 Eén op de vijf mannen denkt topsporter te kunnen worden

Vrouwen schatten zichzelf een stuk lager in - Van de werkende mannen in Nederland denkt twintig procent topsporter te kunnen worden, wanneer hij alles op alles zou zetten om dit te bereiken. Van deze twintig procent weet zes procent zelfs zeker dat hij dat zou kunnen worden. Mannen schatten zichzelf hoger in dan vrouwen. Van hen denkt slechts vijftien procent dat zij, wanneer zij alles op alles zou zetten, waarschijnlijk of zeker topsporter kan worden.



Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 werkenden, gedaan door Opleiding.nl.



Wetenschapper en uitvinder haalbaarder

Een nog groter verschil tussen mannen en vrouwen zit bij hun inschatting van de mogelijkheid om wetenschapper te worden. Van de mannen denkt maar liefst 37 procent waarschijnlijk of zeker wetenschapper te kunnen worden. Bij vrouwen ligt dit percentage bijna tien procentpunten lager, op 28 procent. De kans om uitvinder te kunnen worden, schatten zowel de mannen als vrouwen wat lager. Respectievelijk 27 en achttien procent denkt dat het waarschijnlijk of zeker mogelijk is om uitvinder te kunnen worden wanneer alles op alles wordt gezet.



Promotie, baan van leidinggevende, rijker

Als werkenden alles op alles zouden zetten, weten ze zeker dat ze promotie kunnen maken (35 procent), rijker kunnen worden (33 procent) en de baan van hun leidinggevende kunnen krijgen (29 procent). Respectievelijk nog eens 42, 43 en 30 procent acht deze kans waarschijnlijk wanneer hij/zij alles op alles zou zetten om dit mogelijk te maken. Mannen schatten op alle vlakken hun kansen hoger in dan vrouwen.

Steven Steenbergen, directeur Opleiding.nl: "Het onderzoek laat zien dat men denkt echt veel te kunnen bereiken wanneer zij alles daarvoor aan de kant zetten. Het is mooi om te zien dat we zo’n geloof in onszelf hebben en bij Opleiding.nl geloven we dat dat geloof in uzelf essentieel is om te kunnen groeien in uw ontwikkeling. Daarbij moet u, om sommige dromen te bereiken, een opleiding of training volgen."