 Werkzoekende wil gelijkwaardige behandeling door recruiter

Mensen binnenhalen? Behandel ze gelijkwaardig - Hoe hoger een werkzoeker is opgeleid, hoe belangrijker hij het vindt om gelijkwaardig behandeld te worden tijdens een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter in samenwerking met Intelligence Group. Ruim 15.000 mensen die op zoek zijn naar een baan werden ervoor aan de tand gevoeld.



In het onderzoek werd werkzoekers gevraagd naar wat zij het belangrijkst vinden bij een sollicitatieprocedure. Wat blijkt: ‘een gelijkwaardige gesprekspartner van de werkgever zijn’ is het op-een-na populairste antwoord! Maar liefst 37 procent van de respondenten is die mening toebedeeld.

Met die tweede plek, staat ‘een gelijkwaardige gesprekspartner zijn’ alleen in de schaduw van ‘geen standaard reacties’. Laatstgenoemde optie werd aangekruist door 39 procent van de werkzoekenden. Maar los van het feit ‘een gelijkwaardige gesprekspartner zijn’ het zilver pakt, is er nog iets anders aan de hand. Iets interessants.



Vmbo

Wie de resultaten van het onderzoek sorteert naar opleidingsniveau, ziet namelijk een stijgende grafiek in de antwoorden. In andere woorden: hoe hoger een werkzoeker is opgeleid, hoe belangrijker hij het vindt dat hij als gelijke het sollicitatiegesprek met zijn werkgever ingaat.

We nemen u even mee. In totaal wil 37 procent van de werkzoekers vooral een gelijkwaardige gesprekpartner van zijn interviewer zijn. Maar stel u de vraag aan sollicitanten die alleen een vmbo-diploma hebben, vindt slechts 29 procent dat van belang. Deze groep heeft bijvoorbeeld een stuk liever dat het sollicitatieproces niet te lang duurt (37 procent).



Mbo en hbo

Kijkt u naar werkzoekers die het mbo hebben afgemaakt, dan ziet u al meer respondenten die warmlopen voor een gelijkwaardige stem aan de andere kant van de tafel. 34 procent van hen vindt gelijk zijn aan de werkgever een van de belangrijkste dingen tijdens een sollicitatie.

Neemt u de hbo’ers, dan ziet u het cijfer opnieuw klimmen. Gelijke monniken, gelijke kappen, vindt 40 procent van deze groep. Dat is dus al elf procent meer dan bij de vmbo’ers, waar we dit verhaal begonnen.



Universitaire opleiding

U heeft inmiddels door welke kant dit opgaat. En inderdaad: om te zien hoeveel wo’ers zich in een sollicitatiegesprek gelijk willen voelen, moet u een ladder meebrengen, zo hoog is het percentage. Weet u nog dat van de vmbo’ers slechts 29 procent gelijkwaardig het sollicitatiegesprek in wil gaan? Bij mensen die de universiteit hebben afgemaakt is dat cijfer 43 procent. Bijna anderhalf keer zo hoog!



Een beetje mazzel

Ben u nou zo’n hoogopgeleide werkzoekende? Vind u het echt belangrijk dat u tijdens een sollicitatiegesprek een even hoge stoel hebt als u werkgever? Dan moet u allereerst een beetu mazzel hebben met u recruiter. Sommigen zullen hun best doen u als gelijkwaardige bij het gesprek te betrekken. Anderen vuren vanuit een troon de ene na de andere vraag op u af.

U bent gelukkig niet volledig afhankelijk van u recruiter voor een gelijkwaardig gesprek. Er zijn namelijk ook dingen die u zelf kan doen om een en ander te bewerkstelligen. Hieronder geven we u 3 tips.



Tip 1: print het cv van u wrecruiter

Om gelijkwaardig aan u recruiter te worden, moet u net zoveel onderzoek hebben gedaan naar hem of haar, als andersom. U recruiter weet al veel van u, omdat hij moet bepalen of u bij de organisatie en de functie past.

Maar uw recruiter zit daar niet alleen om u te beoordelen. Hij vertegenwoordigt ook de organisatie waar u misschien wel voor gaat werken. En u moet op uw beurt beoordelen of die organisatie wel bij u past. Dus doe onderzoek naar uw recruiter, en maak een print van zijn cv of LinkedIn-profiel. Neem die afdruk mee naar het gesprek. Zo zitten jullie daar opeens als gelijken, en niet als ondervrager en ondervraagde.



Tip 2: bereid persoonlijke vragen voor

Een recruiter heeft allerlei vragen voor u voorbereid. Vooral de vragen over uw motivatie kunnen best persoonlijk zijn. Om een gelijkwaardige gesprekspartner te worden, is het belangrijk dat u ook persoonlijke vragen aan u recruiter stelt. Sollicitatiedokter adviseert dat u er 3 voorbereidt. Denk daarbij aan: ‘waarom ben u hier gaan werken?’.

Op deze manier zorg u er opnieuw voor dat er een gesprek, in plaats van een verhoor ontstaat. En door de antwoorden die u van uw recruiter krijgt, kan u beter inschatten in hoeverre de functie u past.



Tip 3: wees eerlijk naar uzelf

Hebt u de bovengenoemde tips opgevolgd maar merkt u dat uw recruiter toch de boventoon blijft voeren. En zit u nog steeds in het ‘Een gelijkwaardige behandeling is belangrijk’-kamp?

Wees dan eerlijk naar uzelf. Uw recruiter is een vertegenwoordiger van zijn organisatie, en als hij niet met u levelt, dan gaat uw leidinggevende dat hoogstwaarschijnlijk ook niet doen. Het is dan misschien maar beter om het bij dat ene, niet gelijkwaardige gesprek te laten.