 De coronacrisis valt starters op de arbeidsmarkt zwaar

Starters kunnen niet wachten om weer naar kantoor te gaan - Starters zien hun kansen op de arbeidsmarkt een stuk somberder in dan andere werkenden en werkzoekenden en ook over het thuiswerken zijn ze aanzienlijk minder te spreken. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank en Intermediair, uitgevoerd door Motivaction, onder bijna 700 respondenten.



Ondanks meer werkloosheid, faillisementen en minder werkgelegenheid zijn veel Nederlanders optimistisch als het om hun kansen op de arbeidsmarkt gaat. Werkenden en werkzoekenden zien hun loopbaan zonnig in: 47 procent maakt zich over werk geen zorgen, vijftien procent doet dat wel. Die cijfers zien er bij starters anders uit: onder die groep is 22 procent somber over de toekomst op de arbeidsmarkt.



Starters ontevreden over thuiswerken

Ook zijn starters een stuk minder tevreden als het om thuiswerken gaat. Waar de meeste werkenden ten opzichte van april - ten tijde van de eerste lockdown - alleen maar tevredener zijn geworden over thuiswerken, is dit bij starters niet het geval. negentien procent geeft aan geen goede plek thuis te hebben, tegenover 9 procent van de niet-starters. 54 procent vindt dat de samenwerking met collega’s minder goed verloopt, bij de overige werkenden is dit 37 procent. Ook opvallend: starters hebben veel vaker last rug- en nekklachten: 52 procent ervaart dit, tegenover 23 procent van de niet-starters. Iets wat waarschijnlijk samenhangt met het gebrek aan een goede werkplek thuis.

"Begeleiding, erkenning en waardering zijn aan het begin van een loopbaan erg belangrijk," zegt Carien Karsten, psychotherapeut en expert bij Intermediair. "Op afstand gaat dat lastiger. Normaal gesproken kunt u bij het koffieapparaat even klagen over een pitch die niet goed ging of wat grappen maken tussendoor om te relativeren. Voor dit soort zaken gaat u geen Zoom-meeting inplannen, dat heeft echt impact. Daarnaast hebt u als starter vaak een kleine woonruimte tot uw beschikking. U moet alles aan die ene keukentafel doen. Dat breekt deze groep op."



Starters kunnen niet wachten naar kantoor te gaan

Niet vreemd dus dat veel starters staan te springen om weer naar kantoor te gaan. 51 procent ziet dit liever vandaag dan morgen gebeuren, bij niet-starters is dat 30 procent. 34 procent heeft het gevoel dat hun professionele ontwikkeling stilstaat sinds de crisis, bij de overige respondenten heeft slechts 24 procent dat gevoel.

Volgens Karsten heeft dit te maken met de grote ambities die deze groep heeft. "Ze hebben vaak torenhoge verwachtingen van zichzelf en kunnen die nu niet waarmaken, waardoor ze het gevoel hebben dat hun ontwikkeling stilstaat. Werknemers die verder zijn in hun carrière hebben vaak al meerdere tegenslagen meegemaakt en kunnen die relativeren. Starters hebben nog niet het vertrouwen: deze ramp overleef ik wel. Ze kennen hun eigen kracht nog niet."