werknemers (56 procent) zou liever vier dagen per week werken als ze hiervoor konden kiezen. De overgrote meerderheid hiervan (78 procent) is echter niet bereid om salaris in te leveren en gaat liever voor een vierdaagse werkweek met langere werkdagen.



Dat blijkt uit het onderzoek The Workforce View van ADP. ADP onderzocht hoe ruim 10.000 werknemers uit Europa, waaronder 1.400 Nederlanders, denken over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk.



Leeftijdscategorie 35-44 jaar meest voorstander van vier dagen werken

Vier dagen per week werken wordt door veel werknemers in Europa verkozen boven een vijfdaagse werkweek met reguliere uren. Vooral medewerkers in de leeftijd van 35-44 jaar zijn geneigd voor een vierdaagse werkweek te kiezen (59 procent). Onder de jonge generatie (tot 24 jaar) en 55+’ers leeft dit wat minder en wil de helft zijn reguliere uren aanhouden. Vier dagen werken tegen een lager loon is voor alle leeftijdsgroepen niet aantrekkelijk. Slechts dertien procent gaat voor een week van vier reguliere werkdagen en neemt daarbij genoegen met minder salaris.



Meer flexibiliteit

Binnen Europa zijn werknemers eensgezind als het gaat om de populariteit van de vierdaagse werkweek. In Nederland (61 procent) is de meerderheid van de werknemers voor een kortere werkweek, net als in landen zoals Spanje (63 procent), het Verenigd Koninkrijk (61 procent) en Frankrijk (60 procent). Er is één opvallende uitschieter: in Polen werkt maar 38 procent van de werknemers liever vier dagen per week.

"Het thema leeft onder een brede groep werknemers in heel Europa, maar het is lastig om hier als werkgever aan tegemoet te komen als de meerderheid niet direct bereid is om hiervoor salaris in te leveren," zegt Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland. "Werkgevers kunnen deze uitkomsten ook breder interpreteren en kijken naar andere mogelijkheden om medewerkers meer flexibiliteit te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van de mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen door het inzetten van een bonus of dertiende maand."