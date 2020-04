 Fitheid Nederland holt terug tijdens lockdown

Fysieke en mentale fitheid holt achteruit - Sinds het begin van de intelligente lockdown besteedt werkend Nederland gemiddeld 40 procent minder tijd aan sport. De waardering van de mentale fitheid is gezakt van een royale 7,5 naar een 6,9. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1000 werkende Nederlanders, in opdracht van BeFrank. BeFrank pleit voor het keren van deze tendens.



Nederland is nu sinds half maart in lockdown. Voor de kinderopvang en lagere scholen worden de regels nu versoepeld, zo kondigde minister-president Rutte afgelopen dinsdag aan. Maar voor bedrijven en horecagelegenheden blijven de maatregelen onverminderd streng. Ook de sportscholen blijven potdicht. Ondertussen lijkt het alsof Nederlanders massaal alternatieven hebben gevonden om aan hun fysieke en mentale gezondheid te werken. Er wordt volop gefietst, hardgelopen en gewandeld. En heel veel mensen volgen online hun yoga of fitness-lessen. Zo lijkt het.



Massa’s mensen gestopt met sporten

De werkelijkheid is anders, zo blijkt uit het onderzoek dat BeFrank liet uitvoeren. Bij deze Nederlanders die voorheen gemiddeld 4,5 uur per week sportten, is dat met bijna 2 uur gekelderd naar 2,6 uur. Uitgesplitst naar de verschillende activiteiten is het altijd al populaire wandelen de grote winnaar. Koos voorheen 40 procent van de ondervraagden voor deze vorm van lichaamsbeweging, nu wandelt bijna 60 procent van hen regelmatig. Jan Hein Rhebergen, commercieel directeur van BeFrank: "Mooi te zien dat veel mensen een alternatief zoeken en zo alsnog aan hun beweging komen. Maar de andere uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat het totaalbeeld verre van rooskleurig is. We besteden 40 procent minder tijd aan bewegen en het aantal mensen dat helemaal niet sport is gestegen van 25 procent naar 33 procent. Van een kwart naar een derde."



Fysieke en mentale fitheid holt achteruit

Het onderzoek brengt nog meer negatieve ontwikkelingen aan het licht. De liefhebbers van fitness en zwemmen zijn blijkbaar maar voor een zeer beperkt deel uitgeweken naar alternatieve activiteiten nu de sportschool en het zwembad gesloten zijn. "Ook de mentale fitheid heeft flinke klappen gekregen," stelt Rhebergen, tot zijn grote spijt vast. "Dat men gemiddeld het cijfer 6,9 geeft aan hoe men zich momenteel

voelt, lijkt nog wel hoopgevend. Iedereen heeft last van de maatregelen. Helaas geeft bijna een derde (32 procent) van de ondervraagden zijn of haar huidige gemoedstoestand maximaal een mager zesje. Of flink minder."



Jongere generaties en horecamedewerkers zitten slecht in hun vel

Ingezoomd op de beroepsgroepen, blijken de horecamedewerkers het hardst getroffen. Gaf voorheen 14 procent zichzelf een onvoldoende voor mentale fitheid, is dat nu 45 procent. Nog somberder is het beeld na uitsplitsing per leeftijdscategorie. Dan scoort de groep onder de 30 jaar het ongunstigst: maar liefst 26 procent geeft zichzelf het cijfer ‘5’ of minder. Dat was tot voor kort negen procent. "Dat veel mensen minder lekker in hun vel zitten, is geen verrassing," aldus Rhebergen. "Ieders leven staat op zijn kop. Niemand heeft dit eerder meegemaakt en we weten ook niet wanneer alles weer op gang komt. Zelf let ik in ieder geval wel op dat ik voldoende beweeg. En ik hoop van harte dat nog meer mensen dat doen. Een online workout of even hardlopen bijvoorbeeld. Binnen de regels van het RIVM uiteraard. Al is het maar een half uurtje per dag. Dat is de beste manier om uw hoofd leeg te krijgen. En dan zijn we straks nog fit als de maatregelen versoepeld worden.

Overige feiten

- 74 procent sport individueel zonder trainer en zonder sportapp of podcast

- 37 procent sport tegelijkertijd met huisgenoten

- Vanzelfsprekend wordt er niet of nauwelijks nog gedanst of aan teamsporten gedaan.