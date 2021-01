 Sollicitatiedokter organiseert Nationale Dag van het CVv

Laat uw cv onder de loep nemen - Werkzoekersplatform Sollicitatiedokter organiseert op 3 februari de Nationale Dag van het Cv. Tijdens dit gratis bij te wonen evenement leren werkzoekenden zich met hun curriculum vitae te onderscheiden.



Werkzoekers die op de Nationale Dag van het Cv afkomen, leren via webinars, Q&A’s en een feedbackronde alles over hun curriculum vitae. Sollicitatiedokter hoopt dat het cv van iedere deelnemer daardoor aan het einde van de dag significant verbeterd is. Dat is cruciaal, want door de coronacrisis is de Nederlandse arbeidsmarkt volop in beweging. Het cv – volgens onderzoek het belangrijkste sollicitatiedocument – is daarbij de sleutel naar uw nieuwe baan.



Webinars en Q&A’s

Verschillende experts met verschillende perspectieven geven op 3 februari een webinar. Zo komt Imre Wessels van LinkedIn uitleggen wat een LinkedIn-certificaat met uw cv kan doen. Erik Lambooy van WerkenVoorElkaar en Pieter Koevoets van Werk@Cetera zijn ook van de partij.

Werkzoekers krijgen tijdens de Nationale Dag van het Cv daarnaast de gelegenheid om zelf vragen te stellen. Cv-experts Cees Bakker en Dorien Waasdorp nemen allebei de tijd voor een Q&A.



Persoonlijke cv-feedback

Op 3 februari krijgen werkzoekers tot slot persoonlijke feedback op hun cv van een loopbaanprofessional. Deze service ter waarde van €35,- wordt deelnemers gratis aangeboden. De kosteloze feedback wordt mogelijk gemaakt door de 25 loopbaanprofessionals die zich tijdens de Cv-Dag in de virtuele evenementhal verzamelen om cv’s te controleren. Met hun hulp garanderen we dat iedere deelnemer aan het eind van de dag een beter cv heeft.

Recruiter Bert Duisenberg is een van de professionals die op 3 februari cv’s van feedback zal voorzien. Hij kijkt ernaar uit om werkzoekers te helpen met hun curriculum vitae. "Ik zie regelmatig makkelijk te voorkomen fouten in cv’s waardoor een kandidaat net op de verkeerde stapel belandt," vertelt hij. "Als ik op de Nationale Dag van het Cv ook maar één zo’n fout kan verbeteren, vind ik het al helemaal mooi".

Inschrijven

Werkzoekers die de Nationale Dag van het Cv willen bijwonen, kunnen zich nu nog inschrijven. Dat is mogelijk via deze pagina.



Nationale Sollicitatiedag

De Nationale Dag van het Cv is niet het eerste evenement dat door Sollicitatiedokter wordt georganiseerd. Tijdens de Nationale Sollicitatiedag (NSD), een soortgelijk evenement dat het platform in het najaar van 2020 tot leven bracht, werd door bijna vijfduizend werkzoekers bezocht.

Tijdens de Nationale Sollicitatiedag konden baanzoekers de hele dag webinars volgen. De NSD werd afgetrapt door Aaltje Vincent. Later op de dag gaven ook vertegenwoordigers van YoungCapital, het UWV, de FNV, de Nationale Vacaturebank en LinkedIn een webinar.